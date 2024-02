Dramatyczne zwycięstwo Valencii nad Almerią w 90+2 minucie

Poprzednie mecze Valencia - Almeria

W ostatnich trzech meczach między Valencią a Almerią padło wiele goli. Pierwszy mecz, rozegrany na stadionie Mestalla w miejscowości Valencia, zakończył się remisem 2:2. W drugim spotkaniu, które odbyło się na stadionie Power Horse - Los Juegos Mediterráneos w Almeríi, Almeria wygrała 2:1. Ostatni mecz również odbył się na tym samym stadionie i zakończył się remisem 2:2. Stosunek bramek w rozegranych meczach Almeria: 6, Valencia: 5

Przebieg spotkania

W pierwszej połowie dzisiejszego meczu Valencii z Almerią, który odbył się w Valencii, gospodarze zdobyli dwie bramki. W 14 minucie Duro strzelił gola dla Valencii, a w 23 minucie Yaremchuk podwyższył prowadzenie. Jednak w 24 minucie Yaremchuk otrzymał żółtą kartkę za niesportowe zachowanie, a minutę później Guerra również został ukarany żółtą kartką za podobne przewinienie. W 34 minucie doszło do zmiany w drużynie Almerii - Baba wszedł na boisko zastępując Montesa. Wynik po pierwszej połowie to Valencia: 2, Almeria: 0.

W drugiej połowie dzisiejszego meczu pomiędzy Valencią a Almerią, który odbył się w Valencii, gospodarze utrzymali swoją przewagę.

W 50 minucie Arribas strzelił gola dla Almerii, zmieniając wynik na 2:1. Jednak Valencia nie zdołała wyrównać, mimo że miała okazję w 61 minucie, kiedy Pepelu nie trafił rzutu karnego. W tej samej minucie trener Almerii dokonał trzech zmian w swojej drużynie. Lozano wszedł na boisko zastępując Melero, a Romero zastąpił Leo Baptistao. W drużynie Valencii również doszło do zmiany - Gonzalez wszedł na boisko zastępując Lopeza.

W 61 minucie Centelles otrzymał żółtą kartkę za faul w drużynie Almerii, a Mosquera otrzymał żółtą kartkę za brutalność w drużynie Valencii. Garitano również otrzymał żółtą kartkę w 63 minucie. Kolejne żółte kartki zostały przyznane dla Gonzaleza i Lozano w 64. i 72 minucie odpowiednio za faul i przewinienie. W 70 minucie trener Valencii dokonał dwóch zmian - Mari wszedł na boisko zastępując Yaremchuka, a Vazquez zastąpił Guerre. W 72 minucie Lozano otrzymał żółtą kartkę za przewinienie, a w 73 minucie Guillamon otrzymał żółtą kartkę za brutalność w drużynie Valencii.

W 83 minucie trener Almerii dokonał dwóch zmian - Milovanovic wszedł na boisko zastępując Chumi, a Robertone zastąpił Arribasa. W doliczonym czasie gry trener Valencii dokonał ostatniej zmiany - Amallah wszedł na boisko zastępując Guillamona. W 90+2 minucie Leo Baptistao otrzymał czerwoną kartkę za przewinienie w drużynie Almerii, a w 90+4 minucie Ramazani otrzymał żółtą kartkę za faul. W ostatniej minucie gry Robertone również otrzymał żółtą kartkę za przewinienie. Mecz zakończył się wynikiem: Valencia 2, Almeria 1.

Skład meczu z dnia 2024-02-03

Valencia

Rubén Baraja - trener

Giorgi Mamardashvili (25) bramkarz

Dimitri Foulquier (20) obrońca

Cristhian Mosquera (3) obrońca

Cenk Özkaçar (15) obrońca

José Luis Gayà (14) obrońca

Diego Lopez (16) pomocnik

Pepelu (18) pomocnik

Hugo Guillamón (6) pomocnik

Javier Guerra (8) pomocnik

Roman Yaremchuk (17) napastnik

Hugo Duro (9) napastnik

Almeria

Gaizka Garitano - trener

Luís Maximiano (25) bramkarz

Marc Pubill (18) obrońca

César Montes (22) obrońca

Chumi (21) obrońca

Álex Centelles (20) obrońca

Edgar González (3) pomocnik

Dion Lopy (6) pomocnik

Sergio Arribas (19) pomocnik

Gonzalo Melero (11) pomocnik

Largie Ramazani (7) pomocnik

Léo Baptistão (12) napastnik

Statystyki

Valencia Almeria Strzały na bramkę 2 5 Strzały poza światło bramki 2 4 Wszystkie strzały 7 15 Strzały zablokowane 3 6 Faule 17 16 Rzuty rożne 0 6 Spalone 2 1 Posiadanie piłki 49% 51% Żółte kartki 4 5 Czerwone kartki 0 1 Interwencja bramkarza 3 0 Suma podań 364 385 Dokładne podania 274 306 Procent dokładnych podań 75% 79% Gole oczekiwane 1.44 1.37

Pomeczowe podsumowanie

Przed meczem drużyna Valencia zajmowała 8. miejsce w tabeli, a Almeria 20. miejsce. Valencia do tej pory wygrała 9 meczy, zremisowała 5 i przegrała 8, co daje im sumę punktów wynoszącą 32. Natomiast Almeria nie odniosła jeszcze żadnego zwycięstwa, zremisowała 6 razy i przegrała aż 16 meczy, co daje im sumę punktów równą 6. W ostatnim meczu drużyna Valencii zdobyła kolejne 3 punkty, co oznacza, że ich aktualna suma punktów wynosi teraz 35. Natomiast Almeria nie zdobyła żadnych punktów w tym meczu i ich suma pozostaje na poziomie 6.

La Liga - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu między Valencią a Almerią, oba zespoły mają już zaplanowane kolejne spotkania. Valencia zmierzy się z Las Palmas 10 lutego 2024 roku o godzinie 21:00 na stadionie Gran Canaria w Las Palmas de Gran Canaria. Natomiast Almeria podejmie Athletic Bilbao 12 lutego 2024 roku o godzinie 21:00 na stadionie Power Horse w Almerii.