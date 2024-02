Wyrównane spotkanie Resovii Rzeszów i Wisły Płock - remis 2:2

Przebieg spotkania

W pierwszej połowie dzisiejszego meczu Resovia Rzeszów z Wisłą Płock, który odbywał się w Rzeszowie, gospodarze wyszli na prowadzenie. W 22 minucie zawodnik o nazwisku Urynowicz strzelił bramkę dla drużyny Resovii Rzeszów. Wynik na koniec pierwszej połowy to Resovia Rzeszów: 1, Wisła Płock: 0.

W drugiej połowie dzisiejszego meczu Resovii Rzeszów z Wisłą Płock, który odbył się w Rzeszowie, doszło do wielu emocjonujących wydarzeń. W 48 minucie zawodnik Resovii Rzeszów, Muratovic, otrzymał żółtą kartkę. Następnie, w 55 minucie gracz o nazwisku Gerbowski strzelił gola dla drużyny Wisły Płock, wyrównując wynik.

Trzy minuty później Sekulski podwyższył prowadzenie dla Wisły Płock. W 62 minucie Gric z drużyny Wisła Płock została ukarany żółtą kartką. W 66 minucie trener Wisły Płock dokonał zmiany - Laskowski wszedł na boisko zastępując Thiakane'a. Kolejną żółtą kartkę otrzymał Kocyl z drużyny Wisła Płock w 69 minucie. W 78 minucie trener Resovii Rzeszów dokonał trzech zmian: Ceci wszedł na boisko zastępując Kanacha, Lempereur zastąpił Eizencharta, a Bak wszedł za Adamskiego w 87 minucie.

W 82 minucie Niepsuj z drużyny Wisła Płock została ukarany żółtą kartką za faul na przeciwniku. Jednak w 86 minucie Wasiluk strzelił gola dla Resovii Rzeszów, doprowadzając do remisu. W ostatnich minutach meczu trener Wisły Płock dokonał dwóch zmian: Tomczyk wszedł na boisko zastępując Gerbowskiego, a Westermark zastąpił Sekulskiego. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 2:2, gdzie obie drużyny zdobyły po dwa gole.

Pomeczowe podsumowanie

Podsumowując sytuację drużyn Resovia Rzeszów i Wisła Płock, przed meczem Wisła zajmowała 7. miejsce w tabeli, a Resovia 16. miejsce. Do tej pory Wisła wygrała 8 meczów, zremisowała 5 i przegrała 5, co daje im sumę punktów równą 29. Natomiast Resovia wygrała 5 meczów, zremisowała 2 i przegrała 11, co daje im sumę punktów równą 17. W ostatnim meczu obie drużyny zdobyły po jednym punkcie, co oznacza, że aktualnie Resovia ma 18 punktów, a Wisła ma ich już 30.

I Liga - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu między Resovią Rzeszów a Wisłą Płock, oba zespoły mają już zaplanowane kolejne spotkania. Mecz pomiędzy Podbeskidziem Bielsko-Biała a Resovią Rzeszów odbędzie się 17 lutego 2024 roku o godzinie 15:00 na stadionie Miejskim w Bielsku-Białej. Natomiast mecz Lechii Gdańsk z Wisłą Płock zostanie rozegrany tego samego dnia o godzinie 20:00 na stadionie Polsat Plus Arena w Gdańsku.