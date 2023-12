Kanonada bramek w meczu Polonia Warszawa - Stal Rzeszów

Przebieg spotkania

W pierwszej połowie wczorajszego meczu Polonii Warszawa z Stalą Rzeszów, który odbył się w Warszawie, gospodarze wyszli na prowadzenie już w 3 minucie. Bramkę zdobył Bajdur po asyście Kobusinskiego. Jednak w 6 minucie Okhronchuk z Polonii otrzymał żółtą kartkę. W 12 minucie Bajdur ponownie wpisał się na listę strzelców, tym razem po asyście Kotonu, podwyższając prowadzenie Polonii na 2:0. W 30 minucie żółtą kartkę otrzymał Simcak z drużyny Stali Rzeszów.

Jednak już w 32 minucie Oleksy zdobył bramkę dla Stali Rzeszów po asyście Lyczko, zmniejszając stratę do jednego gola. W końcówce pierwszej połowy, w 37 minucie Kobusinski z Polonii również został ukarany żółtą kartką. Wynik pierwszej połowy to Polonia Warszawa 2 - Stal Rzeszów 1.

W drugiej połowie wczorajszego meczu Polonii Warszawa z Stalą Rzeszów, który odbył się w Warszawie, gospodarze utrzymali prowadzenie. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 2:1 na korzyść Polonii Warszawa. Na początku drugiej połowy, w 46 minucie, trener Polonii Warszawa dokonał zmiany w składzie.

Gracz Marciniec wszedł na boisko, zastępując Okhronchuka. Jednak to Stal Rzeszów zdobył bramkę w 63 minucie. Wachowiak wykorzystał asystę Prokica i doprowadził do remisu. W 66 minucie trener Stali Rzeszów dokonał dwóch zmian w składzie. Bukowski wszedł na boisko, zastępując Simcaka, a Salamon zastąpił Kadziolkę.

W odpowiedzi trener Polonii Warszawa również wprowadził trzy zmiany w 69 minucie. Michalski wszedł za Kluskę, Pawlowski za Zawistowskiego, a Tomczyk za Kobusińskiego. Mimo kolejnych zmian i starań obu drużyn, żadna z nich nie była w stanie zdobyć kolejnej bramki do końca meczu. W 83 minucie trener Polonii Warszawa wprowadził Piatka za Bajdura, a w 86 minucie trener Stali Rzeszów dokonał dwóch zmian. Danielewicz wszedł na boisko, zastępując Lysiaka, a Klos zastąpił Prokica.

W ostatniej minucie gry, w 88 minucie, trener Stali Rzeszów wprowadził Penę za Lyczkę. Ostatecznie mecz zakończył się remisem 2:2. Obie drużyny miały swoje okazje, ale bramki zdobyte w pierwszej połowie okazały się decydujące dla wyniku spotkania.

Pomeczowe podsumowanie

Przed meczem, Polonia Warszawa miała 19 punktów i zajmowała 13 miejsce w tabeli, natomiast Stal Rzeszów miała 22 punkty i zajmowała 10 miejsce. Po meczu, który zakończył się wynikiem 2:2, Stal Rzeszów utrzymuje swoją pozycję w tabeli na 10 miejscu. Do tej pory drużyna Stali Rzeszów wygrała 6 meczy, zremisowała 4 mecze i przegrała 7 spotkań, co daje im sumę punktów równą 22. Natomiast Polonia Warszawa spada na 13 miejsce w tabeli. Do tej pory drużyna Polonii Warszawa wygrała 5 meczy, zremisowała 4 mecze i przegrała 8 spotkań, co daje im sumę punktów równą 19. W wyniku remisu obydwie drużyny zdobyły po jednym punkcie. Aktualna punktacja przedstawia się następująco: Polonia Warszawa ma teraz 20 punktów.

I Liga - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu między Polonią Warszawa a Stalą Rzeszów, oba zespoły mają już zaplanowane kolejne spotkania. Mecz GKS-u Tychy z Polonią Warszawa odbędzie się 8 grudnia 2023 roku o godzinie 18:00 na stadionie Miejskim w Tychach. Natomiast mecz Odry Opole z Stalą Rzeszów zostanie rozegrany 10 grudnia 2023 roku o godzinie 12:40 na stadionie Miejskim w Opolu.