Omorodion dwukrotnie trafia do bramki - Deportivo Alaves triumfuje nad Almerią 3:0

Poprzednie mecze Almeria - Deportivo Alaves

W ostatnim czasie odbyły się dwa mecze między Almerią a Deportivo Alaves. Pierwszy mecz został rozegrany na stadionie Los Juegos Mediterráneos w miejscowości Almería w dniu 16 stycznia 2021 roku. Zakończył się on wynikiem Almeria: 5, Deportivo Alaves: 0. Drugi mecz odbył się na stadionie Mendizorroza w miejscowości Vitoria-Gasteiz w dniu 5 listopada 2023 roku. W tym spotkaniu padł tylko jeden gol, który został zdobyty przez drużynę Deportivo Alaves, a mecz zakończył się wynikiem Deportivo Alaves: 1, Almeria: 0. Stosunek bramek w rozegranych meczach Almeria: 5, Deportivo Alaves: 1

Przebieg spotkania

Pierwsza połowa dzisiejszego meczu Almeria z Deportivo Alaves zakończyła się wynikiem 0:1. W trzeciej minucie Gorosabel z drużyny Deportivo Alaves otrzymał żółtą kartkę. W dziesiątej minucie Omorodion strzelił gola dla zespołu Deportivo Alaves. W 45+2 minucie Gonzalez z drużyny Almeria została ukarany żółtą kartką za faul łokciem.

W drugiej połowie dzisiejszego meczu Almeria z Deportivo Alaves, który odbył się w Almerii, gospodarze nie byli w stanie odwrócić losów spotkania. Wynik 0:1 z pierwszej połowy zmienił się na końcowe 0:3 na korzyść Deportivo Alaves.

W 52 minucie Rioja strzelił gola dla drużyny Deportivo Alaves, dając im prowadzenie. W odpowiedzi trener drużyny Almerii dokonał trzech zmian w 56 minucie - Centelles wszedł za Akieme, Melero zastąpił Gonzaleza, a Milovanovic Leo Baptistao. W 62 minucie trener Deportivo Alaves również dokonał zmiany - Benavidez wszedł za Guridi. W kolejnych minutach obie drużyny wprowadzały kolejne zmiany personalne. W 75 minucie Lazaro wszedł na boisko za Embarbę w drużynie Almerii, a w 78 minucie Sola i Tenaglia zastąpili Rioję i Gorosabela w drużynie Deportivo Alaves.

W 79 minucie Romero wszedł na boisko za Arribasa w drużynie Almerii, a Guevara otrzymał żółtą kartkę za faul dla Deportivo Alaves. Na koniec meczu, w 88 minucie Omorodion strzelił trzeciego gola dla Deportivo Alaves, a w 89 minucie Gonzalez wszedł za Vicente. W ostatniej minucie Simeone zastąpił Omorodiona. Cały mecz zakończył się wynikiem: Almeria 0, Deportivo Alaves 3.

Skład meczu z dnia 2024-01-26

Almeria

Gaizka Garitano - trener

Luís Maximiano (25) bramkarz

Marc Pubill (18) obrońca

César Montes (22) obrońca

Chumi (21) obrońca

Sergio Akieme (15) obrońca

Dion Lopy (6) pomocnik

Edgar González (3) pomocnik

Sergio Arribas (19) pomocnik

Lucas Robertone (5) pomocnik

Adrián Embarba (10) pomocnik

Léo Baptistão (12) napastnik

Deportivo Alaves

Luis García - trener

Antonio Sivera (1) bramkarz

Andoni Gorosabel (2) obrońca

Rafa Marín (16) obrońca

Rubén Duarte (3) obrońca

Javi López (27) obrońca

Antonio Blanco (8) pomocnik

Ander Guevara (6) pomocnik

Carlos Vicente (22) pomocnik

Jon Guridi (18) pomocnik

Luis Rioja (11) pomocnik

Samuel Omorodion (32) napastnik

Statystyki

Almeria Deportivo Alaves Strzały na bramkę 7 3 Strzały poza światło bramki 10 4 Wszystkie strzały 19 11 Strzały zablokowane 2 4 Faule 17 12 Rzuty rożne 11 3 Spalone 3 3 Posiadanie piłki 64% 36% Żółte kartki 1 2 Czerwone kartki 0 0 Interwencja bramkarza 0 7 Suma podań 503 285 Dokładne podania 429 195 Procent dokładnych podań 85% 68% Gole oczekiwane 1.47 1.85

Pomeczowe podsumowanie

Podsumowując sytuację drużyn Almeria i Deportivo Alaves, przed meczem Deportivo Alaves zajmowało 12. miejsce w tabeli, natomiast Almeria znajdowała się na 20. pozycji. Do tej pory Deportivo Alaves wygrało 6 meczy, zremisowało 5 i przegrało 10 spotkań, co daje im sumę 23 punktów. Z kolei drużyna Almerii nie odniosła jeszcze żadnego zwycięstwa, zremisowała 6 razy i przegrała aż 15 meczów, co daje im sumę tylko 6 punktów. W ostatnim spotkaniu Deportivo Alaves pokonało Almerię i zdobyło kolejne 3 punkty. Po dodaniu tych punktów aktualna sytuacja prezentuje się następująco: Almeria - 6 punktów, Deportivo Alaves - 26 punktów.

La Liga - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu między Almerią a Deportivo Alaves, możemy już ustalić terminy kolejnych spotkań obydwóch zespołów. Mecz Valencii z Almerią odbędzie się 3 lutego 2024 roku o godzinie 14:00 na stadionie Mestalla w Walencji. Natomiast mecz Deportivo Alaves z Barceloną zostanie rozegrany tego samego dnia o godzinie 18:30 na stadionie Mendizorroza w Vitoria-Gasteiz. Będzie to kolejna okazja dla obu drużyn, aby zaprezentować swoje umiejętności i zdobyć cenne punkty w walce o ligowe trofea.