Walka na boisku do ostatniego gwizdka! Remis 1:1 Real Betis - Getafe

Poprzednie mecze Real Betis - Getafe

W ostatnich trzech meczach między Realem Betis a Getafe padły następujące wyniki. Pierwszy mecz został rozegrany na stadionie Coliseum Alfonso Pérez w miejscowości Getafe, gdzie Getafe przegrało 0:1 z Realem Betis. Drugi mecz odbył się na stadionie Benito Villamarín w Sewilli, gdzie Real Betis przegrało 0:1 z Getafe. Ostatni mecz został rozegrany na stadionie Coliseum w Getafe, gdzie obie drużyny zremisowały 1:1. Stosunek bramek w rozegranych meczach Getafe: 2, Real Betis: 2

Przebieg spotkania

Pierwsza połowa dzisiejszego meczu Realu Betis z Getafe zakończyła się wynikiem 1:1. W 8 minucie zawodnik o nazwisku Greenwood strzelił gola dla drużyny Getafe. W 13 minucie doszło do zmiany w składzie Realu Betis, gdzie gracz Miranda wszedł na boisko, zastępując Abnera. W 19 minucie Sokratis z drużyny Real Betis otrzymał żółtą kartkę za faul. W 35 minucie Isco strzelił gola dla Realu Betis.

W 40 minucie Miranda został ukarany żółtą kartką za przewrócenie przeciwnika, a w 41 minucie Diao również otrzymał żółtą kartkę za przewrócenie przeciwnika. W 43 minucie Isco został ukarany żółtą kartką za brutalność, natomiast w ostatniej minucie pierwszej połowy Alvarez z drużyny Getafe również otrzymał żółtą kartkę.

W drugiej połowie dzisiejszego meczu Real Betis z Getafe, który odbył się w Sewilli, obie drużyny utrzymały wynik 1:1, który został ustalony już w pierwszej połowie. W 46 minucie doszło do zmiany w drużynie Getafe - Mayoral wszedł na boisko, zastępując Latasę. W 53 minucie Altimira z Real Betis otrzymał żółtą kartkę za faul. Kolejne żółte kartki zostały przyznane w 60 minucie dla Johnny'ego z Real Betis za brutalność oraz w 62 minucie dla Santiago z Getafe za agresję.

W 64 minucie Djene z Getafe również otrzymał żółtą kartkę za faul. W 65 minucie nastąpiła zmiana w drużynie Real Betis - Riad wszedł na boisko, zastępując Sokratisa. W kolejnej minucie Ezzalzouli wszedł na boisko, zastępując Altimirę, a Fornals zastąpił Diaoa w drużynie Real Betis. W 68 minucie Soria z Getafe otrzymał żółtą kartkę za opóźnianie gry. W 70 minucie Alena wszedł na boisko, zastępując Matę, a Carmona Santiago w drużynie Getafe.

W 80 minucie Duarte zastąpił Djene w drużynie Getafe, a w 82 minucie Carvalho wszedł na boisko, zastępując Isco w Real Betis. W 89 minucie Silva z Real Betis otrzymał żółtą kartkę za niesportowe zachowanie. W doliczonym czasie gry, w 90+5 minucie Angileri wszedł na boisko, zastępując Jordiego w drużynie Getafe. Podsumowując, mecz pomiędzy Realem Betis a Getafe zakończył się remisem 1:1.

Skład meczu z dnia 2024-02-04

Real Betis

M. Pellegrini - trener

Rui Silva (13) bramkarz

Héctor Bellerín (2) obrońca

Germán Pezzella (6) obrońca

Sokratis (19) obrońca

Abner Vinícius (20) obrońca

Johnny (4) pomocnik

Sergi Altimira (27) pomocnik

Rodri Sánchez (17) pomocnik

Isco (22) pomocnik

Assane Diao (38) pomocnik

Nabil Fekir (8) napastnik

Getafe

José Bordalás - trener

David Soria (13) bramkarz

Djené (2) obrońca

Gastón Álvarez (4) obrońca

Omar Alderete (15) obrońca

Diego Rico (16) obrońca

Mason Greenwood (12) pomocnik

Luis Milla (5) pomocnik

Yellu Santiago (25) pomocnik

Jordi Martín (32) pomocnik

Juanmi Latasa (14) napastnik

Jaime Mata (7) napastnik

Statystyki

Real Betis Getafe Strzały na bramkę 3 2 Strzały poza światło bramki 3 4 Wszystkie strzały 9 11 Strzały zablokowane 3 5 Faule 9 19 Rzuty rożne 3 5 Spalone 4 7 Posiadanie piłki 55% 45% Żółte kartki 7 4 Czerwone kartki 0 0 Interwencja bramkarza 1 1 Suma podań 442 356 Dokładne podania 327 245 Procent dokładnych podań 74% 69% Gole oczekiwane 1.61 1.71

Pomeczowe podsumowanie

Real Betis i Getafe to drużyny, które przed meczem zajmowały odpowiednio 8. i 10. miejsce w tabeli. Real Betis do tej pory wygrał 8 meczy, zremisował 10 meczy i przegrał 4 mecze, co dało im sumę 34 punktów. Natomiast Getafe wygrało 7 meczy, zremisowało 8 meczy i przegrało 7 mecze, co dało im sumę 29 punktów. W tym konkretnym meczu obydwie drużyny zdobyły po jednym punkcie. Po dodaniu tych punktów aktualnie Real Betis ma na swoim koncie 35 punktów, a Getafe - 30 punktów.

La Liga - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu między Realem Betis a Getafe, oba zespoły mają już zaplanowane kolejne spotkania. Mecz pomiędzy Cadizem a Realem Betis odbędzie się 9 lutego 2024 roku o godzinie 21:00 na stadionie Nuevo Mirandilla w Cádiz. Natomiast Getafe zmierzy się z Celtą Vigo 11 lutego 2024 roku o godzinie 14:00 na stadionie Coliseum w Getafe.