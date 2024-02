Dominacja Athletic Bilbao nad Mallorcą - 4:0

Walka na boisku do ostatniego gwizdka! Remis 1:1 Real Betis - Getafe

Poprzednie mecze Athletic Bilbao - Mallorca

W ostatnich trzech meczach między Athletic Bilbao a Mallorką nie padły żadne gole. Pierwszy mecz, rozegrany na stadionie San Mamés Barria w Bilbao, zakończył się wynikiem 0:0. Drugi mecz, który odbył się na stadionie Visit Mallorca w Palma de Mallorca, również zakończył się remisem 1:1. Ostatni mecz, rozegrany na stadionie Mallorca Son Moix w Palma de Mallorca, również zakończył się bezbramkowym remisem 0:0. Stosunek bramek w rozegranych meczach Athletic Bilbao: 1, Mallorca: 1

Przebieg spotkania

W pierwszej połowie dzisiejszego meczu pomiędzy Athletic Bilbao a Mallorką, który odbył się w Bilbao, gospodarze zdominowali grę. Już w 3 minucie zawodnik o nazwisku Berchiche wpisał się na listę strzelców, zdobywając pierwszego gola dla Athletica Bilbao. W 16 minucie to samo nazwisko ponownie zabrzmiało na stadionie, gdy Berchiche zdobył drugiego gola dla swojego zespołu. Dzięki tym trafieniom Athletic Bilbao prowadził 2:0 nad Mallorcą na koniec pierwszej połowy meczu.

W drugiej połowie dzisiejszego meczu pomiędzy Athletic Bilbao a Mallorką, który odbył się w Bilbao, gospodarze zdołali jeszcze bardziej powiększyć swoją przewagę. Po pierwszej połowie, w której Athletic Bilbao prowadziło 2:0, drużyna ta kontynuowała swoją dominację.

W 46 minucie trener Mallorki dokonał zmiany, wprowadzając na boisko Muriqiego zamiast Copete. W 57 minucie kolejna zmiana w drużynie Mallorki - Darder wszedł za Sancheza, a Vidal zastąpił Gonzaleza. Jednak to Athletic Bilbao nadal kontrolowało przebieg meczu. W 62 minucie to Guruzeta zdobył kolejnego gola dla Athletica Bilbao, podwyższając wynik na 3:0. W odpowiedzi trener Athletica Bilbao dokonał zmiany w składzie - w 67 minucie Herrera wszedł za Ruiza de Galarretę, a w 68 minucie Muniain zastąpił Williamsa.

W 75 minucie zawodnik Mallorki Larin otrzymał żółtą kartkę za faulowanie przeciwnika. W odpowiedzi trener Mallorki dokonał dwóch zmian - Llabres wszedł za Rodrigueza, a Prats zastąpił Larina. W 79 minucie trener Athletica Bilbao również dokonał dwóch zmian - Garcia wszedł za Guruzetę, a Jauregizar zastąpił Sanceta. W 82 minucie kolejna zmiana w drużynie Athletica Bilbao - Ares wszedł za Williamsa. W końcówce meczu, w 89 minucie, Muniain zdobył czwarty gol dla Athletica Bilbao, ustalając tym samym wynik na 4:0.

Podsumowując cały mecz, Athletic Bilbao pokazało swoją przewagę nad Mallorką, zwyciężając 4:0.

Skład meczu z dnia 2024-02-02

Athletic Bilbao

Ernesto Valverde - trener

Unai Simón (1) bramkarz

Óscar de Marcos (18) obrońca

Yeray Álvarez (5) obrońca

Aitor Paredes (4) obrońca

Yuri Berchiche (17) obrońca

Iñigo Ruiz de Galarreta (16) pomocnik

Beñat Prados (24) pomocnik

Iñaki Williams (9) pomocnik

Oihan Sancet (8) pomocnik

Nico Williams (11) pomocnik

Gorka Guruzeta (12) napastnik

Mallorca

J. Aguirre - trener

Predrag Rajković (1) bramkarz

Giovanni González (20) obrońca

Martin Valjent (24) obrońca

Antonio Raíllo (21) obrońca

José Copete (6) obrońca

Jaume Costa (11) obrońca

Antonio Sánchez (18) pomocnik

Omar Mascarell (5) pomocnik

Manu Morlanes (8) pomocnik

Dani Rodríguez (14) pomocnik

Cyle Larin (17) napastnik

Statystyki

Athletic Bilbao Mallorca Strzały na bramkę 6 2 Strzały poza światło bramki 3 4 Wszystkie strzały 13 6 Strzały zablokowane 4 0 Faule 17 15 Rzuty rożne 6 2 Spalone 1 5 Posiadanie piłki 62% 38% Żółte kartki 0 1 Czerwone kartki 0 0 Interwencja bramkarza 2 2 Suma podań 539 326 Dokładne podania 453 234 Procent dokładnych podań 84% 72% Gole oczekiwane 1.68 0.28

Pomeczowe podsumowanie

Athletic Bilbao przed meczem zajmowała 5. miejsce w tabeli, a do tej pory wygrała 12 meczy, zremisowała 6 i przegrała 4. Suma ich punktów wynosiła 42. Po wygranej w meczu zdobyli dodatkowe 3 punkty, co daje im aktualnie 45 punktów. Mallorca natomiast przed meczem zajmowała 15. miejsce w tabeli. Do tej pory drużyna wygrała tylko 3 mecze, zremisowała 11 i przegrała 8. Suma ich punktów wynosiła 20 i po tym meczu się nie zmieniła. Podsumowując, Athletic Bilbao po wygranej zdobyło kolejne trzy punkty i aktualnie mają na swoim koncie 45 punktów, natomiast Mallorca pozostało przy swojej sumie punktowej wynoszącej 20.

La Liga - Następne mecze obydwóch zespołów:

Athletic Bilbao po rozegranym meczu z Mallorką zmierzy się z Almerią 12 lutego 2024 roku o godzinie 21:00 na stadionie Power Horse w Almerii. Natomiast Mallorka po spotkaniu z Rayo Vallecano zagra kolejny mecz 11 lutego 2024 roku o godzinie 16:15 na stadionie Mallorca Son Moix w Palma de Mallorca.