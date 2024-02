Dominacja Rakowa nad Piastem - wynik 3:1

Poprzednie mecze Raków Częstochowa - Piast Gliwice

W trzech ostatnich meczach pomiędzy Rakowem Częstochowa a Piastem Gliwice padły niewiele bramki. Pierwsze spotkanie odbyło się na stadionie Miejskim w Gliwicach 6 października 2022 roku, gdzie Raków Częstochowa wygrał 1:0. Kolejny mecz miał miejsce na stadionie Miejskim Piłkarskim Raków w Częstochowie 4 lutego 2023 roku, a także zakończył się wynikiem 1:0 dla gospodarzy. Ostatnie starcie miało miejsce na stadionie Miejskim w Gliwicach 11 sierpnia 2023 roku, gdzie Piast Gliwice zwyciężył 2:1. W sumie w tych trzech meczach padło tylko cztery gole. Stosunek bramek w rozegranych meczach Piast Gliwice: 2, Raków Częstochowa: 3

Przebieg spotkania

Pierwsza połowa dzisiejszego meczu Raków Częstochowa z Piastem Gliwice zakończyła się bezbramkowym remisem. W 12 minucie Wilczek z drużyny Piast Gliwice otrzymał żółtą kartkę, a w 18 minucie Huk również został ukarany tym samym ostrzeżeniem. W 31 minucie Tudor z drużyny Raków Częstochowa również został ukarany żółtą kartką.

W drugiej połowie dzisiejszego meczu Raków Częstochowa zmierzył się z Piastem Gliwice. Po pierwszej połowie, w której żadna z drużyn nie zdobył gola, obie ekipy wyszły na boisko z determinacją do zmiany wyniku. Już w 46 minucie trener Piasta Gliwice postanowił dokonać zmiany personalnej, wprowadzając na boisko Piaseckiego za Wilczka.

W 52 minucie Kadzior z drużyny gości otrzymał żółtą kartkę za faul. Kilka minut później, w 54 minucie Otieno z Rakowa Częstochowa również został ukarany żółtą kartką. W 55 minucie to jednak Piast Gliwice wyszedł na prowadzenie, gdy Dziczek strzelił gola dla swojej drużyny. Jednak Raków Częstochowa nie zamierzał się poddawać i w 66 minucie trener dokonał potrójnej zmiany: Cebula wszedł za Nowaka, Crnac za Yeboaha, a Plavsic za Otieno. W odpowiedzi trener Piasta Gliwice również postanowił wprowadzić świeże siły na boisko i w 68 minucie Chrapek wszedł za Felixa, a w 78 minucie Krykun zastąpił Kadziora.

Jednak to Raków Częstochowa dominował w końcówce meczu. W 79 minucie Crnac strzelił gola, doprowadzając do wyrównania. W 84 minucie trener Rakowa Częstochowa dokonał kolejnej zmiany, wprowadzając Racovitana za Kochergina. W końcówce meczu emocje sięgnęły zenitu. W 90+11 minucie Zwoliński zdobył gola dla Rakowa Częstochowa, a Dziczek z Piasta Gliwice otrzymał żółtą kartkę.

Na dodatek, w 90+14 minucie Cebula strzelił kolejnego gola dla drużyny gospodarzy. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem: Raków Częstochowa 3 - Piast Gliwice 1. Podsumowując drugą połowę spotkania, można stwierdzić, że to Raków Częstochowa był lepszy od swojego rywala. Drużyna ta zdołała odwrócić wynik i zdobyć trzy gole, podczas gdy Piast Gliwice odpowiedział tylko jednym trafieniem.

Skład meczu z dnia 2024-02-17

Raków Częstochowa

D. Szwarga - trener

Vladan Kovačević (1) bramkarz

Fran Tudor (7) obrońca

Zoran Arsenić (24) obrońca

Stratos Svarnas (4) obrońca

Jean Carlos (20) pomocnik

Gustav Berggren (5) pomocnik

Vladyslav Kochergin (30) pomocnik

Erick Otieno (26) pomocnik

John Yeboah (11) napastnik

Bartosz Nowak (27) napastnik

Łukasz Zwoliński (9) napastnik

Piast Gliwice

A. Vukovic - trener

František Plach (26) bramkarz

Arkadiusz Pyrka (77) obrońca

Ariel Mosór (2) obrońca

Jakub Czerwiński (4) obrońca

Tomáš Huk (5) obrońca

Grzegorz Tomasiewicz (20) pomocnik

Patryk Dziczek (16) pomocnik

Damian Kądzior (11) pomocnik

Jorge Félix (7) pomocnik

Michael Ameyaw (19) pomocnik

Kamil Wilczek (10) napastnik

Statystyki

Raków Częstochowa Piast Gliwice Strzały na bramkę 3 6 Strzały poza światło bramki 5 1 Wszystkie strzały 11 7 Strzały zablokowane 3 0 Faule 12 23 Rzuty rożne 2 2 Spalone 3 2 Posiadanie piłki 63% 37% Żółte kartki 3 4 Czerwone kartki 0 0 Interwencja bramkarza 5 1 Suma podań 503 300 Dokładne podania 409 202 Procent dokładnych podań 81% 67%

Pomeczowe podsumowanie

Raków Częstochowa przed meczem zajmowała 6. miejsce w tabeli, a do tej pory wygrał 9 meczy, zremisował 5 i przegrał 5. Suma ich punktów wynosiła 32. Po wygranej w ostatnim meczu zdobyli dodatkowe 3 punkty, co daje im aktualnie 35 punktów. Drużyna Piasta Gliwice zajmowała przed meczem 10. miejsce w tabeli. Do tej pory wygrali oni 4 mecze, zremisowali 12 i przegrali 3. Suma ich punktów wynosiła 24 i nie zmieniła się po ostatnim meczu.

Ekstraklasa - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu między Rakowem Częstochowa a Piastem Gliwice, oba zespoły mają już zaplanowane kolejne spotkania. Mecz Stali Mielec z Rakowem Częstochowa odbędzie się 24 lutego 2024 roku o godzinie 20:00 na stadionie Miejskim w Mielcu. Natomiast mecz Piasta Gliwice z Cracovią Kraków odbędzie się dzień wcześniej, czyli 23 lutego 2024 roku o godzinie 18:00 na stadionie Miejskim w Gliwicach.