Wielka goleada w meczu Legia Warszawa - Warta Poznań 2:2. Nieudane urodziny Żylety

Poprzednie mecze Legia Warszawa - Warta Poznań

W ostatnich trzech meczach pomiędzy Legią Warszawa a Wartą Poznań, wyniki były bardzo wyrównane. Pierwszy mecz odbył się na stadionie Legii Warszawa w Warszawie 13 lutego 2022 roku, gdzie Warta Poznań wygrała 1:0. Drugi mecz również odbył się na tym samym stadionie w Warszawie, tym razem 8 października 2022 roku, a Legia Warszawa zwyciężyła 1:0. Ostatni mecz miał miejsce na stadionie Groclinu Dyskobolii w Grodzisku Wielkopolskim 21 kwietnia 2023 roku i zakończył się wynikiem 1:0 dla Warty Poznań. Możemy zauważyć, że obie drużyny prezentowały wysoki poziom i każdy mecz był bardzo zacięty. Stosunek bramek w rozegranych meczach Legia Warszawa: 1, Warta Poznań: 2

Przebieg spotkania

Pierwsza połowa dzisiejszego meczu Legii Warszawa z Wartą Poznań zakończyła się wynikiem 2:1 dla gości. W 7 minucie zawodnik o nazwisku Prikryl strzelił bramkę dla Warty Poznań. W 32 minucie zawodnik Wszołek z drużyny Legia Warszawa otrzymał żółtą kartkę, a w 39 minucie żółtą kartkę dostał Pankov również z drużyny Legia Warszawa. W 40 minucie zawodnik Eppel zdobył drugą bramkę dla Warty Poznań. Jednak w doliczonym czasie gry, w 45+5 minucie, Josue strzelił bramkę dla Legii Warszawa, zmniejszając przewagę rywali.

Niestety, w 45+7 minucie Josue otrzymał żółtą kartkę.

W drugiej połowie dzisiejszego meczu Legii Warszawa z Wartą Poznań, który odbył się w Warszawie, gospodarze mieli trudne zadanie do odrobienia straty. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 2:1 dla Warty Poznań. Od samego początku drugiej połowy Legia Warszawa próbowała odwrócić losy spotkania. W 46 minucie trener wprowadził na boisko Gila Diasa, który zastąpił Kuna. Niestety, mimo starań gospodarzy, nie udało im się zdobyć bramki przez kolejne kilka minut.

W 54 minucie trener Warty Poznań dokonał zmiany w swojej drużynie - Pleśnierowicz wszedł na boisko zastępując Stavropoulosa. Minutę później Slisz z Legii otrzymał żółtą kartkę za faul. W 59 minucie Bartkowski z Warty Poznań również został ukarany żółtą kartką. Następnie trener Legii postanowił wprowadzić kolejne zmiany - Gual wszedł za Pekharta, a Kapustka za Elitima. To właśnie Kapustka był kluczowym zawodnikiem w 63 minucie, kiedy to zdobył asystę przy bramce Muciego dla Legii Warszawa.

Wynik wyrównał się na 2:2. W 65 minucie trener Warty Poznań dokonał podwójnej zmiany - Luis wszedł za Żurawskiego, a Vizinger za Prikryla. Obie drużyny starały się zdobyć kolejne bramki, ale żadnej z nich nie udało się tego osiągnąć. W 74 minucie Savić wszedł na boisko zastępując Eppela w drużynie Warty Poznań. Następnie Kiełb wszedł za Bartkowskiego w 75 minucie.

W 78 minucie Savić otrzymał żółtą kartkę za faul, a w 84 minucie trener Legii Warszawa wprowadził Celhakę za Slisza i Strzałka za Josue. Na kilka minut przed końcem meczu Celhaka otrzymał żółtą kartkę, a Lis z Warty Poznań również został ukarany w 89 minucie. Ostatecznie mecz zakończył się remisem 2:2. Obie drużyny miały swoje okazje, ale nie udało im się zdobyć kolejnych bramek i przeważyć szali zwycięstwa na swoją korzyść.

Skład meczu Legia - Warta:

Legia Warszawa

K. Runjaić - trener

Kacper Tobiasz (1) bramkarz

Radovan Pankov (12) obrońca

Artur Jędrzejczyk (55) obrońca

Yuri Ribeiro (5) obrońca

Paweł Wszołek (13) pomocnik

Bartosz Slisz (99) pomocnik

Juergen Elitim (22) pomocnik

Patryk Kun (33) pomocnik

Josué (27) napastnik

Tomáš Pekhart (7) napastnik

Ernest Muçi (20) napastnik

Warta Poznań

D. Szulczek - trener

Adrian Lis (1) bramkarz

Dimitrios Stavropoulos (4) obrońca

Dawid Szymonowicz (44) obrońca

Bogdan Țîru (14) obrońca

Konrad Matuszewski (22) pomocnik

Maciej Żurawski (6) pomocnik

Mateusz Kupczak (21) pomocnik

Jakub Bartkowski (2) pomocnik

Tomas Prikryl (47) napastnik

Márton Eppel (9) napastnik

Kajetan Szmyt (7) napastnik

Statystyki

Legia Warszawa Warta Poznań Strzały na bramkę 4 3 Strzały poza światło bramki 9 5 Wszystkie strzały 17 13 Strzały zablokowane 4 5 Faule 15 17 Rzuty rożne 3 3 Spalone 2 2 Posiadanie piłki 66% 34% Żółte kartki 5 3 Czerwone kartki 0 0 Interwencja bramkarza 1 2 Suma podań 528 280 Dokładne podania 452 177 Procent dokładnych podań 86% 63%

Pomeczowe podsumowanie

Po meczu Legia Warszawa zajmuje 6. miejsce w tabeli. Do tej pory drużyna Legii Warszawa wygrała 7 meczów, zremisowała 3 mecze, a przegrała 4 mecze. Suma ich punktów do tej pory wynosiła 24. Warta Poznań zajmuje 13. miejsce w tabeli. Do tej pory drużyna Warty Poznań wygrała 4 mecze, zremisowała 5 meczów, a przegrała 6 meczów. Suma ich punktów do tej pory wynosiła 17. W meczu obydwie drużyny zdobyły po jednym punkcie. Aktualnie punktacja przedstawia się następująco: Legia Warszawa - 25 punktów, Warta Poznań - 18 pkt.

Ekstraklasa - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu między Legią Warszawa a Wartą Poznań kolejne spotkania obydwóch zespołów zostały ustalone. Mecz pomiędzy Zagłębiem Lubin a Legią Warszawa odbędzie się 3 grudnia 2023 roku o godzinie 15:00 na stadionie Zagłębia w Lubinie. Natomiast spotkanie Warty Poznań z Jagiellonią zaplanowano na 1 grudnia 2023 roku o godzinie 18:00 na stadionie Respect Energy w Grodzisku Wielkopolskim.