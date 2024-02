Remis bez bramek w meczu Górnik Łęczna - Miedź Legnica

Poprzednie mecze Górnik Łęczna - Miedź Legnica

W ostatnich trzech meczach pomiędzy Górnikiem Łęczna a Miedzią Legnica można zauważyć różne wyniki. Pierwsze spotkanie odbyło się na stadionie Im. Orła Białego w Legnicy 27 kwietnia 2021 roku. W tym meczu Miedź Legnica zdobyła jednego gola, a Górnik Łęczna nie zdołał odpowiedzieć, co ostatecznie przyniosło zwycięstwo dla drużyny gospodarzy. Drugi mecz również rozegrano na stadionie Im. Orła Białego w Legnicy, tym razem 3 listopada 2021 roku. W tej rywalizacji obie drużyny zaprezentowały się lepiej, zdobywając po dwa gole. Ostatecznie spotkanie zakończyło się remisem. Ostatni mecz między tymi drużynami miał miejsce na stadionie Im. Orła Białego w Legnicy 5 sierpnia 2023 roku. W tej rywalizacji żadnej z drużyn nie udało się zdobyć gola, co skutkowało bezbramkowym remisem. Podsumowując, w trzech ostatnich meczach między Górnikiem Łęczna a Miedzią Legnica można zaobserwować różne wyniki i ilości goli: pierwsze spotkanie zakończyło się zwycięstwem Miedzi Legnica 1:0, drugie spotkanie zakończyło się remisem 2:2, a ostatnie spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem 0:0. Stosunek bramek w rozegranych meczach Miedź Legnica: 3, Górnik Łęczna: 2

Przebieg spotkania

Pierwsza połowa dzisiejszego meczu pomiędzy Górnikiem Łęczna a Miedzią Legnica zakończyła się bezbramkowym remisem. W 18 minucie zawodnik drużyny Miedź Legnica, Lehair, otrzymał żółtą kartkę.

W drugiej połowie dzisiejszego meczu Górnika Łęczna z Miedzią Legnica, który odbył się w Łęcznej, żadna z drużyn nie zdołała zdobyć gola. W 55 minucie Dej z Górnika Łęczna otrzymał żółtą kartkę. W 63 minucie doszło do dwóch zmian w drużynie Miedzi Legnica - Salvador wszedł na boisko, zastępując Antonika, a Tront zastąpił Lehaire'a. Cisse z Górnika Łęczna otrzymał żółtą kartkę w 64 minucie, a Agbor z Miedzi Legnica w 69 minucie.

W 70 minucie trener Górnika Łęczna dokonał zmiany - Warchol wszedł na boisko, zastępując Gaskę. Mlynski otrzymał żółtą kartkę w 71 minucie. W 76 minucie trener Górnika Łęczna dokonał dwóch zmian - Durmus wszedł na boisko, zastępując Grabowskiego, a Podlinski zastąpił Mlynskiego. W 80 minucie trener Miedzi Legnica dokonał zmiany - Drzazga wszedł na boisko, zastępując Agbora. Janaszek wszedł na boisko w miejsce Roginica w 86 minucie.

W doliczonym czasie gry, w 90+5 minucie, De Amo z Górnika Łęczna otrzymał żółtą kartkę. Mecz zakończył się wynikiem: Górnik Łęczna: 0, Miedź Legnica: 0.

Pomeczowe podsumowanie

Podsumowując sytuację drużyn Górnik Łęczna i Miedź Legnica, przed meczem Miedź Legnica zajmowała 8. miejsce w tabeli, natomiast Górnik Łęczna było na 10. miejscu. Miedź Legnica do tej pory wygrała 7 meczy, zremisowała 7 meczy i przegrała 4 mecze, co dało im sumę 28 punktów. Natomiast Górnik Łęczna wygrał 6 meczy, zremisował 9 meczy i przegrał 3 mecze, co dało im sumę 27 punktów. W tym konkretnym meczu obie drużyny zdobyły po jednym punkcie. Po dodaniu tych punktów aktualnie Miedź Legnica ma 29 punktów, a Górnik Łęczna ma 28 punktów.

I Liga - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu między Górnikiem Łęcznej a Miedzią Legnica, oba zespoły mają już zaplanowane kolejne spotkania. Mecz Górnika Łęcznej z GKS-em Tychy odbędzie się 20 lutego 2024 roku o godzinie 18:00 na stadionie Bogdanka Arena w Łęcznej. Natomiast Miedź Legnica zmierzy się z Polonią Warszawa 23 lutego 2024 roku o godzinie 18:00 na stadionie Im. Orła Białego w Legnicy.