Widzew Łódź pokonuje Piasta Gliwice 1:0 w skromnym meczu 27. kolejki Ekstraklasy

Poprzednie mecze Widzew Łódź - Piast Gliwice

W ostatnich trzech meczach pomiędzy Widzewem Łódź a Piastem Gliwice padło łącznie 13 goli. Pierwszy mecz, który odbył się na stadionie Miejskim w Gliwicach dnia 10 października 2022 roku, zakończył się wynikiem 1:2 dla Widzewa Łódź. Drugi mecz, rozegrany na stadionie Miejskim Widzewa Łódź w Łodzi dnia 23 kwietnia 2023 roku, zakończył się wynikiem 2:3 dla Piasta Gliwice. Ostatni mecz, który odbył się na stadionie Miejskim w Gliwicach dnia 29 września 2023 roku, zakończył się wynikiem 3:2 dla Piasta Gliwice. Stosunek bramek w rozegranych meczach Piast Gliwice: 7, Widzew Łódź: 6

Przebieg spotkania

Pierwsza połowa dzisiejszego meczu Widzewa Łódź z Piastem Gliwice zakończyła się wynikiem 0:0. W 20 minucie arbiter ukarał żółtą kartką Huka z drużyny Piast Gliwice.

W drugiej połowie dzisiejszego meczu pomiędzy Widzewem Łódź a Piastem Gliwice, który odbył się w Łodzi, gospodarze zdołali zdobyć jedynego gola, zmieniając tym samym wynik spotkania. Pierwsza połowa zakończyła się bezbramkowym remisem. W 57 minucie zawodnik Piasta Gliwice, Hateley, otrzymał żółtą kartkę. Kilka minut później, w 61 minucie, trener drużyny gości dokonał dwóch zmian: Kostadinov wszedł na boisko zastępując Hateleya oraz Tomasiewicz zastąpił Ameyawa.

W tej samej minucie trener Widzewa Łódź również dokonał dwóch zmian: Sanchez wszedł na boisko zastępując Rondica oraz Tkacz zastąpił Klimeka. W 68 minucie Ciganiks z Widzewa Łódź otrzymał żółtą kartkę. W 75 minucie Pawlowski strzelił gola dla drużyny gospodarzy, dając im prowadzenie. W 77 minucie Alvarez otrzymał żółtą kartkę za co zostanie ukarany brakiem udziału w kolejnym meczu. W 81 minucie trener Widzewa Łódź dokonał dwóch zmian: Kerk wszedł na boisko zastępując Pawlowskiego oraz Kun zastąpił Alvareza.

W 84 minucie trener Piasta Gliwice dokonał dwóch zmian: Gvilia wszedł na boisko zastępując Szczepańskiego oraz Wilczek zastąpił Mosora. W 88 minucie trener Widzewa Łódź dokonał ostatniej zmiany, wprowadzając Silvę za Kastratiego. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem: Widzew Łódź: 1, Piast Gliwice: 0.

Skład meczu z dnia 2024-04-07

Widzew Łódź

D. Myśliwiec - trener

Rafał Gikiewicz (1) bramkarz

Lirim Kastrati (62) obrońca

Mateusz Żyro (4) obrońca

Serafin Szota (5) obrońca

Andrejs Cigaņiks (14) obrońca

Fran Álvarez (10) pomocnik

Marek Hanousek (25) pomocnik

Bartłomiej Pawłowski (19) pomocnik

Fábio Nunes (92) napastnik

Imad Rondić (99) napastnik

Antoni Klimek (47) napastnik

Piast Gliwice

A. Vukovic - trener

František Plach (26) bramkarz

Tomáš Huk (5) obrońca

Ariel Mosór (2) obrońca

Jakub Czerwiński (4) obrońca

Tomasz Mokwa (22) obrońca

Tom Hateley (24) pomocnik

Patryk Dziczek (16) pomocnik

Arkadiusz Pyrka (77) pomocnik

Miłosz Szczepański (30) pomocnik

Michael Ameyaw (19) pomocnik

Fabian Piasecki (9) napastnik

Statystyki

Widzew Łódź Piast Gliwice Strzały na bramkę 2 2 Strzały poza światło bramki 6 4 Wszystkie strzały 14 9 Strzały zablokowane 6 3 Faule 9 7 Rzuty rożne 5 3 Spalone 3 2 Posiadanie piłki 54% 46% Żółte kartki 2 2 Czerwone kartki 0 0 Interwencja bramkarza 2 1 Suma podań 490 414 Dokładne podania 429 347 Procent dokładnych podań 88% 84%

Pomeczowe podsumowanie

Widzew Łódź przed meczem zajmował 9. miejsce w tabeli, a do tej pory wygrał 10 meczy, zremisował 5 i przegrał 11. Suma ich punktów wynosiła 35. Po wygranej w meczu zdobyli dodatkowe 3 punkty, co daje im aktualnie 38 punktów. Piast Gliwice przed meczem zajmował 13. miejsce w tabeli, a do tej pory wygrał 5 meczy, zremisował 14 i przegrał 7. Suma ich punktów wynosiła 29. Po przegranej w meczu nie zdobyli żadnych dodatkowych punktów, co oznacza, że nadal mają na swoim koncie 29 punktów. Podsumowując, Widzew Łódź po wygranej w meczu zyskał trzy punkty i aktualnie ma na swoim koncie 38 punktów. Piast Gliwice natomiast nie zdobył żadnych dodatkowych punktów i nadal posiada na swoim koncie 29 punktów.

Ekstraklasa - Następne mecze obydwóch zespołów:

W najbliższych meczach obydwóch drużyn, Widzew Łódź zmierzy się z Stalą Mielec. Spotkanie odbędzie się 13 kwietnia 2024 roku o godzinie 15:00 na stadionie Miejskim w Mielcu. Natomiast Piast Gliwice zagra przeciwko Zagłębiu Lubin. Ta konfrontacja zaplanowana jest na 15 kwietnia 2024 roku o godzinie 19:00 na stadionie Miejskim w Gliwicach.