Triumf Lechii Gdańsk nad Wisłą Płock 3:1

Poprzednie mecze Lechia Gdańsk - Wisła Płock

W ostatnich trzech meczach pomiędzy Lechią Gdańsk a Wisłą Płock padło łącznie 5 goli. Pierwszy mecz, rozegrany na stadionie Im. Kazimierza Górskiego w Płocku, zakończył się wynikiem 3:0 dla Wisły Płock. Drugi mecz odbył się na stadionie Polsat Plus Arena w Gdańsku, gdzie Lechia Gdańsk wygrała 1:0. Ostatnie spotkanie miało miejsce na stadionie Orlen w Płocku i zakończyło się remisem 1:1. Stosunek bramek w rozegranych meczach Lechia Gdańsk: 2, Wisła Płock: 4

Przebieg spotkania

Pierwsza połowa dzisiejszego meczu Lechii Gdańsk z Wisłą Płock zakończyła się wynikiem 2:0 dla gospodarzy. W 8 minucie żółtą kartkę otrzymał Sekulski z drużyny Wisły Płock. W 15 minucie Bobcek strzelił gola dla Lechii Gdańsk, a w 30 minucie Khlan podwyższył prowadzenie dla swojego zespołu. W 40 minucie doszło do dwóch zmian w drużynie Wisły Płock: Szymanski wszedł na boisko, zastępując Niepsuja, a Thiakane zastąpił Grica. W 43 minucie żółtą kartkę otrzymał Haglind-Sangre z drużyny Wisły Płock.

W drugiej połowie dzisiejszego meczu Lechii Gdańsk z Wisłą Płock, który odbył się w Gdańsku, gospodarze utrzymali swoją przewagę.

Po pierwszej połowie, w której Lechia prowadziła 2:0, obie drużyny starały się zdobyć kolejne bramki. W 52 minucie zawodnik Wisły Płock o nazwisku Hiszpanski oddał strzał na bramkę, jednak po weryfikacji systemem VAR gol nie został uznany z powodu spalonego. W 60 minucie to Lechia Gdańsk zdobyła kolejnego gola. Tym razem strzałem pokonał bramkarza Wisły Płock zawodnik o nazwisku Mena. W 74 minucie trener Lechii Gdańsk dokonał dwóch zmian w składzie.

Gracz Sezonienko wszedł na boisko zastępując Menę, a Sypek zastąpił Khlana. W odpowiedzi trener Wisły Płock również dokonał dwóch zmian w składzie w 76 minucie. Laskowski wszedł na boisko zastępując Szwocha, a Lorenc zastąpił Kocyła. W 77 minucie trener Lechii Gdańsk wprowadził Zjawinskiego na boisko, który zastąpił Bobcka. W 80 minucie trener Wisły Płock dokonał ostatniej zmiany, wprowadzając Westermarka za Sekulskiego.

W 84 minucie trener Lechii Gdańsk zdecydował się na kolejną zmianę. Koperski wszedł na boisko zastępując D'Arrigo. W końcowej fazie meczu, w 87 minucie, Hiszpanski zdobył bramkę dla Wisły Płock, zmniejszając przewagę Lechii. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem: Lechia Gdańsk 3, Wisła Płock 1.

Pomeczowe podsumowanie

Lechia Gdańsk przed meczem zajmowała 4. miejsce w tabeli, a do tej pory wygrała 9 meczy, zremisowała 5 i przegrała 5. Suma ich punktów wynosiła 32. Natomiast Wisła Płock zajmowała przed meczem 7. miejsce w tabeli, a do tej pory wygrała 8 meczy, zremisowała 6 i przegrała 5. Suma ich punktów wynosiła 30. W tym konkretnym meczu Lechia Gdańsk zdobyła zwycięstwo i dodatkowe 3 punkty, co daje im aktualnie sumę punktów równą 35. Wisła Płock natomiast nie zdobyła żadnych punktów w tym meczu i nadal posiada sumę punktów równą 30.

I Liga - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu między Lechią Gdańsk a Wisłą Płock, oba zespoły mają już zaplanowane kolejne spotkania. Lechia Gdańsk zmierzy się z Zniczem Pruszków 25 lutego 2024 roku o godzinie 15:00 na stadionie Znicza w Pruszkowie. Natomiast Wisła Płock podejmie GKS Katowice dzień wcześniej, czyli 24 lutego 2024 roku o godzinie 15:00 na stadionie Orlen w Płocku.