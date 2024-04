Pogrom na boisku: Lechia Gdańsk pokonuje Bruk-Bet Termalicę Nieciecza 3:1

Poprzednie mecze Lechia Gdańsk - Bruk-Bet Termalica Nieciecza

W trzech ostatnich meczach między Lechią Gdańsk a Bruk-Bet Termalicą Nieciecza padły łącznie cztery gole. Pierwszy mecz, rozegrany na stadionie Termaliki Bruk-Bet Nieciecza w dniu 16 października 2021 roku, zakończył się wynikiem 0:2 dla Lechii Gdańsk. Drugi mecz odbył się na stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk w dniu 9 kwietnia 2022 roku, a Lechia Gdańsk wygrała 2:0. Ostatni mecz został rozegrany na stadionie Sportowy Bruk-Bet Termalica w miejscowości Nieciecza w dniu 1 października 2023 roku i zakończył się wynikiem bezbramkowym, czyli 0:0. Stosunek bramek w rozegranych meczach Bruk-Bet Termalica Nieciecza: 0, Lechia Gdańsk: 4

Przebieg spotkania

W pierwszej połowie meczu Lechia Gdańsk konfrontowała się z Bruk-Bet Termalicą Nieciecza. W 41 minucie gracz o nazwisku Bobcek strzelił gola dla zespołu Lechii Gdańsk, co dało gospodarzom prowadzenie. Po pierwszej połowie wynik wynosił 1:0 dla Lechii Gdańsk. Druga połowa rozpoczęła się od zmian w drużynie Bruk-Bet Termaliki Nieciecza. W 46 minucie Ambrosiewicz wszedł na boisko, zastępując Nowakowskiego, a Branecki zastąpił Jakubika.

W tym samym czasie w drużynie Lechii Gdańsk Bugaj wszedł na boisko, zastępując Pilę. W 53 minucie Bobcek ponownie trafił do bramki przeciwników, podnosząc prowadzenie gospodarzy do dwóch goli. W 63 minucie Ambrosiewicz z drużyny Bruk-Bet Termalica Nieciecza otrzymała żółtą kartkę. Minutę później Fassbender wszedł na boisko, zastępując Trubeha w drużynie gości. W 68 minucie doszło do dwóch zmian w składzie Lechii Gdańsk - Gueho i Sypek zastąpili odpowiednio D'Arrigo i Sezonienko.

W 81 minucie sędzia pokazał żółtą kartkę Neugebauerowi z Lechii Gdańsk. W 83 minucie Bruk-Bet Termalica Nieciecza dokonała kolejnych dwóch zmian - Waclawek zastąpił Radwanskiego, a Wrobel Karaska. W 85 minucie na boisku pojawił się Koperski i Zjawinski, zastępując w drużynie gospodarzy Neugebauera i Bobceka. W doliczonym czasie gry Biedrzycki zdobył gola dla Bruk-Bet Termaliki Nieciecza, a Zjawinski odpowiedział golem dla Lechii Gdańsk. W ostatnich minutach meczu żółte kartki otrzymali Kapic z Lechii Gdańsk oraz Kasperkiewicz z drużyny gości.

Spotkanie skończyło się wynikiem Lechia Gdańsk: 3, Bruk-Bet Termalica Nieciecza: 1.

Pomeczowe podsumowanie

Lechia Gdańsk przed meczem zajmowała drugie miejsce w tabeli, co świadczyło o ich dobrej formie i skuteczności. Do tej pory drużyna wygrała 15 meczy, zremisowała 5 razy i przegrała 6 spotkań, co dało im sumę 50 punktów. W meczu z Bruk-Bet Termalicą Nieciecza Lechia Gdańsk odniosła zwycięstwo i zdobyła kolejne 3 punkty. Aktualnie mają na swoim koncie 53 punkty. Z kolei Bruk-Bet Termalica Nieciecza przed meczem zajmowała czternaste miejsce w tabeli, co wskazuje na ich słabszą formę i trudności w osiąganiu dobrych wyników.

Do tej pory drużyna wygrała 7 spotkań, zremisowała 9 razy i przegrała 10 razy, co daje im sumę 30 punktów. W meczu przeciwko Lechii Gdańsk nie udało im się zdobyć punktów. Aktualnie mają na swoim koncie nadal te same 30 punktów. Podsumowując, Lechia Gdańsk po zwycięstwie nad Bruk-Bet Termalicą Nieciecza umocniła się na drugim miejscu w tabeli z wynikiem 53 punktów. Natomiast Bruk-Bet Termalica Nieciecza pozostaje na czternastym miejscu z wynikiem 30 punktów.

I Liga - Następne mecze obydwóch zespołów:

Lechia Gdańsk po rozegranym meczu z Bruk-Bet Termalicą Nieciecza już szykuje się na kolejne wyzwania. Ich następne spotkanie odbędzie się 20 kwietnia 2024 roku o godzinie 17:30 na stadionie Bogdanka Arena w Łęcznej, gdzie zmierzą się z drużyną Górnika Łęczna. Natomiast Bruk-Bet Termalica Nieciecza po przegranej konfrontacji również nie zwalnia tempa i już dzień później, czyli 21 kwietnia 2024 roku o godzinie 18:00, podejmie GKS Katowice na własnym stadionie - Sportowy Bruk-Bet Termalica w Niecieczy. Obydwie drużyny będą dążyć do odniesienia zwycięstwa i zdobycia cennych punktów w tabeli ligowej.