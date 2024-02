Lewandowski kluczem do zwycięstwa Barcelony nad Celtą Vigo

Poprzednie mecze Celta Vigo - Barcelona

W ostatnich trzech meczach pomiędzy Celtą Vigo a Barceloną padło łącznie 9 goli. Pierwsze spotkanie odbyło się na stadionie Spotify Camp Nou w Barcelonie, gdzie Barcelona wygrała 1:0. Drugi mecz miał miejsce na stadionie Abanca-Balaídos w Vigo, gdzie Celta Vigo zwyciężyła 2:1. Ostatnie starcie miało miejsce na stadionie Olímpic Lluís Companys w Barcelonie, gdzie Barcelona wygrała 3:2. Stosunek bramek w rozegranych meczach Barcelona: 5, Celta Vigo: 4

Przebieg spotkania

Pierwsza połowa dzisiejszego meczu pomiędzy Celtą Vigo a Barceloną zakończyła się wynikiem 0:1. W 15 minucie Allende z drużyny Celta Vigo otrzymała żółtą kartkę za faul. W 38 minucie Christensen z drużyny Barcelona również został ukarany żółtą kartką za podobne przewinienie. Na koniec pierwszej połowy, w 45 minucie, piłkarz o nazwisku Lewandowski strzelił gola dla Barcelony.

W drugiej połowie dzisiejszego meczu pomiędzy Celtą Vigo a Barceloną, który odbył się w Vigo, doszło do kilku istotnych zmian personalnych w obu drużynach. W 46 minucie Martinez wszedł na boisko zastępując Araujo w drużynie Barcelony, natomiast Nunez zastąpił Domingueza w Celcie Vigo.

W 47 minucie Aspas strzelił gola dla Celty Vigo, zmieniając tym samym wynik na 1:1. W 58 minucie Gundogan wszedł na boisko zastępując Christensena w drużynie Barcelony, a Raphinha zastąpił Vitor Roque. W 59 minucie Sanchez wszedł na boisko zastępując Ristica w Celcie Vigo. W 75 minucie Lopez wszedł na boisko zastępując Pedriego w drużynie Barcelony, a w 77 minucie Swedberg zastąpił Allende w Celcie Vigo. W 85 minucie Douvikas wszedł na boisko zastępując Larsena, a Vazquez zastąpił Mingueza - obaj gracze reprezentowali Celtę Vigo.

W doliczonym czasie gry doszło do dwóch żółtych kartek dla zawodników Barcelony - de Jonga za niesportowe zachowanie (90+4 minuta) oraz ter Stegena za niesportowe zachowanie (90+5 minuta). W 90+7 minucie Lewandowski strzelił gola dla Barcelony, ustalając tym samym wynik na 2:1. W 90+9 minucie Romeu wszedł na boisko zastępując Yamala w drużynie Barcelony. W ostatniej minucie gry Martinez otrzymał żółtą kartkę za faul. Cały mecz zakończył się wynikiem: Celta Vigo: 1, Barcelona: 2.

Skład meczu z dnia 2024-02-17

Celta Vigo

Rafael Benítez - trener

Vicente Guaita (25) bramkarz

Óscar Mingueza (3) obrońca

Carl Starfelt (2) obrońca

Carlos Domínguez (28) obrońca

Mihailo Ristić (21) obrońca

Tadeo Allende (9) pomocnik

Fran Beltrán (8) pomocnik

Renato Tapia (5) pomocnik

Luca De La Torre (14) pomocnik

Iago Aspas (10) napastnik

Jørgen Strand Larsen (18) napastnik

Barcelona

Xavi - trener

Marc-André ter Stegen (1) bramkarz

Jules Koundé (23) obrońca

Ronald Araújo (4) obrońca

Pau Cubarsí (33) obrońca

João Cancelo (2) obrońca

Frenkie de Jong (21) pomocnik

Andreas Christensen (15) pomocnik

Pedri (8) pomocnik

Lamine Yamal (27) napastnik

Robert Lewandowski (9) napastnik

Vitor Roque (19) napastnik

Statystyki

Celta Vigo Barcelona Strzały na bramkę 4 4 Strzały poza światło bramki 4 4 Wszystkie strzały 13 14 Strzały zablokowane 5 6 Faule 11 13 Rzuty rożne 2 5 Spalone 4 1 Posiadanie piłki 34% 66% Żółte kartki 1 4 Czerwone kartki 0 0 Interwencja bramkarza 2 3 Suma podań 334 672 Dokładne podania 236 578 Procent dokładnych podań 71% 86% Gole oczekiwane 0.83 1.58

Pomeczowe podsumowanie

Przed meczem Barcelona zajmowała 4. miejsce w tabeli, a Celta Vigo była na 17. pozycji. Barcelona do tej pory wygrała 15 meczy, zremisowała 6 i przegrała 3, co dało im sumę punktów wynoszącą 51. Natomiast Celta Vigo wygrała dotychczas tylko 4 mecze, zremisowała 8 i przegrała aż 12 razy, co przełożyło się na sumę punktów równą 20. W meczu pomiędzy tymi drużynami zwyciężyła Barcelona, zdobywając tym samym kolejne 3 punkty. Po dodaniu tych punktów do ich dotychczasowego dorobku, aktualnie Celta Vigo ma na koncie nadal te same 20 punktów, natomiast Barcelona awansowała na pozycję lidera z wynikiem 54 punktów.

La Liga - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu między Celtą Vigo a Barceloną, oba zespoły mają już zaplanowane kolejne spotkania. Mecz Cadizu z Celtą Vigo odbędzie się 25 lutego 2024 roku o godzinie 14:00 na stadionie Nuevo Mirandilla w Cádiz. Natomiast Barcelona zmierzy się z Getafe dzień wcześniej, czyli 24 lutego 2024 roku o godzinie 16:15 na stadionie Olímpic Lluís Companys w Barcelonie.