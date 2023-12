i Autor: Bartosz Orliński Mecz piłkarski

Dominacja Nordsjaelland nad Fenerbahce - wynik 6:1

W dniu 30 listopada 2023 roku o godzinie 21:00 na stadionie Right To Dream Park w Farum odbył się mecz pomiędzy Nordsjaellandem a Fenerbahce w ramach grupy H Ligi Konferencji Europy. Wynik tego spotkania to: Nordsjaelland 6, Fenerbahce 1.

Poprzednie mecze Nordsjaelland - Fenerbahce W ostatnim czasie odbył się jeden mecz między Nordsjaellandem a Fenerbahce. Spotkanie to miało miejsce na stadionie Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi w Stambule w dniu 21 września 2023 roku. Wynik tego meczu to Fenerbahce 3, Nordsjaelland 1. Przebieg spotkania Pierwsza połowa wczorajszego meczu Nordsjaelland z Fenerbahce zakończyła się wynikiem 2:1 dla Nordsjaelland. W 17 minucie Mohammed Diomande otrzymał żółtą kartkę za faul. W 21 minucie zawodnik o nazwisku Hey strzelił bramkę dla Nordsjaelland po asyście Tverskova. Cztery minuty później Svensson zdobył kolejną bramkę dla gospodarzy, tym razem po asyście Diomande. Jednak w 43 minucie Batshuayi strzelił bramkę dla Fenerbahce po asyście Szymańskiego. Przed przerwą Ryan Kent oddał strzał na bramkę, ale po weryfikacji systemem VAR gol został unieważniony. W drugiej połowie wczorajszego meczu Nordsjaelland z Fenerbahce, który odbył się w mieście Farum, gospodarze utrzymali swoją przewagę. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 2:1 dla Nordsjaelland. W 46 minucie doszło do zmiany w drużynie Nordsjaellanda - Nygren wszedł na boisko, zastępując Diomande'a. W 55 minucie Nygren zdobył bramkę dla Nordsjaellanda po asyście Nagalo. W 62 minucie Fenerbahce dokonało dwóch zmian - Dzeko wszedł za Batshuayi'ego, a Kahveci za Undera. W 66 minucie Rasmussen zdobył kolejną bramkę dla Nordsjaellanda. W 74 minucie King wszedł na boisko, zastępując Kenta w drużynie Fenerbahce. Pięć minut później Nygren ponownie wpisał się na listę strzelców po asyście Nagalo. W 79 minucie Osman wszedł na boisko, zastępując Schjelderupa w drużynie Nordsjaellanda. W kolejnej minucie Harder wszedł za Rasmussena, a w 82 minucie Jensen-Abbew zastąpił Villadsena. W 84 minucie Nygren zdobył swoją trzecią bramkę tego meczu po asyście Hardera. W 86 minucie Sertdemir wszedł na boisko, zastępując Tverskova w drużynie Nordsjaellanda. Cały mecz zakończył się wysokim zwycięstwem Nordsjaellanda, którzy pokonali Fenerbahce 6:1. Skład meczu z dnia 2023-11-30 Nordsjaelland J. Thorup - trener

Carljohan Eriksson (25) bramkarz

Lucas Hey (19) obrońca

Kian Hansen (4) obrońca

Adamo Nagalo (39) obrońca

Martin Frese (5) obrońca

Mohammed Diomande (10) pomocnik

Jeppe Tverskov (6) pomocnik

Daniel Svensson (27) pomocnik

Oliver Villadsen (23) napastnik

Christian Kjelder Rasmussen (17) napastnik

Andreas Schjelderup (8) napastnik Fenerbahce İ. Kartal - trener

Dominik Livaković (40) bramkarz

Bright Osayi-Samuel (21) obrońca

İsmail Yüksek (5) obrońca

Yusuf Akcicek (95) obrońca

Jayden Oosterwolde (24) obrońca

Miguel Crespo (27) pomocnik

Sebastian Szymański (53) pomocnik

Cengiz Ünder (20) pomocnik

Dušan Tadić (10) pomocnik

Ryan Kent (11) pomocnik

Michy Batshuayi (23) napastnik Statystyki Nordsjaelland Fenerbahce Strzały na bramkę 12 4 Strzały poza światło bramki 4 4 Wszystkie strzały 22 11 Strzały zablokowane 6 3 Faule 12 12 Rzuty rożne 7 5 Spalone 1 3 Posiadanie piłki 41% 59% Żółte kartki 1 0 Czerwone kartki 0 0 Interwencja bramkarza 3 6 Suma podań 339 494 Dokładne podania 274 432 Procent dokładnych podań 81% 87% Gole oczekiwane 3.32 0.83 Pomeczowe podsumowanie Statystyki obu zespołów po ich wspólnym meczu wyglądają w sposób następujący: Zespół FC Nordsjaelland rozegrał łącznie 9 meczów w ramach Ligi Konferencji Europy. Z tego 5 spotkań miało miejsce w fazie grupowej, a 4 wcześniej. W sumie wygrali 6 meczów, zremisowali 2 i przegrali 1. Zdobyli w sumie 25 goli, z czego na swoim boisku zdobyli ich 21. Najwyższy wynik, jaki udało im się osiągnąć na własnym boisku to zwycięstwo 7-1. Na wyjazdach rozegrali natomiast 4 mecze i zdobyli na nich tylko 4 gole. Najwyższy wynik na wyjazdach to zwycięstwo 0-2. Średnia ilość goli zdobywanych przez FC Nordsjaelland na mecz wynosiła więc 2,8. Zespół Fenerbahce natomiast rozegrał w ramach Ligi Konferencji Europy aż 11 meczy - w tym również pięć spotkań w fazie grupowej oraz sześć wcześniejszych faz. Wygrali oni ogółem dziewięć z tych meczów, nie odnotowując żadnych remisów i przegrywając dwa razy. Zdobyli przy tym aż trzydzieści goli, z czego dziewiętnaście padło na ich własnym boisku. Najwyższy wynik jakiego udało im się osiągnąć jako gospodarze to zwycięstwo 5-0. Na wyjazdach natomiast rozegrali sześć meczów, zdobywając na nich jedynie jedenaście goli. Najwyższy wynik na wyjazdach to zwycięstwo 0-4. Średnia ilość goli zdobywanych przez Fenerbahce na mecz wynosiła zatem 2,7. Tabela Grupa H: Drużyna Wygrane Remisy Przegrane Strzelone Bramki Stracone Bramki Różnica Bramek Punkty 1 Nordsjaelland 3 1 1 17 6 11 10 2 Łudogorec 3 0 2 10 11 -1 9 3 Fenerbahce 3 0 2 9 11 -2 9 4 Spartak Trnawa 0 1 4 3 11 -8 1 Liga Konferencji Europy - Następne mecze obydwóch zespołów: Po rozegranym meczu między Nordsjaellandem a Fenerbahce, kolejne spotkania obydwóch zespołów zostały ustalone. Mecz Łudogorca z Nordsjaellandem odbędzie się 14 grudnia 2023 roku o godzinie 18:45 na stadionie Huvepharma Arena w Razgrad. Natomiast mecz Fenerbahce z Spartakiem Trnawa odbędzie się tego samego dnia o tej samej godzinie na stadionie Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi w Stambule.