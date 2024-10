„Zielkowi” w ostatnich dniach towarzyszyły niepokojące wieści. Grając z kapitańską opaską przeciwko Chorwatom, przedwcześnie zakończył mecz 4. kolejki Ligi Narodów. „Trzeba było dokonać zmiany, ale w jego przypadku nie powinno być większych problemów” – mówił na trener Michał Probierz na pomeczowej konferencji prasowej.

Uraz odniesiony w koszulce z orzełkiem został dokładniej zdiagnozowany w Mediolanie. Zieliński przeszedł badania w l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano „Zielek”. Wykryto – by trzymać się użytej w komunikacie terminologii – „naciągnięcie mięśni zginaczy uda prawego”. W efekcie polskiego pomocnika zabrakło w niedzielnej potyczce ligowej, w której Inter – po fatalnym błędzie Nicoli Zalewskiego – pokonał Romę 1:0.

Mistrzowie Włoch zgarnęli trzy punkty, ale potężnym kosztem personalnym. Z powodu kontuzji przedwcześnie zakończyli swój udział w grze obrońca Francesco Acerbi i pomocnik Hakan Calhanoglu. Ten pierwszy ma kłopot z mięśniem lewego uda, ten drugi – z przywodzicielem. W obu przypadkach ich udział w środowym meczu Ligi Mistrzów.

Inter zagra w Bernie o punkty w Lidze Mistrzów. Wiadomo już, co z Piotrem Zielińskim

W tej sytuacji do Berna leci z Interem Piotr Zieliński. Sky Sport informował w poniedziałek, że Polak co prawda przez chwilę ćwiczył indywidualnie, ale w pozostałej części zajęć dołączył już do reszty ekipy. We wtorkowy poranek potwierdzono, że reprezentant Biało-Czerwonych znalazł się w kadrze na mecz z Young Boys.

Zieliński w meczach Serie A w tym sezonie jest rezerwowym; na murawę wchodzi zazwyczaj na ostatnich kilkanaście minut. W Champions League jest jednak graczem podstawowego składu Interu: zagrał 66 minut w wyjazdowej potyczce z Manchesterem City (0:0) oraz pełne spotkanie domowe z Crveną Zvezdą Belgrad (4:0).

Mecz 3. kolejki Ligi Mistrzów pomiędzy Young Boys Berno i Interem Mediolan rozpocznie się w środę o 21.00. Transmisja w Canal+ Extra 2.

