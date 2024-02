Dramatyczny remis Sevilli z Osasuną, czerwona kartka dla Suso

Walka na boisku do ostatniego gwizdka! Remis 1:1 Real Betis - Getafe

Poprzednie mecze Sevilla - Osasuna

W ostatnich trzech meczach między Sevillą a Osasuną padło łącznie pięć goli. Pierwsze spotkanie, które odbyło się na stadionie El Sadar w Pampelunie 25 stycznia 2023 roku, zakończyło się wynikiem 2:1 dla Osasuny. Drugi mecz, rozegrany na stadionie Ramón Sánchez Pizjuán w Sewilli 26 lutego 2023 roku, zakończył się wynikiem 2:3 dla Osasuny. Ostatnie spotkanie, które odbyło się ponownie na stadionie El Sadar w Pampelunie 23 września 2023 roku, zakończyło się bezbramkowym remisem. Stosunek bramek w rozegranych meczach Osasuna: 5, Sevilla: 3

Przebieg spotkania

W pierwszej połowie dzisiejszego meczu Sevilli z Osasuną, który odbywał się w Sewilli, gospodarze objęli prowadzenie. Już w 6 minucie zawodnik Agoume z drużyny Sevilla otrzymała żółtą kartkę za brutalne zachowanie. Jednak to nie przeszkodziło drużynie gospodarzy w zdobyciu bramki. W 24 minucie Romero strzelił gola dla Sevilli, dając swojej drużynie przewagę 1:0 na koniec pierwszej połowy.

W drugiej połowie dzisiejszego meczu pomiędzy Sevillą a Osasuną, który zakończył się wynikiem 1:1, to drużyna Osasuny jako pierwsza zdobył gola. W 55 minucie to właśnie gracz o nazwisku Budimir wpakował piłkę do bramki Sevilli, wyrównując tym samym stan meczu.

Jednak już w kolejnej minucie zawodnik Soumare z drużyny Sevilla otrzymała żółtą kartkę za faul. W 59 minucie trener Sevilli dokonał dwóch zmian w swojej drużynie. Gracz Pedrosa wszedł na boisko, zastępując Acunę, natomiast Sow zastąpił Agoume. W odpowiedzi na te zmiany trener Osasuny również dokonał zmiany w składzie swojej drużyny - Areso wszedł na boisko, zastępując Peñę. W 67 minucie kolejna zmiana w drużynie Sevilla - Torres wszedł na boisko, zastępując Sowa.

Następnie w 71 minucie trener Sevilli dokonał dwóch kolejnych zmian - Mir wszedł na boisko, zastępując Marcao, a Sanchez zastąpił Navasa. W 76 minucie trener Osasuny również dokonał dwóch zmian - Moncayola wszedł na boisko, zastępując Ibaneza, a Oroz zastąpił Gomeza. W 83 minucie kolejna zmiana w drużynie Osasuny - Arnaiz wszedł na boisko, zastępując Garcíę. W 84 minucie zawodnik Ramos z drużyny Sevilla otrzymała żółtą kartkę. Niestety dla Sevilli, w 86 minucie zawodnik Suso został ukarany czerwoną kartką za faul.

Mecz zakończył się wynikiem 1:1, gdzie jedynego gola dla Sevilli zdobył w pierwszej połowie, a Osasuna doprowadziła do remisu w drugiej połowie meczu.

Skład meczu z dnia 2024-01-28

Sevilla

Quique Sánchez Flores - trener

Ørjan Nyland (13) bramkarz

Loïc Badé (22) obrońca

Sergio Ramos (4) obrońca

Marcão (23) obrońca

Jesús Navas (16) pomocnik

Suso (7) pomocnik

Lucien Agoumé (42) pomocnik

Boubakary Soumaré (24) pomocnik

Marcos Acuña (19) pomocnik

Isaac Romero (20) napastnik

Lucas Ocampos (5) napastnik

Osasuna

Arrasate - trener

Sergio Herrera (1) bramkarz

David García (5) obrońca

Alejandro Catena (24) obrońca

Juan Cruz (3) obrońca

Rubén Peña (15) pomocnik

Pablo Ibáñez Lumbreras (19) pomocnik

Iker Muñoz (34) pomocnik

Moi Gómez (16) pomocnik

Johan Mojica (22) pomocnik

Raúl García (23) napastnik

Ante Budimir (17) napastnik

Statystyki

Sevilla Osasuna Strzały na bramkę 5 4 Strzały poza światło bramki 4 5 Wszystkie strzały 10 11 Strzały zablokowane 1 2 Faule 19 13 Rzuty rożne 2 4 Spalone 5 2 Posiadanie piłki 44% 56% Żółte kartki 3 0 Czerwone kartki 1 0 Interwencja bramkarza 3 4 Suma podań 361 471 Dokładne podania 270 375 Procent dokładnych podań 75% 80% Gole oczekiwane 0.74 1.39

Pomeczowe podsumowanie

Podsumowując sytuację drużyn Sevilla i Osasuna, przed meczem Osasuna zajmowała 12 miejsce w tabeli, a Sevilla 17 miejsce. Do tej pory Osasuna wygrała 7 meczy, zremisowała 4 mecze i przegrała 9 meczy, co dało im sumę punktów wynoszącą 25. Natomiast Sevilla wygrała 3 mecze, zremisowała 7 mecze i przegrała 11 meczy, co dało im sumę punktów wynoszącą 16. W tym konkretnym meczu obydwie drużyny zdobyły po jednym punkcie. Po dodaniu tych punktów aktualnie Sevilla ma na swoim koncie 17 punktów, a Osasuna ma ich 26.

La Liga - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po emocjonującym meczu pomiędzy Sevillą a Osasuną, które zakończyło się wynikiem 2:1 na korzyść Sevilli, oba zespoły szykują się teraz do kolejnych spotkań. Sevilla zmierzy się z Rayo Vallecano 5 lutego 2024 roku o godzinie 21:00 na stadionie Vallecas w Madrycie. Natomiast Osasuna zmierzy się z Barceloną 31 stycznia 2024 roku o godzinie 19:00 na stadionie Olímpic Lluís Companys w Barcelonie. Będzie to niezwykle ważne starcie dla obu drużyn, które będą dążyć do zdobycia kolejnych punktów i utrzymania wysokiej formy.