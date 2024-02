En Nesyri strzela dwie bramki i Sevilla wygrywa z Rayo Vallecano 2:1

Walka na boisku do ostatniego gwizdka! Remis 1:1 Real Betis - Getafe

Poprzednie mecze Rayo Vallecano - Sevilla

W ostatnich trzech meczach między Rayo Vallecano a Sevillą zanotowano różne wyniki. Pierwsze spotkanie odbyło się na stadionie Ramón Sánchez Pizjuán w Sewilli 29 października 2022 roku. W tym meczu Sevilla nie zdobyła żadnej bramki, a Rayo Vallecano wygrało 1:0. Kolejne starcie miało miejsce na stadionie Vallecas w Madrycie 19 lutego 2023 roku. Tym razem oba zespoły zdobyły po jednym golu, co skutkowało remisem 1:1. Ostatni mecz rozegrano ponownie na stadionie Ramón Sánchez Pizjuán w Sewilli 7 października 2023 roku. W tym spotkaniu oba zespoły zaprezentowały się skutecznie i zdobyły po dwie bramki, co doprowadziło do remisu 2:2. Podsumowując, w trzech ostatnich meczach między Rayo Vallecano a Sevillą zanotowano różne wyniki. Pierwsze spotkanie wygrał Rayo Vallecano 1:0, drugi mecz zakończył się remisem 1:1, natomiast ostatnie starcie również zakończyło się remisem, tym razem wynikiem 2:2. Stosunek bramek w rozegranych meczach Rayo Vallecano: 4, Sevilla: 3

Przebieg spotkania

Pierwsza połowa dzisiejszego meczu Rayo Vallecano z Sevillą zakończyła się wynikiem 1:2. W 19 minucie En Nesyri strzelił gola dla drużyny Sevilli, a w 29 minucie Palazon odpowiedział bramką dla Rayo Vallecano. W 36 minucie Romero otrzymał żółtą kartkę za faul z drużyny Sevilli, a w 45+4 minucie Acuna również został ukarany żółtą kartką za niesportowe zachowanie. Na koniec pierwszej połowy, w 45 minucie En Nesyri ponownie zdobył bramkę dla Sevilli.

W drugiej połowie dzisiejszego meczu Rayo Vallecano z Sevillą, który odbył się w Madrycie, wynik utrzymał się bez zmian. Obie drużyny nie zdołały zdobyć żadnej bramki, co oznaczało, że ilość goli z pierwszej połowy (Rayo Vallecano: 1, Sevilla: 2) pozostał niezmieniona do końca spotkania.

W 54 minucie doszło do dwóch zmian w drużynie Sevilli. Gracz Hormigo wszedł na boisko, zastępując Acunę, a Torres zastąpił Sowa. W odpowiedzi na te zmiany trener Rayo Vallecano dokonał dwóch zmian w 64 minucie. Gracz Trejo wszedł na boisko za Chavarrię, a de Tomas zastąpił Camello. W 73 minucie trener Rayo Vallecano postanowił dokonać kolejnej zmiany i wprowadził Crespo za Lopeza.

W odpowiedzi trener Sevilli dokonał dwóch zmian w 76 minucie - Pedrosa wszedł na boisko za Romero, a Sanchez zastąpił Navasa. W 82 minucie trener Sevilli wprowadził Mejbriego za Agoume'a. Niestety dla Mejbriego otrzymał żółtą kartkę w 85 minucie za faulowanie przeciwnika. W ostatnich minutach meczu trener Rayo Vallecano dokonał dwóch zmian. Nteka wszedł na boisko za Balliu w 86 minucie, a de Frutos zastąpił Espino.

W doliczonym czasie gry, w 90+2 minucie Crespo otrzymał żółtą kartkę za brutalność. Ostateczny wynik meczu to Rayo Vallecano: 1, Sevilla: 2.

Skład meczu z dnia 2024-02-05

Rayo Vallecano

Francisco - trener

Stole Dimitrievski (1) bramkarz

Iván Balliu (20) obrońca

Aridane Hernández (5) obrońca

Florian Lejeune (24) obrońca

Alfonso Espino (12) obrońca

Isi Palazón (7) pomocnik

Unai López (17) pomocnik

Óscar Valentín (23) pomocnik

Josep Chavarría (3) pomocnik

Sergio Camello (34) napastnik

Álvaro García (18) napastnik

Sevilla

Quique Sánchez Flores - trener

Ørjan Nyland (13) bramkarz

Jesús Navas (16) obrońca

Loïc Badé (22) obrońca

Marcão (23) obrońca

Marcos Acuña (19) obrońca

Djibril Sow (18) pomocnik

Lucien Agoumé (42) pomocnik

Boubakary Soumaré (24) pomocnik

Lucas Ocampos (5) pomocnik

Youssef En-Nesyri (15) napastnik

Isaac Romero (20) napastnik

Statystyki

Rayo Vallecano Sevilla Strzały na bramkę 5 6 Strzały poza światło bramki 8 4 Wszystkie strzały 21 10 Strzały zablokowane 8 0 Faule 8 10 Rzuty rożne 6 0 Spalone 2 2 Posiadanie piłki 67% 33% Żółte kartki 1 3 Czerwone kartki 0 0 Interwencja bramkarza 4 4 Suma podań 603 305 Dokładne podania 494 195 Procent dokładnych podań 82% 64% Gole oczekiwane 1.88 1.20

Pomeczowe podsumowanie

Rayo Vallecano przed meczem zajmowało 13. miejsce w tabeli, a do tej pory wygrało 5 mecze, zremisowało 9 i przegrało 8. Suma ich punktów wynosiła 24. Sevilla natomiast zajmowała przed meczem 17. miejsce w tabeli, a do tej pory wygrała 3 mecze, zremisowała 8 i przegrała 11. Suma ich punktów wynosiła 17. W tym meczu Sevilla zdobyła 3 punkty, co daje im aktualnie sumę punktów równą 20.

La Liga - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu między Rayo Vallecano a Sevillą, oba zespoły mają już zaplanowane kolejne spotkania. Mecz pomiędzy Rayo Vallecano a Mallorką odbędzie się 11 lutego 2024 roku o godzinie 16:15 na stadionie Mallorca Son Moix w Palma de Mallorca. Natomiast Sevilla zmierzy się z Atletico Madryt tego samego dnia o godzinie 18:30 na stadionie Ramón Sánchez Pizjuán w Sewilli.