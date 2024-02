Wygrana Atletico Madryt nad Valencią 2:0

Poprzednie mecze Atletico Madryt - Valencia

W ostatnich trzech meczach między Atletico Madryt a Valencią zanotowano różne wyniki. Pierwsze spotkanie odbyło się na stadionie Mestalla w miejscowości Valencia 29 sierpnia 2022 roku. W tym meczu Valencia nie zdobyła żadnego gola, a Atletico Madryt wygrało 1:0. Kolejny mecz miał miejsce na stadionie Cívitas Metropolitano w Madrycie 18 marca 2023 roku. Tym razem to Atletico Madryt dominowało, zdobywając trzy gole, podczas gdy Valencia nie zdołała strzelić ani jednego gola. Ostateczny wynik tego spotkania to 3:0 dla Atletico Madryt. Ostatni mecz pomiędzy tymi drużynami odbył się na stadionie Mestalla w Valencii 16 września 2023 roku. Tym razem to Valencia była stroną dominującą, zdobywając trzy gole, podczas gdy Atletico Madryt nie zdołało strzelić żadnego gola. Ostateczny wynik tego spotkania to 3:0 dla Valencii. Podsumowując, w tych trzech ostatnich meczach między Atletico Madryt a Valencią zanotowano różne rezultaty. W pierwszym meczu wygrało Atletico Madryt 1:0, w drugim meczu zwyciężyło również Atletico Madryt 3:0, natomiast w ostatnim meczu Valencia wygrała 3:0. Stosunek bramek w rozegranych meczach Atletico Madryt: 4, Valencia: 3

Przebieg spotkania

W pierwszej połowie dzisiejszego meczu Atletico Madryt kontra Valencia, który odbywał się w Madrycie, gospodarze zdołali zdobyć jednego gola. W 45 +4 minucie to Lino strzelił bramkę dla drużyny Atletica Madryt, dając im prowadzenie wynikiem 1:0.

W drugiej połowie dzisiejszego meczu pomiędzy Atletico Madryt a Valencią, który odbył się w Madrycie, gospodarze zdołali podwyższyć swoją przewagę. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 1:0 dla Atletico Madryt. Jednak w 57 minucie to właśnie piłkarz o nazwisku Depay strzelił gola dla drużyny Atletica Madryt, podnosząc wynik na 2:0. W kolejnych minutach trener Atletico Madryt dokonał kilku zmian w składzie, wprowadzając na boisko m. in.

Llorente, Moratę i Riquelme. W drużynie Valencii również doszło do zmian personalnych, m. in. Ozkacar i Vazquez weszli na boisko zastępując innych zawodników. W 83 minucie żółtą kartkę otrzymał Niguez z drużyny Atletico Madryt za tripping. Mecz zakończył się wynikiem 2:0 dla Atletico Madryt.

Atletico Madryt: 2, Valencia: 0

Skład meczu z dnia 2024-01-28

Atletico Madryt

D. Simeone - trener

Jan Oblak (13) bramkarz

Stefan Savić (15) obrońca

José María Giménez (2) obrońca

Reinildo Mandava (23) obrońca

Nahuel Molina (16) pomocnik

Rodrigo de Paul (5) pomocnik

Koke (6) pomocnik

Pablo Barrios (24) pomocnik

Samuel Lino (12) pomocnik

Antoine Griezmann (7) napastnik

Memphis Depay (9) napastnik

Valencia

Rubén Baraja - trener

Giorgi Mamardashvili (25) bramkarz

Dimitri Foulquier (20) obrońca

Cristhian Mosquera (3) obrońca

Gabriel Paulista (5) obrońca

José Luis Gayà (14) obrońca

Hugo Guillamón (6) pomocnik

Pepelu (18) pomocnik

Fran Pérez (23) pomocnik

Javier Guerra (8) pomocnik

Diego Lopez (16) pomocnik

Hugo Duro (9) napastnik

Statystyki

Atletico Madryt Valencia Strzały na bramkę 8 3 Strzały poza światło bramki 3 4 Wszystkie strzały 12 10 Strzały zablokowane 1 3 Faule 9 9 Rzuty rożne 3 6 Spalone 1 2 Posiadanie piłki 54% 46% Żółte kartki 2 0 Czerwone kartki 0 0 Interwencja bramkarza 3 7 Suma podań 618 501 Dokładne podania 546 426 Procent dokładnych podań 88% 85% Gole oczekiwane 2.40 0.48

Pomeczowe podsumowanie

Atletico Madryt przed meczem zajmowało 5. miejsce w tabeli, a do tej pory wygrało 13 meczy, zremisowało 2 mecze i przegrało 5 meczy. Suma ich punktów wynosiła 41. Po wygranej w ostatnim meczu zdobyli dodatkowe 3 punkty, co daje im aktualnie 44 punkty. Valencia natomiast zajmowała przed meczem 8. miejsce w tabeli. Do tej pory drużyna wygrała 9 meczy, zremisowała 5 mecze i przegrała 7 meczy.

Suma ich punktów wynosiła dotychczasowo 32 punkty. Po ostatnim spotkaniu Atletico Madryt zdobyło kolejne trzy punkty, co pozwoliło im utrzymać się na swojej pozycji i obecnie mają na koncie 44 punkty. Valencia natomiast nie zdobyła żadnych punktów w tym meczu i nadal posiada tyle samo - czyli 32 punkty. Podsumowując, Atletico Madryt ma obecnie lepszą pozycję od Valencii w tabeli ligowej La Liga, posiadając większą liczbę zdobytych punktów.

La Liga - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu między Atletico Madryt a Valencią, oba zespoły mają już zaplanowane kolejne spotkania. Mecz Atletico Madryt z Rayo Vallecano odbędzie się 31 stycznia 2024 roku o godzinie 21:00 na stadionie Cívitas Metropolitano w Madrycie. Natomiast Valencia zmierzy się z Almerią 3 lutego 2024 roku o godzinie 14:00 na stadionie Mestalla w Valencii.