Remis w LaLiga: Villarreal - Getafe 1:1

Poprzednie mecze Villarreal - Getafe

W trzech ostatnich meczach między Villarrealem a Getafe padły tylko trzy gole. Pierwsze spotkanie, które odbyło się na stadionie Coliseum Alfonso Pérez w Getafe 28 sierpnia 2022 roku, zakończyło się wynikiem 0:0. Drugi mecz, który odbył się na stadionie La Cerámica w Villarreal 27 lutego 2023 roku, zakończył się zwycięstwem Villarrealu 2:1. Ostatni mecz, rozegrany na stadionie Coliseum w Getafe 30 września 2023 roku, również zakończył się wynikiem bezbramkowym - 0:0. Stosunek bramek w rozegranych meczach Getafe: 1, Villarreal: 2

Przebieg spotkania

Pierwsza połowa dzisiejszego meczu Villarrealu z Getafe zakończyła się wynikiem 0:1. W 24 minucie Maksimovic strzelił gola dla drużyny Getafe. W 31 minucie doszło do zmiany w drużynie Getafe, gdzie Alena wszedł na boisko, zastępując Martina. W 38 minucie Iglesias z drużyny Getafe otrzymał żółtą kartkę za faulowanie.

W drugiej połowie dzisiejszego meczu Villarrealu z Getafe, który odbył się w Villarrealu, obie drużyny zdołały zdobyć po jednym golu. W 56 minucie to zawodnik o nazwisku Moreno strzelił bramkę dla Villarrealu, wyrównując tym samym wynik.

W 60 minucie doszło do zmiany w drużynie Getafe - gracz Alvarez wszedł na boisko, zastępując Iglesiasa. Również w tej samej minucie trener Getafe dokonał kolejnej zmiany - Moriba wszedł na boisko, zastępując Matę. W odpowiedzi na te zmiany, trener Villarrealu również postanowił wprowadzić świeże siły na boisko. W 60 minucie Morales wszedł na boisko, zastępując Akhomacha. W 71 minucie trener Villarrealu dokonał kolejnej zmiany - Capoue wszedł na boisko, zastępując Comesanę.

Następnie w 72 minucie Cuenca wszedł na boisko, zastępując Moreno. W tej samej minucie Parejo również pojawił się na murawie, zastępując Coquelina. W końcowej fazie meczu trener Villarrealu dokonał jeszcze jednej zmiany - Traore wszedł na boisko, zastępując Baenę. W odpowiedzi, trener Getafe również dokonał zmiany - Latasa wszedł na boisko, zastępując Mayorala. Ostatecznie mecz zakończył się remisem 1:1.

Skład meczu z dnia 2024-02-16

Villarreal

Marcelino - trener

Filip Jörgensen (13) bramkarz

Kiko Femenía (17) obrońca

Raúl Albiol (3) obrońca

Yerson Mosquera (2) obrońca

Alberto Moreno (18) obrońca

Ilias Akhomach (27) pomocnik

Santi Comesaña (4) pomocnik

Francis Coquelin (19) pomocnik

Alejandro Baena (16) pomocnik

Gerard Moreno (7) napastnik

Gonçalo Guedes (9) napastnik

Getafe

José Bordalás - trener

David Soria (13) bramkarz

Juan Iglesias (21) obrońca

Djené (2) obrońca

Omar Alderete (15) obrońca

Diego Rico (16) obrońca

Mason Greenwood (12) pomocnik

Nemanja Maksimović (20) pomocnik

Luis Milla (5) pomocnik

Jordi Martín (32) pomocnik

Borja Mayoral (19) napastnik

Jaime Mata (7) napastnik

Statystyki

Villarreal Getafe Strzały na bramkę 7 2 Strzały poza światło bramki 5 5 Wszystkie strzały 20 11 Strzały zablokowane 8 4 Faule 13 13 Rzuty rożne 8 3 Spalone 5 2 Posiadanie piłki 56% 44% Żółte kartki 0 1 Czerwone kartki 0 0 Interwencja bramkarza 0 6 Suma podań 464 361 Dokładne podania 351 230 Procent dokładnych podań 76% 64% Gole oczekiwane 1.24 0.81

Pomeczowe podsumowanie

Podsumowując sytuację drużyn Villarreal i Getafe, przed meczem Getafe zajmowało 10. miejsce w tabeli, a Villarreal 13. miejsce. Do tej pory Getafe wygrało 8 meczy, zremisowało 9 meczy i przegrało 7 meczy, co dało im sumę punktów wynoszącą 33. Natomiast Villarreal wygrał 6 meczy, zremisował 7 meczy i przegrał 11 meczy, co dało im sumę punktów wynoszącą 25. W rozegranym meczu obie drużyny zdobyły po jednym punkcie. Po dodaniu tych punktów do dotychczasowych wyników, aktualnie Villarreal ma 26 punktów, a Getafe ma 34 punkty.

La Liga - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu między Villarrealem a Getafe, znamy już terminy kolejnych spotkań obydwóch drużyn. Mecz Realu Sociedad z Villarrealem odbędzie się 23 lutego 2024 roku o godzinie 21:00 na stadionie Reale Arena w San Sebastian. Natomiast mecz Barcelony z Getafe zaplanowano na dzień 24 lutego 2024 roku o godzinie 16:15 na stadionie Olímpic Lluís Companys w Barcelonie. Będzie to kolejna okazja dla kibiców, aby zobaczyć swoje ulubione drużyny w akcji i cieszyć się emocjonującymi widowiskami piłkarskimi.