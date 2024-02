Mecz na wysokim napięciu: Cracovia Kraków - Radomiak Radom 6:0, samobójcza bramka i burza emocji

Kapralik dwukrotnie trafia do bramki - pogrom na boisku, Górnik Zabrze wygrywa 3:1 z Piastem Gliwice

Poprzednie mecze Cracovia Kraków - Radomiak Radom

W ostatnich trzech meczach między Cracovią Kraków a Radomiakiem Radom padło łącznie pięć goli. Pierwsze spotkanie odbyło się na stadionie Lekkoatletyczno-Piłkarskim Im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu, które zakończyło się wynikiem 0:2 na korzyść Cracovii Kraków. Następnie drużyny zmierzyły się na stadionie Cracovii Im. Józefa Piłsudskiego w Krakowie, gdzie gospodarze wygrali 3:0. Ostatni mecz odbył się na stadionie Im. Braci Czachorów w Radomiu, a Cracovia Kraków zwyciężyła 1:0. Stosunek bramek w rozegranych meczach Cracovia Kraków: 6, Radomiak Radom: 0

Przebieg spotkania

Pierwsza połowa dzisiejszego meczu Cracovii Kraków z Radomiakiem Radom zakończyła się wynikiem 3:0 dla gospodarzy. Już w 2 minucie zawodnik Roch z drużyny Radomiak Radom otrzymał czerwoną kartkę. W 8 minucie Jaroszyński strzelił gola dla Cracovii Kraków, a w 18 minucie Kallman podwyższył prowadzenie dla swojego zespołu. W 20 minucie Semedo z drużyny Radomiaka Radom oddał strzał na bramkę, jednak po weryfikacji systemem VAR gol nie został uznany ze względu na spalony. W 32 minucie Abramowicz niefortunnie wpakował piłkę do własnej bramki, co przyczyniło się do kolejnego gola dla Cracovii Kraków.

W 34 minucie Ghita z Cracovii Kraków otrzymał żółtą kartkę.

W drugiej połowie dzisiejszego meczu Cracovia Kraków zmierzyła się z Radomiakiem Radom. Po pierwszej połowie, w której Cracovia zdobył 3 gole, a Radomiak nie strzelił żadnego, końcowy wynik meczu to 6:0 dla Cracovii Kraków. Na początku drugiej połowy, w 46 minucie, trener Cracovii Kraków dokonał zmiany w składzie. Gracz Bitri wszedł na boisko zastępując Ghitę. Również w drużynie Radomiaka Radom doszło do zmiany - Okoniewski wszedł na boisko zastępując Vagnera.

W 57 minucie sędzia ukarał żółtą kartką Donisa z drużyny Radomiak Radom. Kilka minut później, w 62 minucie, Makuch strzelił gola dla Cracovii Kraków. W odpowiedzi na to, trener Cracovii dokonał dwóch kolejnych zmian - Atanasov i Oshima weszli na boisko zastępując Sokolowskiego i Knapa. W 65 minucie Atanasov zdobył kolejnego gola dla Cracovii Kraków. W międzyczasie trener Radomiaka wprowadził trzech nowych zawodników - Kaputa, Machado i Vuskovica zastępując Donisa, Luizao i Cestora.

W 70 minucie trener Cracovii Kraków dokonał kolejnej zmiany - Bochnak wszedł na boisko zastępując Kakabadze. W 80 minucie sędzia ukarał żółtą kartką Skovgaarda z drużyny Cracovii Kraków. W 81 minucie trener Radomiaka wprowadził Leandro na boisko, zastępując Semedo. W 82 minucie gracz None strzelił gola dla Cracovii Kraków, jednak po weryfikacji systemem VAR gol został anulowany ze względu na spalonego. W 84 minucie sędzia ukarał żółtą kartką Atanasova z drużyny Cracovia Kraków.

W odpowiedzi na to, trener Cracovii dokonał ostatniej zmiany - Bzdyl wszedł na boisko zastępując Kallmana. W 86 minucie zawodnik Kaput otrzymał czerwoną kartkę i został usunięty z boiska. W 87 minucie drużyna Radomiak Radom został ukarany żółtą kartką. W doliczonym czasie gry, w 90+1 minucie, Jaroszyński strzelił ostatniego gola dla Cracovii Kraków. Podsumowując, mecz pomiędzy Cracovią Kraków a Radomiakiem Radom zakończył się wynikiem 6:0 dla Cracovii Kraków.

Skład meczu z dnia 2024-02-10

Cracovia Kraków

J. Zieliński - trener

Sebastian Madejski (13) bramkarz

Virgil Ghiță (5) obrońca

Arttu Hoskonen (22) obrońca

Andreas Skovgaard (3) obrońca

Otar Kakabadze (25) pomocnik

Patryk Sokołowski (88) pomocnik

Karol Knap (20) pomocnik

Paweł Jaroszyński (4) pomocnik

Michał Rakoczy (10) napastnik

Patryk Makuch (7) napastnik

Benjamin Källman (9) napastnik

Radomiak Radom

M. Kędziorek - trener

Gabriel Kobylak (28) bramkarz

Jan Grzesik (13) obrońca

Mateusz Cichocki (16) obrońca

Mike Cestor (92) obrońca

Dawid Abramowicz (33) obrońca

Luizão (8) pomocnik

Christos Donis (77) pomocnik

Vagner Dias (70) pomocnik

Rafał Wolski (27) pomocnik

Lisandro Semedo (7) pomocnik

Leonardo Rocha (17) napastnik

Statystyki

Cracovia Kraków Radomiak Radom Strzały na bramkę 6 1 Strzały poza światło bramki 4 3 Wszystkie strzały 12 8 Strzały zablokowane 2 4 Faule 10 8 Rzuty rożne 7 2 Spalone 1 1 Posiadanie piłki 59% 41% Żółte kartki 3 1 Czerwone kartki 0 1 Interwencja bramkarza 1 2 Suma podań 428 302 Dokładne podania 361 239 Procent dokładnych podań 84% 79%

Pomeczowe podsumowanie

Podsumowując sytuację drużyn Cracovia Kraków i Radomiak Radom, przed meczem Radomiak zajmował 11. miejsce w tabeli, a Cracovia 13. miejsce. Do tej pory Radomiak wygrał 6 meczów, zremisował 6 i przegrał 7, co daje im sumę 24 punktów. Natomiast Cracovia wygrała 4 mecze, zremisowała 9 i przegrała 6, co daje im sumę 21 punktów. W meczu pomiędzy tymi drużynami zwyciężyła Cracovia Kraków zdobywając 3 punkty. Po dodaniu tych punktów aktualnie obie drużyny mają po równo - po 24 punkty każda.

Ekstraklasa - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu między Cracovią Kraków a Radomiakiem Radom, oba zespoły mają już zaplanowane kolejne spotkania. Mecz pomiędzy Zagłębiem Lubin a Cracovią Kraków odbędzie się 18 lutego 2024 roku o godzinie 12:30 na stadionie Zagłębia w Lubin. Natomiast Radomiak Radom zmierzy się z Pogonią Szczecin 16 lutego 2024 roku o godzinie 18:00 na stadionie Radomiaka w Radom.