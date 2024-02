Cieżko wywalczona bramka rozstrzyga spotkanie Śląska Wrocław z Stalą Mielec

Poprzednie mecze Śląsk Wrocław - Stal Mielec

W ostatnich trzech meczach między Śląskiem Wrocław a Stalą Mielec zanotowano różne wyniki. Pierwsze spotkanie odbyło się na stadionie Miejskim w Mielcu, gdzie Stal Mielec wygrała 2:0. Drugi mecz miał miejsce na Tarczyńskiej Arenie we Wrocławiu, a wynik końcowy to remis 1:1. Ostatnie starcie ponownie odbyło się na stadionie Miejskim w Mielcu, gdzie Stal Mielec triumfowała 3:1. Stosunek bramek w rozegranych meczach Stal Mielec: 6, Śląsk Wrocław: 2

Przebieg spotkania

Pierwsza połowa dzisiejszego meczu Śląska Wrocław z Stalą Mielec zakończyła się wynikiem 0:1 na korzyść drużyny Stali Mielec. W 8 minucie zawodnik Matras z drużyny Stali Mielec otrzymał żółtą kartkę. Następnie w 30 minucie żółtą kartkę otrzymał Rafa Santos, również z drużyny Stali Mielec. Na koniec pierwszej połowy, w 45 minucie, gracz o nazwisku Shkurin strzelił gola dla drużyny Stali Mielec.

W drugiej połowie dzisiejszego meczu Śląska Wrocław z Stalą Mielec, który odbył się w Wrocławiu, żadna z drużyn nie zdobył gola. Od samego początku obie ekipy starały się przejąć inicjatywę i stworzyć groźne sytuacje pod bramkami przeciwnika.

W 46 minucie trener Śląska Wrocław postanowił dokonać zmiany w składzie, wprowadzając na boisko Klimalę, który zastąpił Olsena. Chwilę później, w 56 minucie to Stal Mielec dokonała zmiany - Guillaumier wszedł na boisko zastępując Rafa Santosa. W tej samej minucie trener Stali Mielec postanowił jeszcze raz skorzystać ze zmiany i na plac gry wszedł Wolkowicz, zastępując Strzalka. Obie drużyny dalej prowadziły intensywne ataki, ale bramkarze świetnie radzili sobie ze wszystkimi strzałami. W 65 minucie trener Śląska Wrocław postanowił wprowadzić do gry Zukowskiego, który zastąpił Konczkowskiego.

Kilka chwil później kolejna zmiana w drużynie gospodarzy - Ince wszedł na boisko zastępując Samiec-Talara. W 82 minucie trener Śląska Wrocław postanowił dokonać kolejnej zmiany, wprowadzając Rzuchowskiego na boisko zastępując Schwarza. W 86 minucie Klimala otrzymał żółtą kartkę za faul, co było jednym z nielicznych momentów, które przyciągnęły uwagę sędziego w drugiej połowie meczu. W ostatnich minutach spotkania trener Śląska Wrocław postanowił jeszcze raz skorzystać ze zmiany i na boisko wszedł Petrov, zastępując Nahuela. Mimo starań obu drużyn, żadna z nich nie była w stanie zdobyć gola do końca meczu.

Podsumowując całe spotkanie, wynik brzmiał: Śląsk Wrocław: 0, Stal Mielec: 1.

Skład meczu z dnia 2024-02-16

Śląsk Wrocław

J. Magiera - trener

Rafał Leszczyński (12) bramkarz

Martin Konczkowski (27) obrońca

Łukasz Bejger (4) obrońca

Alex Petkov (5) obrońca

Patryk Janasik (19) obrońca

Peter Pokorný (16) pomocnik

Piotr Samiec-Talar (24) pomocnik

Petr Schwarz (17) pomocnik

Patrick Olsen (8) pomocnik

Matías Nahuel (10) pomocnik

Erik Expósito (9) napastnik

Stal Mielec

K. Kiereś - trener

Mateusz Kochalski (1) bramkarz

Bert Esselink (3) obrońca

Mateusz Matras (21) obrońca

Maksymilian Pingot (55) obrońca

Alvis Jaunzems (27) pomocnik

Rafael Santos (22) pomocnik

Koki Hinokio (8) pomocnik

Krystian Getinger (23) pomocnik

Maciej Domański (10) napastnik

Ilia Shkurin (17) napastnik

Igor Strzalek (86) napastnik

Statystyki

Śląsk Wrocław Stal Mielec Strzały na bramkę 5 1 Strzały poza światło bramki 4 1 Wszystkie strzały 15 3 Strzały zablokowane 6 1 Faule 11 12 Rzuty rożne 6 5 Spalone 1 0 Posiadanie piłki 60% 40% Żółte kartki 1 2 Czerwone kartki 0 0 Interwencja bramkarza 0 5 Suma podań 554 384 Dokładne podania 472 287 Procent dokładnych podań 85% 75%

Pomeczowe podsumowanie

Podsumowując sytuację drużyn Śląsk Wrocław i Stal Mielec, przed meczem Śląsk zajmował 2. miejsce w tabeli, natomiast Stal Mielec było na 8. miejscu. Do tej pory Śląsk wygrał 12 meczy, zremisował 5 i przegrał 3, co dało im sumę punktów wynoszącą 41. Z kolei Stal Mielec wygrała 7 meczy, zremisowała 4 i przegrała 8, co dawało im sumę punktów wynoszącą 25. W tym konkretnym meczu wygrała Stal Mielec i zdobyła dodatkowe 3 punkty. Po dodaniu tych punktów aktualnie Śląsk Wrocław ma na swoim koncie nadal 41 punktów, a Stal Mielec zwiększył swoją liczbę punktów do 28.

Ekstraklasa - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu między Śląskiem Wrocław a Stalą Mielec, znamy już terminy kolejnych spotkań obydwu drużyn. Mecz Lecha Poznań z Śląskiem Wrocław odbędzie się 24 lutego 2024 roku o godzinie 17:30 na stadionie Enea w Poznaniu. Natomiast mecz Stali Mielec z Rakowem Częstochowa zaplanowano na ten sam dzień, lecz o godzinie 20:00 na stadionie Miejskim w Mielcu. Będzie to kolejna okazja dla obu zespołów, aby zaprezentować swoje umiejętności i powalczyć o kolejne punkty w rozgrywkach.