Dwie bramki kluczem do zwycięstwa Lecha Poznań nad Zagłębiem Lubin

Poprzednie mecze Lech Poznań - Zagłębie Lubin

W ostatnich trzech meczach pomiędzy Lechem Poznań a Zagłębiem Lubin padły remisy. Pierwszy mecz, rozegrany na stadionie Zagłębia Lubin w Lubinie 7 sierpnia 2022 roku, zakończył się wynikiem 1:1. Drugi mecz, który odbył się na stadionie Lecha Poznań w Poznaniu 19 lutego 2023 roku, zakończył się zwycięstwem Zagłębia Lubin 2:1. Ostatni mecz, rozegrany na stadionie Zagłębia Lubin w Lubinie 6 sierpnia 2023 roku, również zakończył się remisem 1:1. Stosunek bramek w rozegranych meczach Lech Poznań: 3, Zagłębie Lubin: 4

Przebieg spotkania

Pierwsza połowa dzisiejszego meczu Lecha Poznań z Zagłębiem Lubin zakończyła się wynikiem 1:0 dla Lecha Poznań. W trzeciej minucie Szymczak strzelił gola dla gospodarzy. W 33 minucie doszło do zmiany w drużynie Lecha Poznań - Czerwiński wszedł na boisko, zastępując Ba Loua. W 37 minucie zawodnik Marchwiński otrzymał żółtą kartkę.

W drugiej połowie dzisiejszego meczu Lecha Poznań z Zagłębiem Lubin, który odbył się w Poznaniu, gospodarze zdołali podwyższyć swoją przewagę. Po pierwszej połowie, w której Lech Poznań prowadził 1:0, obie drużyny dokonały kilku zmian personalnych.

W 46 minucie Gurgul wszedł na boisko zastępując Milica w drużynie Lecha Poznań, natomiast Kurminowski zastąpił Munoza w Zagłębiu Lubin. W tej samej minucie Salamon otrzymał żółtą kartkę za faul. W 52 minucie Poletanovic z Zagłębia Lubin również został ukarany żółtą kartką. W 58 minucie Andersson wszedł na boisko zastępując Douglasa w drużynie Lecha Poznań. Niestety, w 63 minucie Szymczak również otrzymał żółtą kartkę.

W 71 minucie Kopacz z Zagłębia Lubin został ukarany żółtą kartką za faul. Jednak to Lech Poznań kontynuował swoje ataki i w 72 minucie Murawski strzelił drugiego gola dla swojej drużyny. W kolejnych minutach oba zespoły dokonały kilku zmian personalnych - Mroz wszedł na boisko zastępując Dabrowskiego w Zagłębiu Lubin, a Buletsa i Makowski zastąpili odpowiednio Wdowiaka i Poletanovica. W 83 minucie Kvekveskiri wszedł na boisko zastępując Szymczaka w drużynie Lecha Poznań. W końcowych minutach meczu Andersson otrzymał żółtą kartkę w 87 minucie, a w 90+3 minucie Kusztal wszedł na boisko zastępując Pienko w Zagłębiu Lubin.

Ostatecznie, cały mecz zakończył się wynikiem: Lech Poznań: 2, Zagłębie Lubin: 0.

Skład meczu z dnia 2024-02-10

Lech Poznań

J. van den Brom - trener

Bartosz Mrozek (41) bramkarz

Joel Pereira (2) obrońca

Bartosz Salamon (18) obrońca

Antonio Milić (16) obrońca

Barry Douglas (3) obrońca

Adriel D'Avila Ba Loua (50) pomocnik

Jesper Karlström (6) pomocnik

Radosław Murawski (22) pomocnik

Dino Hotić (21) pomocnik

Filip Marchwiński (10) napastnik

Filip Szymczak (17) napastnik

Zagłębie Lubin

W. Fornalik - trener

Jasmin Burić (1) bramkarz

Bartłomiej Kłudka (27) obrońca

Bartosz Kopacz (2) obrońca

Aleks Ławniczak (5) obrońca

Mateusz Grzybek (13) obrońca

Damian Dąbrowski (8) pomocnik

Marko Poletanović (20) pomocnik

Kacper Chodyna (7) pomocnik

Tomasz Pieńko (21) pomocnik

Mateusz Wdowiak (77) pomocnik

Juan Muñoz (18) napastnik

Statystyki

Lech Poznań Zagłębie Lubin Strzały na bramkę 3 1 Strzały poza światło bramki 2 9 Wszystkie strzały 10 15 Strzały zablokowane 5 5 Faule 22 8 Rzuty rożne 6 4 Spalone 1 0 Posiadanie piłki 54% 46% Żółte kartki 4 2 Czerwone kartki 0 0 Interwencja bramkarza 1 1 Suma podań 467 394 Dokładne podania 391 319 Procent dokładnych podań 84% 81%

Pomeczowe podsumowanie

Lech Poznań przed meczem zajmował 4 miejsce w tabeli, a drużyna Zagłębia Lubin była na 9 miejscu. Lech Poznań do tej pory wygrał 9 meczy, zremisował 6 i przegrał 4, co dało im sumę punktów wynoszącą 33. Zagłębie Lubin natomiast wygrało 7 meczy, zremisowało 4 i przegrało 8, co dało im sumę punktów wynoszącą 25. W tym konkretnym meczu Lech Poznań pokonał Zagłębie Lubin i zdobył dodatkowe 3 punkty. Aktualnie Lech Poznań ma więc na swoim koncie 36 punktów, a Zagłębie Lubin nadal posiada tyle samo - czyli 25 punktów.

Ekstraklasa - Następne mecze obydwóch zespołów:

