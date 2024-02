Dominacja AC Milanu nad Rennes, Loftus-Cheek dwukrotnie trafiał do bramki

Wyrównana walka na boisku pomiędzy Feyenoordem i AS Romą - remis 1:1

Przebieg spotkania

W pierwszej połowie dzisiejszego meczu AC Milan z Rennes, który odbył się w Mediolanie, gospodarze objęli prowadzenie. W 32 minucie Loftus-Cheek strzelił bramkę dla drużyny AC Milanu, dając im przewagę 1:0 nad Rennes.

W drugiej połowie dzisiejszego meczu AC Milan z Rennes, który odbył się w Mediolanie, gospodarze zdołali zdobyć kolejne dwa gole. W 47 minucie Loftus-Cheek wpisał się na listę strzelców, podwyższając prowadzenie dla Milanu. Sześć minut później Leao dołożył kolejną bramkę dla swojej drużyny. W 62 minucie trener AC Milanu dokonał dwóch zmian - Okafor wszedł na boisko zastępując Leao, a Thiaw zastąpił Kjaera.

W odpowiedzi trener Rennes również dokonał dwóch zmian - Gouiri wszedł za Kalimuendo, a Seidu zastąpił Doue. W 75 minucie trener AC Milanu dokonał trzech zmian - Bennacer wszedł za Loftus-Cheeka, Terracciano zastąpił Florenziego, a Adli wszedł za Pulisica w 81 minucie. Trener Rennes również dokonał trzech zmian w tej samej minucie - Blas wszedł za Matusiwa, Nagida zastąpił Truffert, a Salah Doue. W końcowej fazie meczu Nagida otrzymał żółtą kartkę za faulowanie przeciwnika w 87 minucie. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem: AC Milan: 3, Rennes: 0.

Skład meczu z dnia 2024-02-15

AC Milan

S. Pioli - trener

Mike Maig (16) bramkarz

Alessandro Florenzi (42) obrońca

Simon Kjær (24) obrońca

Matteo Gabbia (46) obrońca

Theo Hernández (19) obrońca

Yunus Musah (80) pomocnik

Tijjani Reijnders (14) pomocnik

Christian Pulišić (11) pomocnik

Ruben Loftus-Cheek (8) pomocnik

Rafael Leão (10) pomocnik

Olivier Giroud (9) napastnik

Rennes

J. Stéphan - trener

Steve Mandanda (30) bramkarz

Guéla Doué (17) obrońca

Warmed Omari (23) obrońca

Arthur Theate (5) obrońca

Adrien Truffert (3) obrońca

Benjamin Bourigeaud (14) pomocnik

Baptiste Santamaria (8) pomocnik

Azor Matusiwa (6) pomocnik

Désiré Doué (33) pomocnik

Arnaud Kalimuendo (9) napastnik

Martin Terrier (7) napastnik

Statystyki

AC Milan Rennes Strzały na bramkę 8 4 Strzały poza światło bramki 6 7 Wszystkie strzały 19 12 Strzały zablokowane 5 1 Faule 8 9 Rzuty rożne 8 2 Spalone 1 0 Posiadanie piłki 60% 40% Żółte kartki 0 1 Czerwone kartki 0 0 Interwencja bramkarza 4 4 Suma podań 569 377 Dokładne podania 528 326 Procent dokładnych podań 93% 86% Gole oczekiwane 2.29 0.69

Pomeczowe podsumowanie

Statystyki obu zespołów przed ich wspólnym meczem wyglądały w sposób następujący:

Zespół AC Milan dołączył niedawno do rozgrywek Ligi Europy i ich pierwszym meczem był pojedynek z zespołem Rennes. Zespół Rennes rozegrał w sumie 6 meczów w ramach Ligi Europy, z czego wygrał 4, nie zremisował ani razu i przegrał 2. Łącznie zdobyli oni 13 goli. Na swoim boisku rozegrali 3 mecze i strzelili tam 8 goli, a najwyższy wynik jakiego udało im się tam osiągnąć to zwycięstwo 3-0. Na wyjazdach rozegrali również 3 mecze i zdobyli na nich 5 goli, a najwyższy wynik jakiego udało im się tam osiągnąć to zwycięstwo 0-3. Średnia ilość goli zdobywanych przez Rennes na mecz wynosi 2.2.

Oba zespoły z niecierpliwością czekają na mecz rewanżowy

Liga Europy - Mecz rewanżowy:

Mecz pomiędzy Rennes a AC Milanem odbędzie się 22 lutego 2024 roku o godzinie 18:45. Miejsce, w którym zostanie rozegrany ten mecz, to stadion Roazhon Park w Rennes.