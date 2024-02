Emocjonujące zwycięstwo Galatasaray nad Spartą Praga 3:2

Wyrównana walka na boisku pomiędzy Feyenoordem i AS Romą - remis 1:1

Przebieg spotkania

Pierwsza połowa dzisiejszego meczu Galatasaray z Spartą Praga zakończyła się wynikiem 1:0 na korzyść gospodarzy. W 19 minucie Demirbay strzelił bramkę dla Galatasaray, dając swojej drużynie prowadzenie. W 41 minucie Laci z drużyny Sparta Praga otrzymała żółtą kartkę za niesportowe zachowanie.

W drugiej połowie dzisiejszego meczu Galatasaray z Spartą Praga, który odbył się w Stambule, doszło do wielu emocjonujących wydarzeń. W 47 minucie Preciado strzelił gola dla Sparty Praga, zmieniając wynik na 1:1. Jednak już w tej samej minucie Yilmaz z Galatasaray otrzymał żółtą kartkę za tripping.

Pięć minut później Rynes z drużyny Sparta Praga również został ukarany żółtą kartką za roughing. W 61 minucie doszło do samobójczego gola Krejci, który wpadł do bramki Sparty Praga, dając przewagę Galatasaray wynikiem 2:1. Niestety dla drużyny gospodarzy, w kolejnej minucie Nelsson otrzymał czerwoną kartkę za holding. W 65 minucie Kuchta strzelił gola dla Sparty Praga, doprowadzając do remisu 2:2. W tym samym czasie Haraslin wszedł na boisko zastępując Karabeca.

W dalszej części meczu obydwie drużyny otrzymały kolejne żółte kartki - Birmancevic (Sparta Praga) w 79 minucie oraz Akturkoglu (Galatasaray) i Krejci (Sparta Praga) w 82 minucie. W 90+1 minucie Icardi strzelił gola dla Galatasaray, ustalając wynik na 3:2. W tej samej minucie Carlos Vinicius wszedł na boisko zastępując Mertensa, a Ndombele zastąpił Torreirę. Podsumowując, mecz zakończył się wynikiem Galatasaray: 3, Sparta Praga: 2. Obie drużyny zaprezentowały się bardzo dobrze, a emocje utrzymywały się do samego końca.

Skład meczu z dnia 2024-02-15

Galatasaray

O. Buruk - trener

Ferdo Muslera (1) bramkarz

Kaan Ayhan (23) obrońca

Victor Nelsson (25) obrońca

Davinson Sánchez (6) obrońca

Berkan Kutlu (18) obrońca

Kerem Demirbay (8) pomocnik

Lucas Torreira (34) pomocnik

Barış Alper Yılmaz (53) pomocnik

Dries Mertens (10) pomocnik

Kerem Aktürkoğlu (7) pomocnik

Mauro Icardi (9) napastnik

Sparta Praga

B. Priske - trener

Peter Vindahl Jensen (1) bramkarz

Martin Vitík (41) obrońca

Asger Sørensen (25) obrońca

Ladislav Krejčí (37) obrońca

Ángelo Preciado (2) pomocnik

Kaan Kairinen (6) pomocnik

Qazim Laci (20) pomocnik

Matěj Ryneš (32) pomocnik

Adam Karabec (10) napastnik

Jan Kuchta (9) napastnik

Veljko Birmančević (14) napastnik

Statystyki

Galatasaray Sparta Praga Strzały na bramkę 5 6 Strzały poza światło bramki 6 4 Wszystkie strzały 15 11 Strzały zablokowane 4 1 Faule 5 14 Rzuty rożne 5 4 Spalone 5 3 Posiadanie piłki 57% 43% Żółte kartki 2 5 Czerwone kartki 1 1 Interwencja bramkarza 4 2 Suma podań 432 334 Dokładne podania 347 245 Procent dokładnych podań 80% 73% Gole oczekiwane 0.93 1.75

Pomeczowe podsumowanie

Statystyki obu zespołów przed ich wspólnym meczem wyglądały w sposób następujący:

Zespół Galatasaray zadebiutował w Lidze Europy w meczu przeciwko Sparcie Praga. Sparta Praga rozegrała łącznie 8 meczów w Lidze Europy, wygrywając 4, remisując 1 i przegrywając 3. Zdobyli oni ogółem 14 goli, z czego na swoim boisku zdobyli ich 8. Najwyższy wynik jaki osiągnęli na własnym boisku to zwycięstwo 4-1. Na wyjazdach rozegrali również 4 mecze i zdobyli na nich 6 goli. Najwyższy wynik jaki udało im się osiągnąć na wyjazdach to zwycięstwo 3-1. Średnia ilość goli zdobywanych przez Spartę Praga w meczu to 1.8.

Oba zespoły z niecierpliwością czekają na mecz rewanżowy

Liga Europy - Mecz rewanżowy:

Mecz Sparty Praga z Galatasaray odbędzie się 22 lutego 2024 roku o godzinie 21:00. Miejsce, w którym zostanie rozegrany ten mecz, to stadion Epet Arena w Pradze.