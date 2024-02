Wyrównane spotkanie Polonii Bytom i Skry Częstochowa zakończone remisem 2:2

Przebieg spotkania

Pierwsza połowa dzisiejszego meczu Polonii Bytom z SKRĄ Częstochowa zakończyła się wynikiem 1:1. W 24 minucie Gajda, zawodnik Polonii Bytom, strzelił gola dla swojej drużyny. Następnie w 36 minucie Zagiel z Polonii Bytom otrzymał żółtą kartkę. W odpowiedzi, w 38 minucie Labojko z SKRY Częstochowa również został ukarany żółtą kartką. Wyrównującego gola dla SKRY Częstochowa zdobył Mas w 42 minucie.

W tej samej minucie Szmigiel z Polonii Bytom również otrzymał żółtą kartkę.

W drugiej połowie dzisiejszego meczu Polonii Bytom z SKRĄ Częstochowa, który odbył się w Bytomiu, obie drużyny zdobyły po jednym golu w pierwszej połowie, co ustaliło wynik na 1:1. W 62 minucie trener Polonii Bytom dokonał dwóch zmian w swojej drużynie - Andrzejczak wszedł na boisko zastępując Wolnego, a Wojtyra zastąpił Zagiel. W 64 minucie to właśnie Andrzejczak strzelił gola dla Polonii Bytom, podnosząc wynik na 2:1. W 73 minucie trener SKRY Częstochowa dokonał dwóch zmian - Kolodziejczyk wszedł za Kubika, a Mackowiak zastąpił Niedbala. W 74 minucie Jopek z Polonii Bytom otrzymał żółtą kartkę.

W 76 minucie Kaczmarek wszedł na boisko zastępując Ciucka w drużynie SKRY Częstochowa. W 81 minucie Bartosiak zastąpił Kucharczyka w tej samej drużynie. W 84 minucie Scislak wszedł na boisko za Zielinskiego w Polonii Bytom, a w doliczonym czasie gry (90+4) Brzozowski wszedł za Romanowskiego również w tej drużynie. W 90+6 minucie Mas strzelił gola dla SKRY Częstochowa, ustalając ostateczny wynik na 2:2. Cały mecz zakończył się remisem - Polonia Bytom: 2, SKRA Częstochowa: 2.

Pomeczowe podsumowanie

Podsumowując sytuację drużyn Polonia Bytom i SKRA Częstochowa, przed meczem SKRA zajmowała 9. miejsce w tabeli, a Polonia Bytom 15. miejsce. Do tej pory SKRA wygrała 7 meczy, zremisowała 6 i przegrała 6, co daje im sumę punktów równą 27. Natomiast Polonia Bytom wygrała 5 meczy, zremisowała 6 i przegrała 8, co daje im sumę punktów równą 21. W meczu obie drużyny zdobyły po jednym punkcie. Po dodaniu tych punktów aktualna suma punktów wynosi: Polonia Bytom - 22, SKRA Częstochowa - 28.

II Liga - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu między Polonią Bytom a SKRĄ Częstochowa, oba zespoły mają już zaplanowane kolejne spotkania. Mecz Polonii Bytom z Raduniem Stężyca odbędzie się 23 lutego 2024 roku o godzinie 18:30 na stadionie Polonii w Bytom. Natomiast mecz Olimpii Elbląg z SKRĄ Częstochowa zostanie rozegrany dzień później, czyli 24 lutego 2024 roku o godzinie 15:30 na stadionie Miejskim w Elblągu.