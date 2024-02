Kapralik dwukrotnie trafia do bramki - pogrom na boisku, Górnik Zabrze wygrywa 3:1 z Piastem Gliwice

Poprzednie mecze Piast Gliwice - Górnik Zabrze

W trzech ostatnich meczach między Piastem Gliwice a Górnikiem Zabrze padło łącznie 7 goli. Pierwsze spotkanie, które odbyło się na stadionie Im. Ernesta Pohla w Zabrzu dnia 10 września 2022 roku, zakończyło się remisem 3:3. Drugi mecz, rozegrany na stadionie Miejskim w Gliwicach dnia 31 marca 2023 roku, zakończył się zwycięstwem Piasta Gliwice wynikiem 1:0. Ostatnie spotkanie, które odbyło się ponownie na stadionie Im. Ernesta Pohla w Zabrzu dnia 5 sierpnia 2023 roku, zakończyło się bezbramkowym remisem 0:0. Stosunek bramek w rozegranych meczach Górnik Zabrze: 3, Piast Gliwice: 4

Przebieg spotkania

W pierwszej połowie dzisiejszego meczu Piast Gliwice z Górnikiem Zabrze, który odbywał się w Gliwicach, gospodarze nie zdołali zdobyć żadnej bramki. Natomiast w 15 minucie to zawodnik o nazwisku Kapralik strzelił gola dla drużyny Górnika Zabrze.

W drugiej połowie dzisiejszego meczu Piasta Gliwice z Górnikiem Zabrze, który odbył się w Gliwicach, gospodarze nie zdołali odwrócić losów spotkania. Wynik pierwszej połowy, gdzie Piast Gliwice nie zdobył żadnego gola, a Górnik Zabrze strzelił jedną bramkę, zmienił się na końcowy rezultat 1:3 na korzyść gości. Na początku drugiej połowy, w 46 minucie trener Piasta Gliwice dokonał zmiany w składzie. Gracz Ameyaw wszedł na boisko, zastępując Krykuna.

Jednak to drużyna Górnika Zabrze kontynuowała swoją dobrą grę i w 60 minucie Kapralik strzelił kolejnego gola dla swojego zespołu. W odpowiedzi na to, trener Piasta Gliwice dokonał dwóch zmian w 62 minucie. Felix wszedł na boisko za Szczepańskiego, a Piasecki zastąpił Wilczka. Niestety dla gospodarzy, to jednak drużyna Górnika Zabrze kontynuowała swoją dominację i w 65 minucie Podolski zdobył trzecią bramkę dla gości. Trener Górnika Zabrze również dokonał dwóch zmian w 71 minucie.

Czyż wszedł na boisko za Pacheco, a Lukoszek zastąpił Ennalego. W 81 minucie kolejne zmiany w drużynie Górnika Zabrze - Kozuki wszedł za Podolskiego, a Krawczyk zastąpił Musiolika. W końcówce meczu, w 83 minucie, Felix zdobył honorową bramkę dla Piasta Gliwice. Trener Piasta Gliwice dokonał również zmiany w składzie - Kostadinov wszedł na boisko za Tomasiewicza. W ostatnich minutach spotkania arbiter ukarał żółtymi kartkami zawodników obu drużyn - Dziczka z Piasta Gliwice oraz Rasaka z Górnika Zabrze.

W doliczonym czasie gry (90+2 minuta) trener Górnika Zabrze dokonał ostatniej zmiany - Nascimento wszedł na boisko, zastępując Kapralika. Cały mecz zakończył się wynikiem: Piast Gliwice: 1, Górnik Zabrze: 3.

Skład meczu z dnia 2024-02-10

Piast Gliwice

A. Vukovic - trener

Karol Szymański (33) bramkarz

Arkadiusz Pyrka (77) obrońca

Ariel Mosór (2) obrońca

Jakub Czerwiński (4) obrońca

Jakub Holúbek (14) obrońca

Grzegorz Tomasiewicz (20) pomocnik

Patryk Dziczek (16) pomocnik

Damian Kądzior (11) pomocnik

Miłosz Szczepański (30) pomocnik

Sergiy Krykun (44) pomocnik

Kamil Wilczek (10) napastnik

Górnik Zabrze

J. Urban - trener

Daniel Bielica (1) bramkarz

Boris Sekulić (2) obrońca

Dominik Szala (27) obrońca

Rafał Janicki (26) obrońca

Michal Siplak (25) obrońca

Damian Rasak (6) pomocnik

Dani Pacheco (8) pomocnik

Adrián Kaprálik (7) pomocnik

Lukas Podolski (10) pomocnik

Lawrence Ennali (11) pomocnik

Sebastian Musiolik (9) napastnik

Statystyki

Piast Gliwice Górnik Zabrze Strzały na bramkę 6 4 Strzały poza światło bramki 4 4 Wszystkie strzały 13 10 Strzały zablokowane 3 2 Faule 16 20 Rzuty rożne 4 2 Spalone 2 1 Posiadanie piłki 54% 46% Żółte kartki 2 1 Czerwone kartki 0 0 Interwencja bramkarza 1 4 Suma podań 428 372 Dokładne podania 349 287 Procent dokładnych podań 82% 77%

Pomeczowe podsumowanie

Podsumowując sytuację drużyn Piast Gliwice i Górnik Zabrze, przed meczem Górnik zajmował 7. miejsce w tabeli, a Piast 10. miejsce. Do tej pory Górnik wygrał 7 meczy, zremisował 5 i przegrał 7, co dało im sumę punktów wynoszącą 26. Natomiast Piast wygrał 4 mecze, zremisował 12 i przegrał 2, co dało im sumę punktów wynoszącą 24. W tym konkretnym meczu zwyciężył Górnik Zabrze i zdobył dodatkowe 3 punkty. Po dodaniu tych punktów aktualna sytuacja prezentuje się następująco: Piast Gliwice ma nadal 24 punkty, a Górnik Zabrze ma teraz ich już 29.

Ekstraklasa - Następne mecze obydwóch zespołów:

Piast Gliwice po rozegranym meczu z Górnikiem Zabrze zmierzy się teraz z drużyną Rakowa Częstochowa. Spotkanie odbędzie się 17 lutego 2024 roku o godzinie 20:00 na stadionie Miejski Piłkarski Raków w Częstochowie. Natomiast Górnik Zabrze po starciu z Piastem Gliwice podejmie Koronę Kielce. Ta konfrontacja zaplanowana jest na 19 lutego 2024 roku o godzinie 19:00 na stadionie Im. Ernesta Pohla w Zabrzu.