Lukoszek dwukrotnie trafia do bramki i Górnik pokonuje Śląsk 2:0

Poprzednie mecze Górnik Zabrze - Śląsk Wrocław

W ostatnich trzech meczach pomiędzy Górnikiem Zabrze a Śląskiem Wrocław padło łącznie 9 goli. Pierwszy mecz został rozegrany na stadionie Tarczyński Arena we Wrocławiu dnia 8 października 2022 roku, a wynik brzmiał Śląsk Wrocław : 4, Górnik Zabrze : 1. Drugie spotkanie odbyło się na stadionie Im. Ernesta Pohla w Zabrzu dnia 23 kwietnia 2023 roku, a rezultat to Górnik Zabrze : 2, Śląsk Wrocław : 0. Ostatni mecz miał miejsce na stadionie Tarczyński Arena we Wrocławiu dnia 8 października 2023 roku i zakończył się remisem: Śląsk Wrocław : 1, Górnik Zabrze : 1. Stosunek bramek w rozegranych meczach Górnik Zabrze: 4, Śląsk Wrocław: 5

Przebieg spotkania

Pierwsza połowa meczu Górnika Zabrze ze Śląskiem Wrocław rozpoczęła się intensywnie. W 38 minucie sędzia pokazał żółtą kartkę Janickiemu z drużyny Górnika Zabrze. Niewiele później, w 40 minucie, kibice mogli świętować pierwszego gola. Strzelił go gracz o nazwisku Lukoszek, zwiększając przewagę swojego zespołu. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 1:0 dla Górnika Zabrze.

Druga połowa przyniosła wiele zmian w składach obu drużyn. Już na początku, w 46 minucie, trener Śląska Wrocław postanowił wprowadzić Konczkowskiego na boisko, który zastąpił Guercio. Kolejne zmiany nastąpiły w 64 minucie - Samiec-Talar i Schwarz zastąpili odpowiednio Bejgera i Mustafica. W drużynie gospodarzy również doszło do roszad - w 72 minucie Kozuki wszedł na boisko za Krawczyka. W 77 minucie trener Śląska ponownie postanowił dokonać zmian - Janasik i Zukowski zastąpili Olsena i Matsenko.

W międzyczasie, w 81 minucie Pokorny ze Śląska Wrocław otrzymał żółtą kartkę. W 83 minucie na boisku pojawił się Musiolik i Triantafyllopoulos z Górnika Zabrze, zastępując Kapralika i Janickiego. W 86 minucie Lukoszek ponownie trafił do siatki, zdobywając drugiego gola dla Górnika. Chwilę później, w 87 minucie, został zmieniony przez Olkowskiego. Na koniec, w doliczonym czasie gry Nahuel ze Śląska Wrocław otrzymał żółtą kartkę.

Spotkanie zakończyło się wynikiem 2:0 dla Górnika Zabrze.

Skład meczu z dnia 2024-04-14

Górnik Zabrze

J. Urban - trener

Daniel Bielica (1) bramkarz

Boris Sekulić (2) obrońca

Kryspin Szcześniak (5) obrońca

Rafał Janicki (26) obrońca

Erik Janža (64) obrońca

Kamil Lukoszek (17) pomocnik

Damian Rasak (6) pomocnik

Szymon Czyż (55) pomocnik

Lawrence Ennali (11) pomocnik

Adrián Kaprálik (7) napastnik

Piotr Krawczyk (21) napastnik

Śląsk Wrocław

J. Magiera - trener

Rafał Leszczyński (12) bramkarz

Łukasz Bejger (4) obrońca

Simeon Petrov (87) obrońca

Alex Petkov (5) obrońca

Tommaso Guercio (78) pomocnik

Alen Mustafić (20) pomocnik

Peter Pokorný (16) pomocnik

Yegor Matsenko (33) pomocnik

Patrick Olsen (8) napastnik

Patryk Klimala (11) napastnik

Matías Nahuel (10) napastnik

Statystyki

Górnik Zabrze Śląsk Wrocław Strzały na bramkę 6 3 Strzały poza światło bramki 1 7 Wszystkie strzały 9 21 Strzały zablokowane 2 11 Faule 9 11 Rzuty rożne 2 7 Spalone 0 1 Posiadanie piłki 44% 56% Żółte kartki 1 1 Czerwone kartki 0 0 Interwencja bramkarza 3 4 Suma podań 380 463 Dokładne podania 301 380 Procent dokładnych podań 79% 82%

Pomeczowe podsumowanie

Przed meczem Śląsk Wrocław zajmował drugie miejsce w tabeli, co świadczyło o ich dobrej formie. Do tej pory drużyna wygrała 14 mecze, zremisowała 8 i przegrała 5, co dało im łącznie 50 punktów. Natomiast Górnik Zabrze zajmował siódme miejsce w tabeli, co sugeruje, że mieli nieco gorszą formę. Do tej pory wygrali 12 meczów, zremisowali 6 i przegrali 9, co dało im łącznie 42 punkty. W meczu pomiędzy tymi drużynami zwyciężył Górnik Zabrze i zdobył trzy punkty. Po dodaniu tych punktów aktualna sytuacja to: Górnik Zabrze - 45 punktów i Śląsk Wrocław - 50 punktów.

Ekstraklasa - Następne mecze obydwóch zespołów:

Górnik Zabrze po rozegranym meczu z Śląskiem Wrocław już szykuje się do kolejnych spotkań. Ich następny mecz odbędzie się 19 kwietnia 2024 roku o godzinie 20:30 na stadionie Miejski Piłkarski Raków w Częstochowie. Górnik zmierzy się wtedy z drużyną Rakowa Częstochowa. Natomiast Śląsk Wrocław również nie zwalnia tempa i ich kolejne starcie zaplanowane jest na 21 kwietnia 2024 roku o godzinie 17:30 na stadionie Miejskim Legii Im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Tego dnia Śląsk zmierzy się z drużyną Legii Warszawa.