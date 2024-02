Minimalistyczne zwycięstwo Realu Betis nad Mallorcą 1:0

Walka na boisku do ostatniego gwizdka! Remis 1:1 Real Betis - Getafe

Poprzednie mecze Mallorca - Real Betis

W ostatnich trzech meczach pomiędzy Mallorką a Realem Betis padło łącznie 5 goli. Pierwszy mecz, rozegrany na stadionie Visit Mallorca w Palma de Mallorca, zakończył się wynikiem 1:2 na korzyść Realu Betis. Drugi mecz odbył się na stadionie Benito Villamarín w Sewilli, gdzie Real Betis wygrał 1:0. Ostatni mecz również rozegrano na tym samym stadionie, a Real Betis ponownie zwyciężył, tym razem 2:0 przeciwko Mallorce. Stosunek bramek w rozegranych meczach Mallorca: 1, Real Betis: 5

Przebieg spotkania

Pierwsza połowa dzisiejszego meczu Mallorki z Realem Betis zakończyła się wynikiem 0:1. W 36 minucie doszło do zmiany w drużynie Mallorki - zawodnik Mascarell wszedł na boisko, zastępując Samu Costę. Natomiast w 45+1 minucie piłkarz o nazwisku Altimira strzelił bramkę dla drużyny Realu Betis.

W drugiej połowie dzisiejszego meczu Mallorka zmierzyła się z Realem Betis. Wynik z pierwszej połowy, gdzie Mallorka miała 0 goli, a Real Betis 1, utrzymał się do końca spotkania. Na początku drugiej połowy, w 46 minucie doszło do dwóch zmian w drużynie Realu Betis.

Gracz Rodri wszedł na boisko, zastępując Diaoa, a Visus zastąpił Pezzellę. W 58 minucie Mallorka również dokonała dwóch zmian - Muriqi wszedł za Larina, a Rodriguez zastąpił Valjenta. W 66 minucie Real Betis dokonał kolejnej zmiany - Willian Jose wszedł na boisko, zastępując Fekira. W 75 minucie zawodnik Mallorki, Lato, otrzymał żółtą kartkę za holding. W 79 minucie Mallorka dokonała dwóch kolejnych zmian - Costa wszedł za Lato, a Llabres zastąpił Morlanesa.

Z kolei Silva z drużyny Real Betis otrzymał żółtą kartkę za opóźnianie gry. W 84 minucie Real Betis dokonało ostatniej zmiany - Cruz wszedł na boisko, zastępując Luiza Henrique. W doliczonym czasie gry (90+5 minuta) zawodnik Mallorki, Costa, otrzymał żółtą kartkę za holding. Cały mecz zakończył się wynikiem: Mallorca 0, Real Betis 1.

Skład meczu z dnia 2024-01-27

Mallorca

J. Aguirre - trener

Predrag Rajković (1) bramkarz

Giovanni González (20) obrońca

Martin Valjent (24) obrońca

Antonio Raíllo (21) obrońca

Matija Nastasić (2) obrońca

Toni Lato (3) obrońca

Manu Morlanes (8) pomocnik

Samuel Costa (12) pomocnik

Sergi Darder (10) pomocnik

Abdón Prats (9) napastnik

Cyle Larin (17) napastnik

Real Betis

M. Pellegrini - trener

Rui Silva (13) bramkarz

Héctor Bellerín (2) obrońca

Germán Pezzella (6) obrońca

Sokratis (19) obrońca

Abner Vinícius (20) obrońca

Sergi Altimira (27) pomocnik

Johnny (4) pomocnik

Luiz Henrique (11) pomocnik

Isco (22) pomocnik

Assane Diao (38) pomocnik

Nabil Fekir (8) napastnik

Statystyki

Mallorca Real Betis Strzały na bramkę 1 2 Strzały poza światło bramki 10 2 Wszystkie strzały 14 8 Strzały zablokowane 3 4 Faule 14 6 Rzuty rożne 5 4 Spalone 2 0 Posiadanie piłki 53% 47% Żółte kartki 2 1 Czerwone kartki 0 0 Interwencja bramkarza 1 1 Suma podań 498 453 Dokładne podania 416 377 Procent dokładnych podań 84% 83% Gole oczekiwane 1.42 0.38

Pomeczowe podsumowanie

Przed meczem drużyna Real Betis zajmowała 9. miejsce w tabeli, a drużyna Mallorca zajmowała 15. miejsce. Real Betis do tej pory wygrał 7 meczy, zremisował 10 meczy i przegrał 4 mecze, co dało im sumę punktów równą 31. Natomiast Mallorca wygrała 3 mecze, zremisowała 11 meczy i przegrała 7 meczy, co dało im sumę punktów równą 20. W tym konkretnym meczu wygrał Real Betis i zdobył dodatkowe 3 punkty. Po dodaniu tych punktów aktualna suma punktów dla Mallorki wynosi nadal 20, a dla Realu Betis wynosi teraz 34.

La Liga - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu między Mallorką a Realem Betis, przyszłe spotkania obydwóch drużyn zostały ustalone. Mecz pomiędzy Athleticem Bilbao a Mallorką odbędzie się 2 lutego 2024 roku o godzinie 21:00 na stadionie San Mamés Barria w Bilbao. Natomiast Real Betis zmierzy się z Getafe 4 lutego 2024 roku o godzinie 18:30 na stadionie Benito Villamarín w Sewilli.