Wygrana Zagłębia Lubin II nad Radunią Stężyca 2:0 w 28. kolejce II ligi

Przebieg spotkania

Mecz pomiędzy Zagłębiem Lubin II a Radunią Stężyca rozpoczął się od intensywnej gry. W 20 minucie pierwszej połowy sędzia pokazał żółtą kartkę Karasińskiemu z drużyny Zagłębia Lubin II. Następnie, w 33 minucie, Kruszelnicki z drużyny gospodarzy strzelił pierwszego gola w meczu. W 40 minucie doszło do zmiany w składzie gości - Bogusławski wszedł na boisko, zastępując Dejewskiego. Po zakończeniu pierwszej połowy wynik był następujący: Zagłębie Lubin II: 1, Radunia Stężyca: 0.

Druga połowa meczu rozpoczęła się od dwóch szybkich zmian w drużynie Radunii Stężyca. W 46 minucie Mrsic zastąpił Kasprzaka, a Mularczyk wszedł na boisko za Słomkę. W tym samym czasie doszło do dwóch zmian w drużynie Zagłębia Lubin II - Dudziński zastąpił Popielca, a Regula wszedł na boisko za Kruszelnickiego. W 62 minucie Biskup zastąpił Spataru w drużynie gości. Czwarty gol dla Zagłębia Lubin II strzelił Terlecki w 66 minucie.

W 71 minucie sędzia pokazał żółtą kartkę Czajkowskiemu z Radunii Stężyca, a w 79 minucie tę samą karę otrzymał Zielinski. W końcówce meczu doszło do kolejnych zmian - w drużynie gospodarzy Szafranek zastąpił Adamskiego, a Antkiewicz i Dorozko weszli na boisko za Terleckiego i Karasińskiego. W drużynie gości Furman zastąpił Zielinskiego. W doliczonym czasie gry Dziewiątowski z drużyny Zagłębia Lubin II otrzymał żółtą kartkę. Spotkanie zakończyło się wynikiem Zagłębie Lubin II: 2, Radunia Stężyca: 0.

Było to zwycięstwo gospodarzy, którzy pokazali swoją przewagę na boisku.

Pomeczowe podsumowanie

Podsumowując, przed meczem drużyna Radunia Stężyca zajmowała 6. miejsce w tabeli, a Zagłębie Lubin II było na 10. miejscu. Do tej pory Radunia Stężyca wygrała 10 meczy, zremisowała 10 meczy i przegrała 7 meczy, co daje im sumę punktów wynoszącą 40. Natomiast Zagłębie Lubin II wygrało 10 meczy, zremisowało 6 meczy i przegrało 11 meczy, co daje im sumę punktów wynoszącą 36. W tym konkretnym meczu drużyna Zagłębia Lubin II zdobyła trzy punkty, co sprawia że ich aktualna suma punktów wynosi 39, podczas gdy Radunia Stężyca ma nadal na swoim koncie 40 punktów.

II Liga - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu między Zagłębiem Lubin II a Raduniem Stężyca, oba zespoły mają już zaplanowane kolejne spotkania. Mecz Zagłębia Lubin II z Chojniczanką Chojnice odbędzie się 21 kwietnia 2024 roku o godzinie 14:00 na stadionie Zagłębia w Lubin. Natomiast mecz Radunia Stężyca z GKS-em Jastrzębie odbędzie się tego samego dnia o godzinie 13:00 na stadionie Gminnym Sportowym w Stężycy.