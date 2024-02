Minimalistyczne zwycięstwo Girony nad Celtą Vigo

Walka na boisku do ostatniego gwizdka! Remis 1:1 Real Betis - Getafe

Poprzednie mecze Celta Vigo - Girona FC

W ostatnich trzech meczach pomiędzy Celtą Vigo a Gironą FC padły trzy gole. Pierwszy mecz, który odbył się na stadionie Municipalmontilivi w Gironie 26 sierpnia 2022 roku, zakończył się wynikiem 0:1 na korzyść Celtы Vigo. Drugi mecz, rozegrany na stadionie Abanca-Balaídos w Vigo 23 maja 2023 roku, zakończył się remisem 1:1. Ostatni mecz, który odbył się na stadionie Municipalmontilivi w Gironie 27 października 2023 roku, zakończył się zwycięstwem Girony FC wynikiem 1:0. Stosunek bramek w rozegranych meczach Celta Vigo: 2, Girona FC: 2

Przebieg spotkania

W pierwszej połowie dzisiejszego meczu pomiędzy Celtą Vigo a Gironą FC, to drużyna Girony FC wyszła na prowadzenie. W 20 minucie meczu, gracz o nazwisku Portu strzelił bramkę dla swojego zespołu, dając mu przewagę nad Celtą Vigo. Po pierwszej połowie wynik brzmiał: Celta Vigo 0, Girona FC 1.

W drugiej połowie dzisiejszego meczu pomiędzy Celtą Vigo a Gironą FC, który odbył się w Vigo, wynik z pierwszej połowy utrzymał się do końca spotkania - Celta Vigo: 0, Girona FC: 1. W 50 minucie zawodnik Girony FC, Blind, otrzymał żółtą kartkę za brutalność. W 66 minucie trener Celty Vigo dokonał dwóch zmian w swojej drużynie - Jailson wszedł na boisko zastępując de la Torre, a Ristic zastąpił Sancheza.

Trzy minuty później trener Girony FC również dokonał zmiany - Martin wszedł na boisko zastępując Portu. W 71 minucie Jailson z Celty Vigo otrzymał żółtą kartkę za faul. W 78 minucie trener Celty Vigo dokonał kolejnych dwóch zmian - Dotor wszedł na boisko zastępując Starfelta, a Rodriguez zastąpił Tapię. W 83 minucie trener Girony FC dokonał ostatniej zmiany - Valery wszedł na boisko zastępując Tsygankova. Mecz zakończył się wynikiem Celta Vigo: 0, Girona FC: 1.

Skład meczu z dnia 2024-01-28

Celta Vigo

Rafael Benítez - trener

Vicente Guaita (25) bramkarz

Unai Núñez (4) obrońca

Carl Starfelt (2) obrońca

Carlos Domínguez (28) obrońca

Óscar Mingueza (3) pomocnik

Renato Tapia (5) pomocnik

Luca De La Torre (14) pomocnik

Manuel Sánchez (23) pomocnik

Anastasios Douvikas (12) napastnik

Iago Aspas (10) napastnik

Jørgen Strand Larsen (18) napastnik

Girona FC

Míchel Sánchez - trener

Paulo Gazzaniga (13) bramkarz

Yan Couto (20) obrońca

Arnau Martínez (4) obrońca

Daley Blind (17) obrońca

Miguel Gutiérrez (3) obrońca

Yangel Herrera (21) pomocnik

Aleix García (14) pomocnik

Viktor Tsygankov (8) pomocnik

Portu (24) pomocnik

Sávio (16) pomocnik

Artem Dovbyk (9) napastnik

Statystyki

Celta Vigo Girona FC Strzały na bramkę 4 6 Strzały poza światło bramki 4 5 Wszystkie strzały 10 15 Strzały zablokowane 2 4 Faule 13 10 Rzuty rożne 5 7 Spalone 1 1 Posiadanie piłki 39% 61% Żółte kartki 1 1 Czerwone kartki 0 0 Interwencja bramkarza 5 4 Suma podań 353 557 Dokładne podania 269 469 Procent dokładnych podań 76% 84% Gole oczekiwane 0.70 1.06

Pomeczowe podsumowanie

Podsumowując sytuację drużyn Celta Vigo i Girona FC, przed meczem Girona FC zajmowała drugie miejsce w tabeli, mając na koncie 16 wygranych meczów, 4 remisy i 1 porażkę, co dawało im 52 punkty. Natomiast Celta Vigo znajdowała się na 16. miejscu z bilansem 3 zwycięstw, 8 remisów i 10 porażek, co dawało im tylko 17 punktów. W rozegranym meczu Girona FC pokonała Celtę Vigo i zdobyła kolejne 3 punkty. Po dodaniu tych punktów do aktualnego stanu drużyn w tabeli mamy teraz: Celta Vigo - 17 punktów oraz Girona FC - 55 punktów.

La Liga - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu między Celtą Vigo a Gironą FC, oba zespoły mają już zaplanowane kolejne spotkania. Mecz Osasuny z Celtą Vigo odbędzie się 4 lutego 2024 roku o godzinie 16:15 na stadionie El Sadar w Pampelunie. Natomiast Girona FC zmierzy się z Realem Sociedad dzień wcześniej, czyli 3 lutego 2024 roku o godzinie 21:00 na stadionie Municipalmontilivi w Gironie.