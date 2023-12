Remis bez bramek: Kiedy obrona króluje na boisku!

Poprzednie mecze Toulouse - Union St. Gilloise

W ostatnim czasie miały miejsce dwa mecze między Toulouse a Unionem St. Gilloise. Pierwszy z nich odbył się na stadionie Joseph Marien w miejscowości Saint-Gilles w dniu 21 września 2023 roku i zakończył się remisem 1:1, gdzie drużyna Union St. Gilloise zdobyła jeden punkt, podobnie jak Toulouse.

Przebieg spotkania

Pierwsza połowa wczorajszego meczu pomiędzy Toulouse a Unionem St. Gilloise zakończyła się wynikiem 0:0. W 14 minucie Charles Vanhoutte z drużyny Union St. Gilloise otrzymał żółtą kartkę za faul, natomiast w 34 minucie Kevin Mac Allister również z drużyny Union St. Gilloise został ukarany żółtą kartką za faul.

W drugiej połowie wczorajszego meczu pomiędzy Toulouse a Unionem St.

Gilloise, który zakończył się wynikiem 0:0, wydarzyło się kilka istotnych sytuacji. W 56 minucie zawodnik Unionu St. Gilloise, Mohamed El Amine Amoura, otrzymał żółtą kartkę za faul. Kilkadziesiąt sekund później, w 57 minucie, Vincent Sierro z drużyny Toulouse również został ukarany żółtą kartką za faul. W 66 minucie trener Toulouse dokonał zmiany w składzie swojej drużyny - Magri wszedł na boisko zastępując Suazo.

Również w tej samej minucie trener Unionu St. Gilloise dokonał dwóch zmian - Amani wszedł na boisko zastępując Rasmussena, a Nilsson zastąpił Rodrigueza. W 77 minucie kolejne zmiany w drużynie Unionu St. Gilloise - Sadiki wszedł na boisko zastępując Vanhoutte, a Terho zastąpił Castro-Montesa. W odpowiedzi trener Toulouse dokonał zmiany w składzie swojej drużyny - Cesar Gelabert wszedł na boisko zastępując Schmidta.

W doliczonym czasie gry (90+3 minuta) trener Toulouse dokonał dwóch kolejnych zmian - Genreau wszedł na boisko zastępując Donnuma, a Kamanzi zastąpił Dallingę. W tej samej minucie zawodnik Unionu St. Gilloise, Noah Sadiki, otrzymał żółtą kartkę za niesportowe zachowanie. W ostatniej minucie gry (90 minuta) trener Unionu St. Gilloise dokonał ostatniej zmiany - Eckert Ayensa wszedł na boisko zastępując Mac Allistera.

Mecz zakończył się wynikiem 0:0, co oznacza brak zdobytych bramek przez obie drużyny.

Skład meczu z dnia 2023-11-30

Toulouse

Carles Martínez - trener

Guillaume Restes (50) bramkarz

Mikkel Desler (3) obrońca

Logan Costa (6) obrońca

Rasmus Nicolaisen (2) obrońca

Moussa Diarra (23) obrońca

Aron Dønnum (15) pomocnik

Cristian Cásseres Jr. (24) pomocnik

Vincent Sierro (8) pomocnik

Gabriel Suazo (17) pomocnik

Thijs Dallinga (9) napastnik

Niklas Schmidt (20) napastnik

Union St. Gilloise

A. Blessin - trener

Anthony Moris (49) bramkarz

Kevin Mac Allister (5) obrońca

Christian Burgess (16) obrońca

Koki Machida (28) obrońca

Alessio Castro-Montes (21) pomocnik

Mathias Rasmussen (4) pomocnik

Charles Vanhoutte (24) pomocnik

Loic Lapoussin (10) pomocnik

Mohamed El Amine Amoura (47) napastnik

Kevin Rodriguez (13) napastnik

Cameron Puertas (23) napastnik

Statystyki

Toulouse Union St. Gilloise Strzały na bramkę 1 3 Strzały poza światło bramki 1 5 Wszystkie strzały 4 11 Strzały zablokowane 2 3 Faule 13 15 Rzuty rożne 4 5 Spalone 1 1 Posiadanie piłki 54% 46% Żółte kartki 1 4 Czerwone kartki 0 0 Interwencja bramkarza 2 1 Suma podań 410 348 Dokładne podania 337 275 Procent dokładnych podań 82% 79% Gole oczekiwane 0.42 1.49

Pomeczowe podsumowanie

Statystyki obu zespołów po ich wspólnym meczu wyglądają w sposób następujący:

Zespół Toulouse rozegrał 5 meczów w fazie grupowej Ligi Europy. Wygrali 2 z nich, zremisowali 2 i przegrali 1. Łącznie zdobyli 6 goli. Na swoim boisku rozegrali 3 mecze i strzelili tam 4 gole, a najwyższy wynik jaki osiągnęli to 3-2. Na wyjazdach rozegrali 2 mecze i zdobyli na nich 2 gole. Średnia ilość goli zdobywanych przez Toulouse na mecz wynosiła 1.2. Zespół Union St.

Gilloise rozegrał w sumie 7 meczów w Lidze Europy - 5 w fazie grupowej i 2 we wcześniejszych fazach. Wygrali 3 z tych meczów, zremisowali 2 i przegrali również 2. Łącznie zdobyli oni również 6 goli. Na swoim boisku rozegrali trzy mecze i strzelili tam pięć goli, a najwyższy wynik jaki osiągnęli to zwycięstwo 2-0. Na wyjazdach rozegrali cztery mecze i zdobyli na nich tylko jeden gol, a najwyższy wynik jaki udało im się osiągnąć to zwycięstwo z wynikiem 0-1. Średnia ilość goli zdobywanych przez Union St. Gilloise na mecz wynosiła natomiast tylko 0,9.

Tabela Grupa E:

Drużyna Wygrane Remisy Przegrane Strzelone Bramki Stracone Bramki Różnica Bramek Punkty 1 Liverpool 4 0 1 16 5 11 12 2 Toulouse 2 2 1 6 8 -2 8 3 Union St. Gilloise 1 2 2 3 7 -4 5 4 Lask Linz 1 0 4 5 10 -5 3

Liga Europy - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu pomiędzy Toulouse a Unionem St. Gilloise, obydwa zespoły mają już zaplanowane kolejne spotkania. Mecz Lask Linz z Toulouse odbędzie się 14 grudnia 2023 roku o godzinie 18:45 na stadionie Raiffeisen Arena w Linz. Natomiast Union St. Gilloise zmierzy się z Liverpoolem tego samego dnia o tej samej godzinie na stadionie Lotto Park w Brukseli. Będzie to kolejna okazja dla obu drużyn, aby zaprezentować swoje umiejętności i zdobyć cenne punkty w swoich ligach.