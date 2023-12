Dominacja Motoru Lublin nad Zagłębiem Sosnowiec - wynik 4:0

Poprzedni mecz między Zagłębiem Sosnowiec a Motorem Lublin

W meczu pomiędzy Zagłębiem Sosnowiec a Motorem Lublin, który odbył się na Arenie Lublin w dniu 21 lipca 2023 roku o godzinie 20:30, zwycięstwo odniosła drużyna Motoru Lublin. Wynik spotkania to 3:2 na korzyść gospodarzy.

Przebieg spotkania

Pierwsza połowa dzisiejszego meczu Zagłębia Sosnowiec z Motorem Lublin zakończyła się wynikiem 0:1. W 10 minucie zawodnik Ziemann z drużyny Zagłębie Sosnowiec otrzymał żółtą kartkę. Jednak już w następnej minucie, w 11 minucie, gracz o nazwisku Ceglarz strzelił gola dla zespołu Motoru Lublin. W 18 minucie Ziemann został ukarany czerwoną kartką, co osłabiło drużynę Zagłębia Sosnowiec na boisku.

W drugiej połowie dzisiejszego meczu Zagłębie Sosnowiec z Motorem Lublin, który odbył się w Sosnowcu, gospodarze nie byli w stanie odwrócić losów spotkania. Wynik z pierwszej połowy, gdzie Motor Lublin prowadził 1:0, nie uległ zmianie.

W 50 minucie Spiewak strzelił gola dla gości, podwyższając wynik na 2:0. W 63 minucie Scalet zdobył kolejną bramkę dla Motoru Lublin, a w 90+2 Rudol ustalił wynik na 4:0 dla gości. Mimo kilku zmian personalnych w obu drużynach, żadna z nich nie była w stanie wpływać na przebieg meczu i ostateczny rezultat. Zagłębie Sosnowiec musi teraz skupić się na poprawieniu swojej formy przed kolejnymi spotkaniami ligowymi. Cały mecz zakończył się wynikiem: Zagłębie Sosnowiec: 0, Motor Lublin: 4.

Pomeczowe podsumowanie

Podsumowując sytuację drużyn Zagłębie Sosnowiec i Motor Lublin, przed meczem Motor Lublin zajmował 7. miejsce w tabeli, a Zagłębie Sosnowiec 18. miejsce. Do tej pory Motor Lublin wygrał 8 meczów, zremisował 2 mecze i przegrał 6 meczów, co dało im sumę punktów wynoszącą 26. Natomiast Zagłębie Sosnowiec wygrało 2 mecze, zremisowało 5 meczy i przegrało 9 meczów, co dało im sumę punktów wynoszącą 11. W tym konkretnym meczu wygrała drużyna Motoru Lublin zdobywając 3 punkty. Po dodaniu tych punktów aktualna suma punktów dla obu drużyn to: Zagłębie Sosnowiec - 11 punktów oraz Motor Lublin - 29 punktów.

I Liga - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu między Zagłębiem Sosnowiec a Motorem Lublin, oba zespoły mają już zaplanowane kolejne spotkania. Mecz pomiędzy Wisłą Płock a Zagłębiem Sosnowiec odbędzie się 15 grudnia 2023 roku o godzinie 20:30 na stadionie Orlen w Płocku. Natomiast Motor Lublin zmierzy się z Lechią Gdańsk dzień później, czyli 16 grudnia 2023 roku o godzinie 20:00 na stadionie Arena w Lublinie.