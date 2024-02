Decydujące bramki Getafe w zwycięskim meczu z Granadą CF

Walka na boisku do ostatniego gwizdka! Remis 1:1 Real Betis - Getafe

Poprzednie mecze Getafe - Granada CF

W ostatnich trzech meczach pomiędzy Getafe a Granadą CF zanotowano różne wyniki. Pierwsze spotkanie odbyło się na stadionie Coliseum Alfonso Pérez w Getafe 20 stycznia 2022 roku, gdzie Getafe wygrało 4:2 z Granadą CF. Drugi mecz miał miejsce na stadionie Ciudadpuertollano w Puertollano 2 sierpnia 2023 roku, gdzie Granada CF zwyciężyła 2:1 nad Getafe. Ostatnie spotkanie rozegrane zostało na stadionie Nuevo Los Cármenes w Granadzie 11 listopada 2023 roku i zakończyło się remisem 1:1 między obiema drużynami. Stosunek bramek w rozegranych meczach Getafe: 6, Granada CF: 5

Przebieg spotkania

Pierwsza połowa dzisiejszego meczu pomiędzy Getafe a Granadą CF zakończyła się wynikiem 2:0 na korzyść Getafe. W 13 minucie zawodnik Rico z drużyny Getafe otrzymał żółtą kartkę za trzymanie przeciwnika. W 21 minucie piłkarz o nazwisku Greenwood strzelił gola dla zespołu Getafe, dając swojej drużynie prowadzenie. W 36 minucie gracz Mayoral podwyższył wynik, strzelając drugiego gola dla Getafe.

W drugiej połowie dzisiejszego meczu pomiędzy Getafe a Granadą CF, który odbył się w Getafe, wynik z pierwszej połowy utrzymał się do końca spotkania - Getafe: 2, Granada CF: 0. W 59 minucie zawodnik o nazwisku Uzuni z drużyny Granady CF nie trafił rzutu karnego.

W tej samej minucie doszło do zmiany w drużynie Granady CF - gracz Melendo wszedł na boisko, zastępując Gumbau. W 63 minucie nastąpiła zmiana w drużynie Getafe - gracz Unal wszedł na boisko, zastępując Matę. Kolejna zmiana miała miejsce w 71 minucie, tym razem w drużynie Getafe - gracz Alena wszedł na boisko, zastępując Mayorala. W tej samej minucie kolejna zmiana w drużynie Getafe - Angileri wszedł na boisko, zastępując Jordiego. W 81 minucie doszło do kolejnej zmiany w drużynie Getafe - Alvarez wszedł na boisko, zastępując Santiago.

W 87 minucie zawodnik Bruno Mendez z drużyny Granada CF otrzymała żółtą kartkę za faulowanie przeciwnika. W 89 minucie nastąpiła zmiana w drużynie Granady CF - gracz Maouassa wszedł na boisko, zastępując Nevę. W tej samej minucie kolejna zmiana w drużynie Granady CF - Puertas wszedł na boisko, zastępując Uzuni. W 90+1 minucie zawodnik Greenwood z drużyny Getafe otrzymał żółtą kartkę za niesportowe zachowanie. Również w 90+1 minucie żółtą kartkę otrzymał zawodnik Medina z drużyny Granada CF.

Podsumowując, druga połowa meczu Getafe z Granadą CF nie przyniosła zmiany wyniku, który utrzymał się na poziomie 2:0 dla Getafe.

Skład meczu z dnia 2024-01-29

Getafe

José Bordalás - trener

David Soria (13) bramkarz

Juan Iglesias (21) obrońca

Djené (2) obrońca

Omar Alderete (15) obrońca

Diego Rico (16) obrońca

Mason Greenwood (12) pomocnik

Nemanja Maksimović (20) pomocnik

Yellu Santiago (25) pomocnik

Jordi Martín (32) pomocnik

Jaime Mata (7) napastnik

Borja Mayoral (19) napastnik

Granada CF

A. Medina - trener

Augusto Batalla (25) bramkarz

Ricard Sánchez (12) obrońca

Bruno Méndez (2) obrońca

Ignasi Miquel (14) obrońca

Carlos Neva (15) obrońca

Gerard Gumbau (23) pomocnik

Sergio Ruiz Alonso (20) pomocnik

Gonzalo Villar (24) pomocnik

Myrto Uzuni (11) napastnik

Matías Arezo (8) napastnik

Bryan Zaragoza (26) napastnik

Statystyki

Getafe Granada CF Strzały na bramkę 4 3 Strzały poza światło bramki 0 8 Wszystkie strzały 7 16 Strzały zablokowane 3 5 Faule 17 11 Rzuty rożne 4 3 Spalone 4 5 Posiadanie piłki 39% 61% Żółte kartki 2 1 Czerwone kartki 0 0 Interwencja bramkarza 3 3 Suma podań 316 491 Dokładne podania 216 388 Procent dokładnych podań 68% 79% Gole oczekiwane 1.21 1.80

Pomeczowe podsumowanie

Drużyna Getafe przed meczem zajmowała 10. miejsce w tabeli, a po wygranej zdobyła 3 punkty, co daje im aktualnie 29 punktów. Do tej pory wygrali 6 meczy, zremisowali 8 i przegrali 6. Natomiast drużyna Granada CF przed meczem zajmowała 19. miejsce w tabeli i miała na swoim koncie 11 punktów. W tym sezonie wygrali tylko 2 mecze, zremisowali 5 i przegrali aż 14. Po dodaniu zdobytych punktów w tym meczu, aktualnie Getafe ma na swoim koncie 29 punktów, natomiast Granada CF nadal posiada te same 11 punktów.

La Liga - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu między Getafe a Granadą CF, oba zespoły mają już zaplanowane kolejne spotkania. Mecz Getafe z Realem Madryt odbędzie się 1 lutego 2024 roku o godzinie 21:00 na stadionie Coliseum w Getafe. Natomiast Granada CF zmierzy się z Las Palmas 3 lutego 2024 roku o godzinie 16:15 na stadionie Nuevo Los Cármenes w Granadzie.