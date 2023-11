Solidna obrona drużyn w meczu Real Sociedad - Red Bull Salzburg, wynik 0:0

Walka na boisku do ostatniego gwizdka. SC Braga - Union Berlin 1:1

Poprzednie mecze Real Sociedad - Red Bull Salzburg

Real Sociedad rozegrał trzy ostatnie mecze z Red Bullem Salzburg. Pierwszy mecz odbył się na stadionie Municipalanoeta w None w dniu 15 lutego 2018 roku. W tym spotkaniu padł remis 2:2. Kolejny mecz miał miejsce na stadionie Red Bull Arena w None w dniu 22 lutego 2018 roku. Tym razem to Red Bull Salzburg wygrał 2:1. Ostatni mecz między tymi drużynami odbył się na stadionie Red Bull Arena w Wals-Siezenheim w dniu 3 października 2023 roku. W tym spotkaniu Real Sociedad pokonał Red Bull Salzburg, zdobywając dwa gole, podczas gdy drużyna przeciwna nie zdołała zdobyć żadnego gola. Stosunek bramek w rozegranych meczach Real Sociedad: 5, Red Bull Salzburg: 4

Przebieg spotkania

Pierwsza połowa meczu pomiędzy Realem Sociedad a Red Bullem Salzburg zakończyła się wynikiem 0:0. W 38. minucie zawodnik Realu Sociedad, Elustondo, otrzymał żółtą kartkę za faul.

W drugiej połowie meczu Real Sociedad z Red Bullem Salzburg obie drużyny nie zdołały zdobyć bramki. W 46. minucie trener Realu Sociedad dokonał zmiany w składzie, wprowadzając Pacheco za Elustondo. Również w drużynie Red Bulla Salzburg doszło do zmiany, gdzie Morgalla zastąpił Pavlovica.

W 62. minucie kolejne zmiany w składzie Red Bulla Salzburg - Konate wszedł na boisko za Nene, a Simic zastąpił Ratkova. W 65. minucie trener Realu Sociedad postanowił dokonać zmiany, wprowadzając Barrenetxeę za Mendeza. W 74. minucie kolejne dwie zmiany w drużynie Realu Sociedad - Kubo wszedł na boisko za Cho, a Traore zastąpił Odriozolę. W 78. minucie trener Red Bulla Salzburg wprowadził Forsona za Gloukha. W 80. minucie trener Realu Sociedad dokonał ostatniej zmiany, wprowadzając Sadiqa za Oyarzabala.

W 84. minucie również doszło do zmiany w składzie Red Bulla Salzburg - Baidoo wszedł na boisko za Ulmera. Na koniec meczu, w 90+1 minucie, żółtą kartkę otrzymał Dedic z drużyny Red Bull Salzburg za tripping. Mecz zakończył się bezbramkowym remisem.

Skład meczu z dnia 2023-11-29

Real Sociedad

Imanol Alguacil - trener

Álex Remiro (1) bramkarz

Álvaro Odriozola (2) obrońca

Aritz Elustondo (6) obrońca

Igor Zubeldia (5) obrońca

Aihen Muñoz (3) obrońca

Brais Méndez (23) pomocnik

Martín Zubimendi (4) pomocnik

Beñat Turrientes (22) pomocnik

Mikel Oyarzabal (10) napastnik

Mohamed-Ali Cho (11) napastnik

Arsen Zakharyan (12) napastnik

Red Bull Salzburg

G. Struber - trener

Alexander Schlager (24) bramkarz

Amar Dedić (70) obrońca

Kamil Piątkowski (4) obrońca

Strahinja Pavlović (31) obrońca

Andreas Ulmer (17) obrońca

Mads Bidstrup (18) pomocnik

Nicolás Capaldo (7) pomocnik

Luka Sučić (10) pomocnik

Nene Dorgeles (45) pomocnik

Oscar Gloukh (30) pomocnik

Petar Ratkov (21) napastnik

Statystyki

Real Sociedad Red Bull Salzburg Strzały na bramkę 7 1 Strzały poza światło bramki 9 1 Wszystkie strzały 21 4 Strzały zablokowane 5 2 Faule 10 9 Rzuty rożne 8 2 Spalone 1 0 Posiadanie piłki 71% 29% Żółte kartki 1 1 Czerwone kartki 0 0 Interwencja bramkarza 1 7 Suma podań 608 254 Dokładne podania 521 170 Procent dokładnych podań 86% 67% Gole oczekiwane 1.33 0.49

Pomeczowe podsumowanie

Statystyki obu zespołów przed ich meczem wyglądały w sposób następujący:

Zespół Real Sociedad rozegrał 5 meczów w fazie grupowej Ligi Mistrzów UEFA. Wygrał 3 z nich, zremisował 2 i nie przegrał żadnego. Zdobyli w sumie 7 goli, z czego 4 na swoim boisku. Najwyższy wynik jaki osiągnęli na własnym boisku to 3-1. Na wyjazdach zdobyli 3 gole, a najwyższy wynik jaki osiągnęli to 0-2. Średnia ilość bramek zdobywanych przez Real Sociedad na mecz wynosi 1.4.

Zespół Red Bull Salzburg rozegrał 4 mecze w fazie grupowej Ligi Mistrzów UEFA. Wygrali tylko jeden mecz, nie zremisowali żadnego, a przegrali trzy. Zdobyli w sumie 3 gole, ale nie udało im się strzelić żadnego na swoim boisku. Na wyjazdach zdobyli wszystkie trzy gole, a najwyższy wynik jaki osiągnęli to również 0-2. Średnia ilość zdobywanych bramek przez Red Bull Salzburg na mecz wynosi 0.8.

Tabela Grupa D:

Drużyna Wygrane Remisy Przegrane Strzelone Bramki Stracone Bramki Różnica Bramek Punkty 1 Real Sociedad 3 2 0 7 2 5 11 2 Inter 3 1 0 5 2 3 10 3 Red Bull Salzburg 1 1 3 3 5 -2 4 4 Benfica 0 0 4 1 7 -6 0

Liga Mistrzów UEFA - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu między Realem Sociedad a Red Bullem Salzburg, oba zespoły mają już zaplanowane kolejne spotkania. Mecz Interu z Realem Sociedad odbędzie się 12 grudnia 2023 roku o godzinie 21:00 na stadionie Giuseppe Meazza w Mediolanie. Natomiast Red Bull Salzburg zmierzy się z Benficą tego samego dnia o tej samej godzinie na stadionie Red Bull Arena w Wals-Siezenheim.