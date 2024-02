Wyrównane siły: Real Madryt i Atletico remisują 1:1

Walka na boisku do ostatniego gwizdka! Remis 1:1 Real Betis - Getafe

Poprzednie mecze Real Madryt - Atletico Madryt

W ostatnich trzech meczach między Realem Madryt a Atleticiem Madryt padło wiele goli. Pierwsze starcie miało miejsce na stadionie Cívitas Metropolitano w dniu 24 września 2023 roku. Atletico Madryt wygrało ten mecz 3:1. Kolejne spotkanie odbyło się na stadionie Al Awal Park At King Saud University w miejscowości Riyadh 10 stycznia 2024 roku. Tym razem Real Madryt pokonał swojego rywala 5:3. Ostatni mecz został rozegrany na stadionie Cívitas Metropolitano w dniu 18 stycznia 2024 roku. Atletico Madryt ponownie zwyciężyło, tym razem wynikiem 4:2. Stosunek bramek w rozegranych meczach Atletico Madryt: 10, Real Madryt: 8

Przebieg spotkania

W pierwszej połowie dzisiejszego meczu Real Madryt kontra Atletico Madryt, który odbył się w Madrycie, gospodarze zdobyli jednego gola. W 20 minucie Diaz strzelił bramkę dla Realu Madryt, dając swojej drużynie prowadzenie. W 37 minucie Niguez z Atletico Madryt otrzymał żółtą kartkę za faulowanie przeciwnika. Kilka chwil później, w 38 minucie Hermoso również został ukarany żółtą kartką za trzymanie przeciwnika. Na koniec pierwszej połowy wynik to: Real Madryt 1 - Atletico Madryt 0.

W drugiej połowie dzisiejszego meczu pomiędzy Realem Madryt a Atletico Madryt, który odbył się w Madrycie, doszło do kilku istotnych wydarzeń.

Na początku 46 minuty trener Atletico Madryt zdecydował się na zmianę w swojej drużynie - Molina wszedł na boisko, zastępując Riquelme. Dwa minuty później Savic oddał strzał na bramkę dla Atletico, jednak po weryfikacji systemem VAR gol został nieuznany ze względu na spalony. W 61 minucie trener Atletico dokonał kolejnych trzech zmian - Barrios wszedł za de Paula, Depay zastąpił Moratę, a Lino zagrał za Nigueza. W odpowiedzi trener Realu Madryt dokonał dwóch zmian - Joselu wszedł za Diaza, a Modric zastąpił Rodrygo. W 82 minucie Koke otrzymał żółtą kartkę za faul w drużynie Atletico Madryt, a trzy minuty później Barrios również został ukarany żółtą kartką za przewinienie.

W doliczonym czasie gry, w 90+3 minucie Llorente strzelił gola dla Atletico Madryt, doprowadzając do remisu 1:1. W ostatniej minucie doliczonego czasu Depay otrzymał żółtą kartkę za faul. Podsumowując, druga połowa meczu Real Madryt - Atletico Madryt zakończyła się wynikiem 1:1.

Skład meczu z dnia 2024-02-04

Real Madryt

C. Ancelotti - trener

Andriy Lunin (13) bramkarz

Lucas Vázquez (17) obrońca

Daniel Carvajal (2) obrońca

Nacho Fernández (6) obrońca

Ferland Mendy (23) obrońca

Federico Valverde (15) pomocnik

Toni Kroos (8) pomocnik

Eduardo Camavinga (12) pomocnik

Jude Bellingham (5) pomocnik

Brahim Díaz (21) napastnik

Rodrygo (11) napastnik

Atletico Madryt

D. Simeone - trener

Jan Oblak (13) bramkarz

Stefan Savić (15) obrońca

Axel Witsel (20) obrońca

Mario Hermoso (22) obrońca

Marcos Llorente (14) pomocnik

Rodrigo de Paul (5) pomocnik

Koke (6) pomocnik

Saúl Ñíguez (8) pomocnik

Rodrigo Riquelme (17) pomocnik

Antoine Griezmann (7) napastnik

Álvaro Morata (19) napastnik

Statystyki

Real Madryt Atletico Madryt Strzały na bramkę 4 5 Strzały poza światło bramki 7 2 Wszystkie strzały 17 10 Strzały zablokowane 6 3 Faule 6 14 Rzuty rożne 2 8 Spalone 2 1 Posiadanie piłki 54% 46% Żółte kartki 0 4 Czerwone kartki 0 0 Interwencja bramkarza 4 3 Suma podań 647 527 Dokładne podania 606 473 Procent dokładnych podań 94% 90% Gole oczekiwane 1.84 1.01

Pomeczowe podsumowanie

Real Madryt jest aktualnie liderem tabeli, zajmując pierwsze miejsce. Drużyna wygrała 18 z 22 rozegranych meczów, zremisowała 3 razy i przegrała tylko jeden mecz. Suma ich punktów wynosi obecnie 58. Atletico Madryt natomiast zajmuje czwarte miejsce w tabeli. Drużyna wygrała 15 z 22 rozegranych meczów, zremisowała dwa razy i przegrała pięć razy. Suma ich punktów wynosi obecnie 48. W ostatnim meczu obie drużyny zdobyły po jednym punkcie, co nie wpłynęło znacząco na pozycję w tabeli. Real Madryt nadal utrzymuje się na pierwszym miejscu, a Atletico Madryt pozostaje na czwartym miejscu.

La Liga - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po emocjonującym meczu pomiędzy Realem Madryt a Atleticiem Madryt, które zakończyło się remisem 2:2, oba zespoły szykują się do kolejnych spotkań. Następny mecz Realu Madryt odbędzie się 10 lutego 2024 roku o godzinie 18:30 na stadionie Santiago Bernabéu w Madrycie. Ich przeciwnikiem będzie Girona FC. Natomiast Atletico Madryt zmierzy się z Sevillą dzień później, czyli 11 lutego 2024 roku o godzinie 18:30 na stadionie Ramón Sánchez Pizjuán w Sewilli. Będzie to niezwykle ważne starcie dla obu drużyn, które będą dążyć do zdobycia cennych punktów. Kibice obydwu klubów nie mogą doczekać się tych spotkań i liczą na widowiskowe i pełne emocji pojedynki.