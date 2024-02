Czerwona kartka dla Garcii i ciężko wywalczona bramka ratuje spotkanie Barcelona - Osasuna 1:0

Poprzednie mecze Barcelona - Osasuna

Barcelona i Osasuna rozegrały trzy ostatnie mecze. Pierwszy z nich odbył się na stadionie Spotify Camp Nou w Barcelonie 2 maja 2023 roku. Barcelona wygrała ten mecz 1:0. Drugi mecz odbył się na stadionie El Sadar w Pampelunie 3 września 2023 roku. Tym razem to Barcelona zwyciężyła, zdobywając dwa gole, a Osasuna tylko jeden. Ostatni mecz został rozegrany na stadionie Al Awal Park At King Saud University w Riyadhzie 11 stycznia 2024 roku. Barcelona ponownie wygrała ten pojedynek, tym razem wynikiem 2:0. Stosunek bramek w rozegranych meczach Barcelona: 5, Osasuna: 1

Przebieg spotkania

W pierwszej połowie dzisiejszego meczu Barcelona kontra Osasuna, który odbył się w Barcelonie, Barcelona nie zdołała zdobyć żadnej bramki, podobnie jak drużyna Osasuna. W 7 minucie doszło do zmiany w drużynie Barcelony - Lopez wszedł na boisko, zastępując Torresa. W 16 minucie zawodnik Garcia z drużyny Osasuna otrzymała żółtą kartkę za tripping.

W drugiej połowie dzisiejszego meczu Barcelona zmierzyła się z Osasuną. Po pierwszej połowie, w której żadna z drużyn nie zdobył gola, obie ekipy weszły na boisko z większą determinacją. W 53 minucie zawodnik Barcelony, Pedri, otrzymał żółtą kartkę za brutalność.

To było ostrzeżenie dla piłkarza, który musiał być bardziej ostrożny w dalszej części spotkania. W 62 minucie trener Barcelony dokonał zmiany personalnej. Na boisku pojawił się Vitor Roque, który zastąpił Lopeza. Była to próba wprowadzenia świeżej krwi do drużyny i odmienienia losów meczu. I to właśnie Vitor Roque okazał się bohaterem spotkania.

W 63 minucie strzelił on jedynego gola dla Barcelony, dając swojej drużynie prowadzenie. W 67 minucie zawodnik Osasuny, Garcia, został ukarany czerwoną kartką za faul trzymający przeciwnika. To było duże osłabienie dla gości, którzy musieli kontynuować grę w dziesiątkę. Trener Osasuny postanowił odpowiedzieć na tę sytuację i dokonać trzech zmian personalnych w 68 minucie. Brasanac wszedł na boisko zastępując Oroza, a Garcia zastąpił Arnaiza.

Dodatkowo, Garcia zastąpił Budimira. W 77 minucie trener Barcelony dokonał kolejnej zmiany. Romeu wszedł na boisko, zastępując Pedriego. Była to próba wzmocnienia defensywy i utrzymania wyniku. W 83 minucie trener Osasuny dokonał dwóch zmian personalnych.

Barja wszedł na boisko, zastępując Moncayolę, a Ibanez zastąpił Torro. Mecz zakończył się wynikiem Barcelona: 1, Osasuna: 0. Drużyna gospodarzy odniosła zwycięstwo dzięki golu strzelonemu przez Vitora Roque w drugiej połowie spotkania.

Skład meczu z dnia 2024-01-31

Barcelona

Xavi - trener

Iñaki Peña (13) bramkarz

Jules Koundé (23) obrońca

Ronald Araújo (4) obrońca

Pau Cubarsí (33) obrońca

João Cancelo (2) obrońca

İlkay Gündoğan (22) pomocnik

Pedri (8) pomocnik

Frenkie de Jong (21) pomocnik

Lamine Yamal (27) napastnik

Robert Lewandowski (9) napastnik

Ferran Torres (7) napastnik

Osasuna

Arrasate - trener

Aitor Fernández (13) bramkarz

Jesús Areso (12) obrońca

Unai García (4) obrońca

David García (5) obrońca

Jorge Herrando (28) obrońca

Johan Mojica (22) obrońca

Jon Moncayola (7) pomocnik

Lucas Torró (6) pomocnik

Aimar Oroz (10) pomocnik

Ante Budimir (17) napastnik

José Manuel Arnáiz (20) napastnik

Statystyki

Barcelona Osasuna Strzały na bramkę 4 1 Strzały poza światło bramki 6 5 Wszystkie strzały 16 8 Strzały zablokowane 6 2 Faule 8 12 Rzuty rożne 6 5 Spalone 4 2 Posiadanie piłki 68% 32% Żółte kartki 1 2 Czerwone kartki 0 1 Interwencja bramkarza 1 3 Suma podań 626 293 Dokładne podania 558 216 Procent dokładnych podań 89% 74% Gole oczekiwane 2.25 0.96

Pomeczowe podsumowanie

Barcelona przed meczem zajmowała 4. miejsce w tabeli, a do tej pory wygrała 13 meczy, zremisowała 5 meczy i przegrała 3 mecze. Suma ich punktów wynosiła 44. Po wygranej w tym meczu zdobyli dodatkowe 3 punkty, co daje im aktualnie 47 punktów. Osasuna natomiast zajmowała przed meczem 12. miejsce w tabeli. Do tej pory wygrali 7 meczy, zremisowali 5 meczy i przegrali 9 mecze. Suma ich punktów wynosiła 26 i nie zdobyli żadnych punktów w tym konkretnym spotkaniu. Podsumowując, Barcelona po wygranej zdobyła kolejne trzy punkty i aktualnie ma na swoim koncie 47 punktów, natomiast Osasuna nie zdobyła żadnych punktów i nadal posiada na swoim koncie dotychczasowe 26 punktów.

La Liga - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu między Barceloną a Osasuną, kolejne spotkania obydwóch zespołów zostały ustalone. Mecz pomiędzy Deportivo Alaves a Barceloną odbędzie się 3 lutego 2024 roku o godzinie 18:30 na stadionie Mendizorroza w Vitoria-Gasteiz. Natomiast Osasuna zmierzy się z Celtą Vigo dzień później, czyli 4 lutego 2024 roku o godzinie 16:15 na stadionie El Sadar w Pampelunie.