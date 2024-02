Pogoń Szczecin demoluje Radomiak Radom 4:0

Poprzednie mecze Radomiak Radom - Pogoń Szczecin

W ostatnich trzech meczach między Radomiakiem Radom a Pogonią Szczecin padło łącznie 9 goli. Pierwsze spotkanie odbyło się na stadionie Lekkoatletyczno-Piłkarskim Im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu dnia 13 listopada 2022 roku. W tym meczu Radomiak Radom zdobył jednego gola, a Pogoń Szczecin dwóch, co skutkowało wynikiem 1:2 na korzyść gości. Drugi mecz miał miejsce na stadionie Miejskim Im. Floriana Krygiera w Szczecinie dnia 27 maja 2023 roku. Tym razem to Pogoń Szczecin dominowała, zdobywając cztery gole, podczas gdy Radomiak Radom nie zdołał wpisać się na listę strzelców, co oznaczało wynik 4:0 dla gospodarzy. Ostatnie starcie również miało miejsce na stadionie Miejskim Im. Floriana Krygiera w Szczecinie, tym razem dnia 13 sierpnia 2023 roku. W tej potyczce to Radomiak Radom okazał się lepszy, zdobywając dwa gole i nie tracąc żadnego, co przekuło się na wynik końcowy 0:2 na korzyść gości. Stosunek bramek w rozegranych meczach Pogoń Szczecin: 6, Radomiak Radom: 3

Przebieg spotkania

Pierwsza połowa dzisiejszego meczu Radomiaka Radom z Pogonią Szczecin zakończyła się wynikiem 0:3 na korzyść drużyny gości. Już w 3 minucie żółtą kartkę otrzymał Ulvestad z Pogoni Szczecin. W 27 minucie to właśnie ten zawodnik strzelił gola dla swojego zespołu. Niestety, w 31 minucie czerwoną kartkę otrzymał Kobylak z Radomiaka Radom. W odpowiedzi na to, w 34 minucie trener dokonał zmiany w składzie, wprowadzając Majchrowicza za Vagnera.

Jednak to nie pomogło, bo już w 35 minucie Grosicki zdobył kolejnego gola dla Pogoni Szczecin. Na koniec pierwszej połowy, w 43 minucie Ulvestad strzelił swojego drugiego gola dla drużyny gości. Dodatkowo, w doliczonym czasie gry Bichakhchyan otrzymał żółtą kartkę z Pogoni Szczecin.

W drugiej połowie dzisiejszego meczu Radomiak Radom z Pogonią Szczecin, który odbył się w Radomiu, gospodarze nie zdołali odrobić straty z pierwszej połowy. Wynik 0:3 na korzyść Pogoni Szczecin nie uległ zmianie, a ostatecznie goście zwyciężyli 4:0. W 62 minucie doszło do zmiany w drużynie Pogoni Szczecin - Grzegorz Gorgon wszedł na boisko, zastępując Ulvestada.

Również w tej samej minucie trener Radomiaka Radom dokonał zmiany - Leandro wszedł na boisko, zastępując Machado. Niewiele później, bo już w 63 minucie, kolejne dwie zmiany w drużynie Radomiaka - Jakubik wszedł za Grzesika, a Matos za Wolskiego. W 67 minucie Leandro otrzymał żółtą kartkę za faul w drużynie Radomiaka Radom. W 74 minucie trener Pogoni Szczecin dokonał kolejnej zmiany - Wedrychowski wszedł na boisko, zastępując Bichakhchyana. W odpowiedzi trener Radomiaka dokonał kolejnej zmiany w 75 minucie - Snopczyński wszedł za Jardela.

W 82 minucie trener Pogoni Szczecin dokonał potrójnej zmiany - Korczakowski wszedł za Grosickiego, Lisowski za Zecha, a Paryzek za Koulourisa. W doliczonym czasie gry, czyli w 90+2 minucie, Paryzek strzelił czwarty gola dla Pogoni Szczecin. Podsumowując, mecz zakończył się wynikiem: Radomiak Radom: 0, Pogoń Szczecin: 4.

Skład meczu z dnia 2024-02-16

Radomiak Radom

M. Kędziorek - trener

Gabriel Kobylak (28) bramkarz

Jan Grzesik (13) obrońca

Raphael Rossi (29) obrońca

Luka Vušković (4) obrońca

Dawid Abramowicz (33) obrońca

Bruno Jordão (66) pomocnik

Vagner Dias (70) pomocnik

Luís Machado (20) pomocnik

Rafał Wolski (27) pomocnik

Lisandro Semedo (7) pomocnik

Jardel (22) napastnik

Pogoń Szczecin

J. Gustafsson - trener

Valentin Cojocaru (77) bramkarz

Linus Wahlqvist (28) obrońca

Benedikt Zech (23) obrońca

Mariusz Malec (33) obrońca

Leonardo Koutris (32) obrońca

Rafał Kurzawa (7) pomocnik

Vahan Bichakhchyan (22) pomocnik

Adrian Przyborek (73) pomocnik

Fredrik Ulvestad (8) pomocnik

Kamil Grosicki (11) pomocnik

Efthymios Koulouris (9) napastnik

Statystyki

Radomiak Radom Pogoń Szczecin Strzały na bramkę 1 8 Strzały poza światło bramki 3 6 Wszystkie strzały 7 22 Strzały zablokowane 3 8 Faule 7 12 Rzuty rożne 2 12 Spalone 2 0 Posiadanie piłki 22% 78% Żółte kartki 1 2 Czerwone kartki 1 0 Interwencja bramkarza 5 1 Suma podań 193 684 Dokładne podania 125 614 Procent dokładnych podań 65% 90%

Pomeczowe podsumowanie

Po meczu Pogoń Szczecin utrzymała swoje 5. miejsce w tabeli, zdobywając kolejne 3 punkty. Drużyna wygrała dotychczas 10 meczy, zremisowała 3 i przegrała 7, co daje im sumę 33 punktów. Natomiast Radomiak Radom nadal zajmuje 12. miejsce w tabeli, zdobywając w sumie 24 punkty. Drużyna wygrała dotychczas 6 meczy, zremisowała 6 i przegrała 8. Po dodaniu zdobytych punktów w tym meczu Pogoń Szczecin ma teraz na koncie 36 punktów, a Radomiak Radom pozostaje przy swojej sumie - 24 punkty.

Ekstraklasa - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu między Radomiakiem Radom a Pogonią Szczecin, oba zespoły mają już zaplanowane kolejne spotkania. Mecz pomiędzy Wartą Poznań a Radomiakiem Radom odbędzie się 26 lutego 2024 roku o godzinie 19:00 na stadionie Respect Energy w Grodzisku Wielkopolskim. Natomiast Pogoń Szczecin zmierzy się z ŁKS-em Łódź 23 lutego 2024 roku o godzinie 20:30 na stadionie Miejskim Im. Floriana Krygiera w Szczecinie.