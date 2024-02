Remis AS Roma z Feyenoordem w fazie play-off Ligi Europy

Poprzednie mecze AS Roma - Feyenoord

W ostatnich trzech meczach między AS Romą a Feyenoordem zanotowano różne wyniki. Pierwsze spotkanie odbyło się na stadionie Feijenoord w Rotterdamie 13 kwietnia 2023 roku, gdzie Feyenoord zwyciężył 1:0. Następnie, drugi mecz miał miejsce na stadionie Olimpico w Rzymie 20 kwietnia 2023 roku, gdzie AS Roma triumfowała 4:1. Ostatni mecz odbył się ponownie na stadionie Feijenoord w Rotterdamie 15 lutego 2024 roku i zakończył się remisem 1:1. Stosunek bramek w rozegranych meczach AS Roma: 5, Feyenoord: 3

Przebieg spotkania

Pierwsza połowa dzisiejszego meczu AS Romy z Feyenoord zakończyła się wynikiem 1:1. W piątej minucie meczu gracz o nazwisku Gimenez strzelił gola dla drużyny Feyenoord, dając jej prowadzenie. Jednak w piętnastej minucie Pellegrini odpowiedział strzałem na bramkę, zdobywając gola dla AS Romy i wyrównując wynik. W siedemnastej minucie Spinazzola z drużyny AS Roma otrzymała żółtą kartkę za trzymanie przeciwnika. Następnie, w dwudziestej szóstej minucie Paredes również został ukarany żółtą kartką za brutalność.

W kolejnej minucie Geertruida z drużyny Feyenoord również otrzymał żółtą kartkę za brutalność.

W drugiej połowie dzisiejszego meczu AS Romy z Feyenoord, który odbył się w Rzymie, obie drużyny utrzymały wynik 1:1, który został ustalony już w pierwszej połowie. W 59 minucie doszło do dwóch zmian w drużynie Feyenoord - Ivanusec wszedł na boisko zastępując Paixao, a Zerrouki zastąpił Stengsa. W 66 minucie Hancko otrzymał żółtą kartkę za trzymanie przeciwnika. W odpowiedzi na to, w 67 minucie Celik wszedł na boisko zastępując Karsdorpa w drużynie AS Romy. Następnie, w 71 minucie Aouar wszedł na boisko zastępując Pellegriniego, a Minteh zastąpił Nieuwkoopa w drużynie Feyenoord.

W 78 minucie Ueda wszedł na boisko zastępując Gimeneza w drużynie Feyenoord. W 85 minucie Ndicka wszedł na boisko zastępując Llorente w drużynie AS Romy. W doliczonym czasie gry doszło do kilku ważnych wydarzeń - Timber otrzymał żółtą kartkę za przewrócenia przeciwnika w 90 minucie, a Ndicka otrzymał żółtą kartkę za brutalność w 103 minucie. W 120+1 minucie Paredes strzelił gola dla AS Romy, a Ueda odpowiedział strzałem na bramkę dla Feyenoord. W 120+2 minucie Hancko nie trafił rzutu karnego dla Feyenoord, a Lukaku również nie wykorzystał rzutu karnego dla AS Romy w 120+2 minucie.

W 120+3 minucie Cristante strzelił gola dla AS Romy, a Jahanbakhsh nie trafił rzutu karnego dla Feyenoord w 120+3 minucie. W ostatniej minucie meczu Zalewski strzelił gola dla AS Romy, a Hartman odpowiedział bramką dla Feyenoord w 120+4 minucie. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem: AS Roma: 1, Feyenoord: 1, po emocjonującej drugiej połowie pełnej zmian personalnych i ważnych akcji bramkowych obu drużyn.

Skład meczu z dnia 2024-02-22

AS Roma

D. De Rossi - trener

Mile Svilar (99) bramkarz

Rick Karsdorp (2) obrońca

Diego Llorente (14) obrońca

Gianluca Mancini (23) obrońca

Leonardo Spinazzola (37) obrońca

Bryan Cristante (4) pomocnik

Leandro Paredes (16) pomocnik

Lorenzo Pellegrini (7) pomocnik

Paulo Dybala (21) napastnik

Romelu Lukaku (90) napastnik

Stephan El Shaarawy (92) napastnik

Feyenoord

A. Slot - trener

Timon Wellenreuther (22) bramkarz

Lutsharel Geertruida (4) obrońca

Thomas Beelen (3) obrońca

Dávid Hancko (33) obrońca

Quilindschy Hartman (5) obrońca

Mats Wieffer (20) pomocnik

Quinten Timber (8) pomocnik

Bart Nieuwkoop (2) pomocnik

Calvin Stengs (10) pomocnik

Igor Paixão (14) pomocnik

Santiago Giménez (29) napastnik

Statystyki

AS Roma Feyenoord Strzały na bramkę 3 4 Strzały poza światło bramki 8 3 Wszystkie strzały 15 7 Strzały zablokowane 4 0 Faule 12 18 Rzuty rożne 8 3 Spalone 6 2 Posiadanie piłki 58% 42% Żółte kartki 3 4 Czerwone kartki 0 0 Interwencja bramkarza 3 1 Suma podań 669 487 Dokładne podania 568 388 Procent dokładnych podań 85% 80% Gole oczekiwane 1.49 0.71

Pomeczowe podsumowanie

Statystyki obu zespołów przed ich wspólnym meczem wyglądały w sposób następujący:

AS Roma w ramach Ligi Europy rozegrała 7 meczów, z czego 4 wygrała, zremisowała 2 i przegrała 1. Łącznie zdobyli 13 goli. Na swoim boisku rozegrali 3 mecze i zdobyli tam 9 goli, a najwyższy wynik jaki udało im się osiągnąć to 4-0. Na wyjazdach rozegrali 4 mecze i zdobyli na nich 4 gole, a najwyższy wynik to 1-2. Średnia ilość zdobywanych przez AS Roma goli na mecz wynosi 1.9. Zespół Feyenoord w ramach Ligi Europy rozegrał tylko jeden mecz, który zakończył się remisem. Nie wygrał żadnego meczu i nie przegrał żadnego.

Zdobyli tylko jeden gol w tym jednym meczu, który rozegrali na swoim boisku. Na wyjazdach nie rozegrali żadnego meczu i nie zdobyli żadnego gola. Średnia ilość zdobywanych przez Feyenoord goli na mecz wynosi 1.0.

Podsumowując, drużyna AS Roma zdobyła 4 punkty w dwumeczu, składające się z 1 zwycięstwa i 1 remisu. Strzelili 2 gole i stracili również 2 gole. Zespół Feyenoord zdobył tylko 1 punkt, mając 1 remis i 1 przegraną. Strzelili również 2 gole i stracili tyle samo.

Zespół AS Roma przeszedł do kolejnej rundy.