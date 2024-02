Wygrana GKS Katowice nad Miedzią Legnicą 2:0

Poprzednie mecze GKS Katowice - Miedź Legnica

W ostatnich trzech meczach między GKS-em Katowice a Miedzią Legnica zanotowano różne wyniki. Pierwsze spotkanie odbyło się 7 sierpnia 2021 roku na stadionie Im. Orła Białego w Legnicy. Miedź Legnica wygrała ten mecz 1:0, zdobywając jednego gola, podczas gdy GKS Katowice nie zdołał wpisać się na listę strzelców. Kolejny mecz miał miejsce 26 listopada 2021 roku na stadionie Ul. Bukowa w Katowicach. Tym razem to Miedź Legnica musiała uznać wyższość rywala, ponieważ GKS Katowice zwyciężył 3:2. Drużyna gospodarzy zdobyła dwa gole, ale to goście byli bardziej skuteczni i strzelili trzy razy. Ostatnie starcie miało miejsce 23 lipca 2023 roku na stadionie Im. Orła Białego w Legnicy. Podobnie jak w pierwszym meczu, Miedź Legnica ponownie zwyciężyła z wynikiem 1:0. Tym razem to oni zdobyli jedynego gola, a GKS Katowice nie był w stanie odpowiedzieć. Podsumowując, w tych trzech ostatnich meczach między GKS-em Katowice a Miedzią Legnica obie drużyny odnotowały po jednym zwycięstwie. Miedź Legnica wygrała dwa spotkania, zdobywając łącznie trzy gole, podczas gdy GKS Katowice wygrał jeden mecz i strzelił dwie bramki. Stosunek bramek w rozegranych meczach GKS Katowice: 2, Miedź Legnica: 5

Przebieg spotkania

Pierwsza połowa dzisiejszego meczu GKS-u Katowice z Miedzią Legnica zakończyła się wynikiem 2:0 na korzyść GKS-u Katowice. Już w 5 minucie zawodnik drużyny Miedź Legnica, Pierzak, otrzymał żółtą kartkę. W 33 minucie Bergier strzelił gola dla GKS-u Katowice, a trzy minuty później Jedrych podwyższył wynik na 2:0 dla swojej drużyny. W 40 minucie Kuusk z GKS-u Katowice również został ukarany żółtą kartką.

W drugiej połowie dzisiejszego meczu GKS Katowice podejmował Miedź Legnica. Wynik z pierwszej połowy, który wynosił 2:0 na korzyść GKS-u Katowice, utrzymał się do końca spotkania.

Na początku drugiej połowy, w 46 minucie doszło do trzech zmian w drużynie Miedzi Legnica. Gracz Hartherz wszedł na boisko, zastępując gracza o nazwisku Carolina. Również w tej samej minucie Kaczmarski wszedł na boisko, zastępując Pierzaka. Kolejną zmianą był Salvador, który wszedł za Agbora. W 68 minucie Kaczmarski otrzymał żółtą kartkę, a w 70 minucie to samo spotkało Salvadora - obaj są zawodnikami Miedzi Legnica.

W 73 minucie doszło do kolejnych dwóch zmian w drużynie Miedzi Legnica. Gracz Drzazga wszedł na boisko, zastępując Antonika, a Michalik zastąpił Drygasa. Tront z drużyny Miedzi Legnica otrzymał żółtą kartkę w 73 minucie. W 79 minucie trener GKS-u Katowice dokonał jednej zmiany - Danek wszedł na boisko, zastępując Wasielewskiego. W 81 minucie Guzdek z drużyny Miedzi Legnica otrzymał żółtą kartkę.

W 86 minucie trener GKS-u Katowice dokonał kolejnej zmiany - Shibata wszedł na boisko, zastępując Marzeca. W doliczonym czasie gry, w 90+6 minucie, Rogal z drużyny GKS Katowice otrzymał żółtą kartkę. W ostatniej minucie meczu trener GKS-u Katowice dokonał dwóch zmian. Aleman wszedł na boisko, zastępując Blada, a Pietrzyk zastąpił Bergiera. Podsumowując cały mecz, GKS Katowice pokonało Miedź Legnica wynikiem 2:0.

Pomeczowe podsumowanie

Na podstawie podanych informacji można stwierdzić, że przed meczem Miedź Legnica zajmowała 9. miejsce w tabeli, a GKS Katowice 11. miejsce. Drużyna Miedzi Legnica do tej pory wygrała 8 meczy, zremisowała 8 i przegrała 4, co daje im sumę punktów równą 32. Natomiast drużyna GKS-u Katowice do tej pory wygrała 7 meczy, zremisowała 6 i przegrała 7, co daje im sumę punktów równą 27. W wyniku rozegranego meczu drużyna GKS-u Katowice wygrała i zdobyła dodatkowe 3 punkty. Po ich dodaniu aktualna suma punktów dla GKS-u Katowice wynosi teraz 30, natomiast dla Miedzi Legnica nadal utrzymuje się na poziomie 32.

Podsumowując, po rozegraniu tego meczu Miedź Legnica nadal zajmuje wyższe miejsce w tabeli od GKS-u Katowice (9. miejsce vs. 11. miejsce), jednak różnica w liczbie punktów między tymi drużynami zmniejszyła się (32 vs.30).

I Liga - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu między GKS-em Katowice a Miedzią Legnica, oba zespoły mają już zaplanowane kolejne spotkania. Mecz GKS-u Katowice z Zniczem Pruszków odbędzie się 2 marca 2024 roku o godzinie 12:40 na stadionie przy ulicy Bukowej w Katowicach. Natomiast Miedź Legnica zmierzy się z Stalą Rzeszów dzień wcześniej, czyli 1 marca 2024 roku o godzinie 18:00 na stadionie Stal w Rzeszowie.