Mata dwukrotnie trafia do bramki, Getafe pokonuje Celtę Vigo 3:2

Poprzednie mecze Getafe - Celta Vigo

W ostatnich trzech meczach między Getafe a Celtą Vigo padły następujące wyniki. Pierwszy mecz został rozegrany na stadionie Abanca-Balaídos w miejscowości Vigo 24 października 2022 roku, a wynik końcowy to Celta Vigo 1, Getafe 1. Drugi mecz odbył się na stadionie Coliseum Alfonso Pérez w Getafe 3 maja 2023 roku, a Getafe wygrało 1:0. Ostatni mecz miał miejsce na stadionie Abanca-Balaídos w Vigo 8 października 2023 roku, a wynik końcowy to Celta Vigo 2, Getafe 2. Stosunek bramek w rozegranych meczach Celta Vigo: 3, Getafe: 4

Przebieg spotkania

W pierwszej połowie dzisiejszego meczu pomiędzy Getafe a Celtą Vigo, która odbyła się w Getafe, gospodarze okazali się skuteczniejsi. W 41 minucie Mayoral strzelił pierwszego gola dla zespołu Getafe, dając swojej drużynie prowadzenie. Na dodatek, w 45+2 minucie Mata podwyższył wynik na 2:0 na korzyść Getafe. Po pierwszej połowie to właśnie gospodarze mają przewagę nad Celtą Vigo dwoma golami.

W drugiej połowie dzisiejszego meczu pomiędzy Getafe a Celtą Vigo, który odbył się w Getafe, doszło do wielu interesujących wydarzeń. Po pierwszej połowie wynik był korzystny dla Getafe, które prowadziło 2:0.

W 50 minucie sędzia ukarał żółtą kartką zawodnika Celty Vigo, Tapia, za faul łokciem. Pięć minut później trener Celty Vigo dokonał dwóch zmian w swojej drużynie - Allende wszedł na boisko zastępując Mingueza, a Aspas zastąpił Jailsona. W 62 minucie zawodnik Getafe, Greenwood, otrzymał żółtą kartkę za brutalność. W 71 minucie Larsen zdobył gola dla Celty Vigo, zmniejszając przewagę Getafe. W odpowiedzi na to trener Getafe dokonał zmiany w swojej drużynie - Alena wszedł na boisko zastępując Jordiego.

W 80 minucie Douvikas i Sotelo weszli na boisko zastępując Tapię i Larsena w drużynie Celty Vigo. W 82 minucie Ristic otrzymał żółtą kartkę za faulowanie zawodnika przeciwnika. Trzy minuty później Allende strzelił gola dla Celty Vigo, doprowadzając do remisu. W 87 minucie trener Celty Vigo dokonał dwóch zmian - Vazquez wszedł na boisko zastępując Manquillo, a Carmona i Moriba zastąpili Iglesiasa i Maksimovica w drużynie Getafe. Na koniec, w 89 minucie Mata zdobył gola dla Getafe, ustalając wynik meczu na 3:2 dla gospodarzy.

Podsumowując, druga połowa meczu była pełna emocji i zmian personalnych. Ostatecznie Getafe wygrało to spotkanie z Celtą Vigo wynikiem 3:2.

Skład meczu z dnia 2024-02-11

Getafe

José Bordalás - trener

David Soria (13) bramkarz

Juan Iglesias (21) obrońca

Djené (2) obrońca

Omar Alderete (15) obrońca

Diego Rico (16) obrońca

Mason Greenwood (12) pomocnik

Nemanja Maksimović (20) pomocnik

Luis Milla (5) pomocnik

Jordi Martín (32) pomocnik

Borja Mayoral (19) napastnik

Jaime Mata (7) napastnik

Celta Vigo

Rafael Benítez - trener

Vicente Guaita (25) bramkarz

Renato Tapia (5) obrońca

Unai Núñez (4) obrońca

Carlos Domínguez (28) obrońca

Javier Manquillo (22) pomocnik

Jailson (16) pomocnik

Fran Beltrán (8) pomocnik

Mihailo Ristić (21) pomocnik

Óscar Mingueza (3) napastnik

Jørgen Strand Larsen (18) napastnik

Luca De La Torre (14) napastnik

Statystyki

Getafe Celta Vigo Strzały na bramkę 4 4 Strzały poza światło bramki 3 2 Wszystkie strzały 10 8 Strzały zablokowane 3 2 Faule 16 12 Rzuty rożne 0 4 Spalone 3 2 Posiadanie piłki 49% 51% Żółte kartki 1 2 Czerwone kartki 0 0 Interwencja bramkarza 2 1 Suma podań 395 410 Dokładne podania 267 301 Procent dokładnych podań 68% 73% Gole oczekiwane 2.07 1.32

Pomeczowe podsumowanie

Drużyna Getafe przed meczem zajmowała 10. miejsce w tabeli, co świadczy o ich solidnej formie. Do tej pory wygrali 7 meczy, zremisowali 9 i przegrali 7, co daje im sumę 30 punktów. Po zwycięstwie w ostatnim meczu zdobyli dodatkowe 3 punkty, co podniosło ich aktualną liczbę punktów do 33. Natomiast drużyna Celta Vigo przed meczem zajmowała niższe, 16. miejsce w tabeli. Ich wyniki do tej pory były mniej satysfakcjonujące - wygrali tylko 4 mecze, zremisowali 8 i przegrali aż 11 razy. Suma ich punktów wynosiła do tej pory jedynie 20. Po tym meczu Getafe utrzymuje swoją pozycję i zdobywa kolejne cenne punkty, podczas gdy Celta Vigo pozostaje na swoim miejscu z liczbą punktów niezmienioną - nadal mają na koncie tylko te same 20 punktów.

La Liga - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu między Getafe a Celtą Vigo, kolejne spotkania obydwóch drużyn zostały ustalone. Mecz pomiędzy Villarrealem a Getafe odbędzie się 16 lutego 2024 roku o godzinie 21:00 na stadionie La Cerámica w Villarreal. Natomiast mecz Celty Vigo z Barceloną zaplanowano na 17 lutego 2024 roku o godzinie 18:30 na stadionie Abanca-Balaídos w Vigo.