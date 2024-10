i Autor: Cyfrasport Wojciech Szczęsny

Na jaw wychodzi prawda!

To Hiszpanie naprawdę sądzą o Wojciechu Szczęsnym. Jego rywal do gry właśnie to powiedział, słowa odbijają się szerokim echem

22:25

Wojciech Szczęsny przeszedł do Barcelony i mimo, że jeszcze nie zagrał w barwach "Blaugrany", to bez wątpienia wzbudza wielkie emocje wśród fanów klubu i polskich kibiców. Właśnie na jaw wychodzi to, co sądzi o golkiperze jego największy rywal do gry - Iniaki Pena. Te słowa nie pozostawiają cienia wątpliwości!