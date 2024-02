Ciężko wywalczone zwycięstwo Las Palmas nad Valencią 2:0

Poprzednie mecze Las Palmas - Valencia

W pierwszym meczu, który odbył się na stadionie Mestalla w Valencii 18 sierpnia 2017 roku, Valencia pokonała Las Palmas 1:0. Drugi mecz, który odbył się na stadionie Gran Canaria w Las Palmas de Gran Canaria 20 stycznia 2018 roku, zakończył się zwycięstwem Las Palmas 2:1 nad Valencią. Ostatni mecz, rozegrany na stadionie Mestalla w Valencii 18 sierpnia 2023 roku, zakończył się wynikiem 1:0 dla Valencii przeciwko Las Palmas. Stosunek bramek w rozegranych meczach Las Palmas: 2, Valencia: 3

Przebieg spotkania

W pierwszej połowie meczu pomiędzy Las Palmas a Valencią w Las Palmas de Gran Canaria nie brakowało walki, jednak żadna z drużyn nie potrafiła zdobyć bramki. Przerwę drużyny schodziły przy wyniku 0:0.

W drugiej połowie dzisiejszego meczu Las Palmas z Valencią, który odbył się w Las Palmas de Gran Canaria, gospodarze zdołali zdobyć dwie bramki, nie pozwalając przeciwnikom na strzelenie żadnego gola. W 48 minucie Marmol z drużyny Las Palmas otrzymał żółtą kartkę za tripping. W 66 minucie doszło do zmiany w drużynie Valencii - Gonzalez wszedł na boisko, zastępując Amallaha. W 74 minucie kolejna zmiana w drużynie Valencii - Canos wszedł na boisko, zastępując Pereza, a Vazquez zastąpił Guerre w tej samej minucie.

W 80 minucie nastąpiła zmiana w drużynie Las Palmas - Loiodice wszedł na boisko, zastępując Perrone'a, a Moleiro zastąpił Ramireza w tej samej minucie. W 83 minucie Cardona wszedł na boisko, zastępując Munira El Haddadiego w drużynie Las Palmas. W 86 minucie Mari wszedł na boisko, zastępując Duro w drużynie Valencii. W 89 minucie Alex Suarez strzelił gola dla Las Palmas, podnosząc wynik na 1:0 dla gospodarzy. W doliczonym czasie gry, w 90+5 minucie Cardona zdobył drugiego gola dla Las Palmas, ustalając wynik na 2:0 dla swojej drużyny.

W 90+6 minucie Cardona otrzymał żółtą kartkę za niesportowe zachowanie. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem: Las Palmas 2, Valencia 0.

Skład meczu z dnia 2024-02-10

Las Palmas

García Pimienta - trener

Álvaro Valles (13) bramkarz

Alex Suárez (4) obrońca

Saul Coco (23) obrońca

Mika Mármol (15) obrońca

Sergi Cardona (3) obrońca

Marvin Park (2) pomocnik

Javier Muñoz (5) pomocnik

Máximo Perrone (8) pomocnik

Kirian Rodríguez (20) pomocnik

Munir El Haddadi (17) pomocnik

Sandro Ramírez (9) napastnik

Valencia

Rubén Baraja - trener

Giorgi Mamardashvili (25) bramkarz

Dimitri Foulquier (20) obrońca

Cristhian Mosquera (3) obrońca

Cenk Özkaçar (15) obrońca

José Luis Gayà (14) obrońca

Fran Pérez (23) pomocnik

Hugo Guillamón (6) pomocnik

Pepelu (18) pomocnik

Javier Guerra (8) pomocnik

Hugo Duro (9) napastnik

Selim Amallah (19) napastnik

Statystyki

Las Palmas Valencia Strzały na bramkę 3 1 Strzały poza światło bramki 3 6 Wszystkie strzały 8 7 Strzały zablokowane 2 0 Faule 9 9 Rzuty rożne 5 0 Spalone 1 4 Posiadanie piłki 73% 27% Żółte kartki 1 0 Czerwone kartki 0 0 Interwencja bramkarza 2 1 Suma podań 716 262 Dokładne podania 638 167 Procent dokładnych podań 89% 64% Gole oczekiwane 0.31 0.43

Pomeczowe podsumowanie

Po meczu drużyna Las Palmas zdobyła 3 punkty, co sprawia, że ich suma punktów wynosi teraz 35. Drużyna Valencia przed meczem zajmowała 8 miejsce w tabeli i miała na swoim koncie 35 punktów. Do tej pory wygrali 10 meczy, zremisowali 5 i przegrali 8. Natomiast drużyna Las Palmas przed meczem zajmowała 9 miejsce w tabeli i miała na swoim koncie 32 punkty. Do tej pory wygrali 9 meczy, zremisowali 5 i przegrali 9. Po dodaniu zdobytych w tym meczu punktów, aktualnie obie drużyny mają po równo - po 35 punktów.

La Liga - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu między Las Palmas a Valencią, oba zespoły mają już zaplanowane kolejne spotkania. Mecz pomiędzy Atletico Madryt a Las Palmas odbędzie się 17 lutego 2024 roku o godzinie 14:00 na stadionie Cívitas Metropolitano w Madrycie. Natomiast Valencia zmierzy się z Sevillą tego samego dnia o godzinie 21:00 na stadionie Mestalla w Valencii. Będzie to kolejna okazja dla obu drużyn, aby zaprezentować swoje umiejętności i zdobyć kolejne punkty w rozgrywkach.