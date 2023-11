Walka na boisku do ostatniego gwizdka. SC Braga - Union Berlin 1:1

Poprzednie mecze SC Braga - Union Berlin

W ostatnich trzech meczach między SC Bragą a Unionem Berlin było wiele emocji. Pierwsze starcie odbyło się na stadionie Municipalbraga w Bradze 15 września 2022 roku. W tym meczu SC Braga zwyciężyła 1:0. Kolejne spotkanie miało miejsce na stadionie An Der Alten Försterei w Berlinie 27 października 2022 roku. Tym razem to Union Berlin okazał się lepszy, wygrywając 1:0. Ostatni mecz pomiędzy tymi drużynami odbył się na stadionie Olympiastadion Berlin w Berlinie 3 października 2023 roku. Był to najbardziej emocjonujący pojedynek spośród wszystkich trzech. SC Braga zdołała pokonać Union Berlin 3:2. W sumie, po tych trzech meczach obydwie drużyny mogą być zadowolone ze swoich osiągnięć. SC Braga wygrała dwa razy, a Union Berlin raz, co pokazuje ich równą siłę i determinację na boisku. Stosunek bramek w rozegranych meczach SC Braga: 4, Union Berlin: 3

Przebieg spotkania

Pierwsza połowa meczu SC Bragi z Unionem Berlin zakończyła się wynikiem 1:0 dla drużyny Union Berlin. W 3. minucie Knoche z drużyny Union Berlin otrzymał żółtą kartkę za faul. W 30. minucie Niakate z drużyny SC Braga została ukarany czerwoną kartką. W 33. minucie Gomez z drużyny SC Braga otrzymała żółtą kartkę za przewrócenie przeciwnika. W 36. minucie doszło do zmiany w drużynie SC Bragi, gdzie Saatci wszedł na boisko, zastępując Vitora Carvalho.

W 39. minucie Tousart z drużyny Union Berlin został ukarany żółtą kartką za symulowanie. W 42. minucie Gosens zdobył bramkę dla Unionu Berlin po asyście Roussillona. W doliczonym czasie gry, w 45+1 minucie Zalazar z drużyny SC Braga otrzymała żółtą kartkę za niesportowe zachowanie, a w 45+4 minucie Bonucci z drużyny Union Berlin również został ukarany żółtą kartką.

W drugiej połowie meczu SC Braga z Unionem Berlin, gospodarze zdołali wyrównać. W 51. minucie Djalo zdobył bramkę dla SC Bragi po asyście Horty, doprowadzając do remisu.

Trzy minuty później Khedira otrzymał żółtą kartkę za trzymanie przeciwnika. W 62. minucie trener Unionu Berlin dokonał dwóch zmian: Fofana wszedł na boisko, zastępując Behrensa, a Haberer zastąpił Tousarta. W 68. minucie trener SC Bragi również dokonał zmiany: Ruiz wszedł na boisko, zastępując Banzę. W 78. minucie kolejne dwie zmiany w drużynie Unionu Berlin: Aaronson wszedł na boisko, zastępując Khedirę, a Kral zastąpił Laidouniego. W 81. minucie trener SC Bragi dokonał trzech zmian: Fernandes wszedł na boisko, zastępując Djalo, Horta zastąpił Zalazara, a Mendes Gomez'a.

W doliczonym czasie gry (90+3 minuta) Artur Jorge otrzymał żółtą kartkę. Ostatecznie mecz zakończył się remisem 1:1, gdzie bramkę dla SC Bragi zdobył Djalo.

Skład meczu z dnia 2023-11-29

SC Braga

Artur Jorge - trener

Matheus (1) bramkarz

Victor Gómez (2) obrońca

José Fonte (6) obrońca

Sikou Niakaté (4) obrońca

Cristián Borja (26) obrońca

João Moutinho (28) pomocnik

Vítor Carvalho (18) pomocnik

Álvaro Djaló (14) pomocnik

Rodrigo Zalazar (16) pomocnik

Ricardo Horta (21) pomocnik

Simon Banza (23) napastnik

Union Berlin

M. Grote - trener

Frederik Rønnow (1) bramkarz

Josip Juranović (18) obrońca

Robin Knoche (31) obrońca

Diogo Leite (4) obrońca

Jérôme Roussillon (26) obrońca

Rani Khedira (8) pomocnik

Kevin Volland (10) pomocnik

Lucas Tousart (29) pomocnik

Aissa Laïdouni (20) pomocnik

Robin Gosens (6) pomocnik

Kevin Behrens (17) napastnik

Statystyki

SC Braga Union Berlin Strzały na bramkę 2 2 Strzały poza światło bramki 6 3 Wszystkie strzały 17 6 Strzały zablokowane 9 1 Faule 10 11 Rzuty rożne 6 0 Spalone 0 1 Posiadanie piłki 53% 47% Żółte kartki 2 4 Czerwone kartki 1 0 Interwencja bramkarza 1 0 Suma podań 526 465 Dokładne podania 458 397 Procent dokładnych podań 87% 85% Gole oczekiwane 1.48 0.74

Pomeczowe podsumowanie

Statystyki obu zespołów przed ich meczem wyglądały w sposób następujący:

Zespół SC Braga rozegrał w sumie 8 meczów w ramach Ligi Mistrzów UEFA, z czego 5 miało miejsce w fazie grupowej, a 3 we wcześniejszych fazach. Wygrali 5 z tych spotkań, nie zremisowali ani razu i przegrali 3 razy. Łącznie zdobyli 15 goli, z czego na własnym boisku strzelili ich 7. Najwyższy wynik jaki udało im się osiągnąć na swoim stadionie to 3-0. Na wyjazdach rozegrali również 4 mecze i zdobyli na nich 8 goli. Najwyższy wynik jaki udało im się osiągnąć na wyjazdach to 1-4. Średnia ilość goli zdobywanych przez SC Braga na mecz wynosiła 1.9.

Zespół Union Berlin rozegrał natomiast tylko 4 mecze w ramach Ligi Mistrzów UEFA. Nie udało im się wygrać żadnego z nich, zremisowali raz i przegrali trzy razy. Zdobyli w sumie tylko 3 gole, przy czym na własnym boisku strzelili ich tylko dwa. Na wyjazdach rozegrali dwa mecze i zdobyli w nich jednego gola. Średnia ilość goli zdobywanych przez Union Berlin na mecz wynosiła więc tylko 0.8.

Tabela Grupa C:

Drużyna Wygrane Remisy Przegrane Strzelone Bramki Stracone Bramki Różnica Bramek Punkty 1 Real Madryt 4 0 0 9 3 6 12 2 Napoli 2 1 1 6 5 1 7 3 SC Braga 1 1 3 6 10 -4 4 4 Union Berlin 0 2 3 4 7 -3 2

Liga Mistrzów UEFA - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu między SC Bragą a Unionem Berlin, znamy już terminy kolejnych spotkań obydwu drużyn. Mecz Napoli z SC Bragą odbędzie się 12 grudnia 2023 roku o godzinie 21:00 na stadionie Diego Armando Maradona w Neapolu. Natomiast mecz Unionu Berlin z Realem Madryt zaplanowano na ten sam dzień i godzinę, czyli 12 grudnia 2023 roku o godzinie 21:00 na stadionie Olympiastadion w Berlinie. Będzie to niezwykle emocjonujący wieczór dla fanów piłki nożnej, którzy będą mogli śledzić te ważne spotkania.