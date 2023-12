Wyrównane spotkanie w Lidze Europy - Molde i Qarabag remisują 2:2

Poprzednie mecze Molde - Qarabag

W ostatnim czasie odbyły się dwa mecze między drużynami Molde i Qarabag. Pierwszy mecz został rozegrany na stadionie Aek Arena - George Karapatakis w miejscowości Larnaka w dniu 16 września 2020 roku i zakończył się remisem 0:0. Drugi mecz odbył się na stadionie Tofiq Bəhramov Adına Respublika w miejscowości Baku w dniu 21 września 2023 roku, a wynik tego spotkania to zwycięstwo drużyny Qarabag 1:0. Stosunek bramek w rozegranych meczach Qarabag: 1, Molde: 0

Przebieg spotkania

W pierwszej połowie wczorajszego meczu Molde z Qarabag, który odbył się w Molde, gospodarze nie zdołali zdobyć żadnej bramki. Jednak w 11 minucie to Qarabag wyszedł na prowadzenie dzięki trafieniu Juninho po asyście Jankovića. W 36 minucie sędzia ukarał żółtą kartką Magnusa Groda z drużyny Molde za faul, a w 43 minucie Mathias Fjortoft Lovik również otrzymał żółtą kartkę za podobne przewinienie. Na koniec pierwszej połowy wynik brzmiał: Qarabag 1 - Molde 0.

W drugiej połowie wczorajszego meczu pomiędzy Molde a Qarabag, który odbył się w Molde, gospodarze zdołali odrobić straty. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 1:0 dla Qarabag.

W 58 minucie trener drużyny Molde postanowił dokonać zmiany, wprowadzając na boisko Odegarda, który zastąpił Groda. Kilka minut później, w 60 minucie, trener Qarabagu również dokonał zmiany, wprowadzając Xhixhę za Juninho. W 61 minucie sędzia ukarał żółtą kartką Magnusa Eikrema z drużyny Molde za faul. Kolejną żółtą kartkę otrzymał Patrick Andrade z Qarabagu w 66 minucie. W 69 minucie trener Molde postanowił przeprowadzić kolejną zmianę, wprowadzając Kitolano za Berishę.

W 76 minucie Kevin Medina z Qarabagu został ukarany żółtą kartką za gra na czas. W 78 minucie trener Qarabagu dokonał dwóch zmian: Bayramov wszedł na boisko zastępując Benzię, a Huseynov zastąpił Medinę. W 82 minucie bramkę dla drużyny Molde zdobył Eriksen, a asystę zaliczył Breivik. Kilka minut później, w 87 minucie, Eriksen ponownie wpisał się na listę strzelców po asyście Breivika. W doliczonym czasie gry, w 90+5 minucie, Mustafazade zdobył bramkę dla Qarabagu po asyście Ceferquliyeva.

W 90+7 minucie Redon Xhixha z Qarabagu został ukarany żółtą kartką za faul. W ostatniej minucie gry trener Qarabagu dokonał zmiany, wprowadzając Keytę za Leandro Andrade. Cały mecz zakończył się remisem 2:2, gdzie dwie bramki dla Molde zdobył Eriksen, a dla Qarabagu strzelili Mustafazade i Leandro Andrade.

Skład meczu z dnia 2023-11-30

Molde

E. Moe - trener

Oliver Petersen (12) bramkarz

Mathias Fjortoft Lovik (31) obrońca

Eirik Haugan (19) obrońca

Casper Öyvann (3) obrońca

Martin Ellingsen (6) obrońca

Kristoffer Haugen (28) obrońca

Kristian Eriksen (20) pomocnik

Emil Breivik (16) pomocnik

Magnus Grødem (22) pomocnik

Magnus Eikrem (7) napastnik

Veton Berisha (9) napastnik

Qarabag

Q. Qurbanov - trener

Andrey Lunev (99) bramkarz

Marko Vešović (29) obrońca

Bahlul Mustafazada (13) obrońca

Kevin Medina (81) obrońca

Elvin Cafarquliyev (44) obrońca

Patrick Andrade (66) pomocnik

Marko Janković (8) pomocnik

Leandro Andrade (15) pomocnik

Yassine Benzia (7) pomocnik

Abdellah Zoubir (10) pomocnik

Juninho Vieira (18) napastnik

Statystyki

Molde Qarabag Strzały na bramkę 9 3 Strzały poza światło bramki 9 2 Wszystkie strzały 22 7 Strzały zablokowane 4 2 Faule 10 11 Rzuty rożne 5 2 Spalone 1 3 Posiadanie piłki 58% 42% Żółte kartki 3 3 Czerwone kartki 0 0 Interwencja bramkarza 1 8 Suma podań 560 413 Dokładne podania 466 329 Procent dokładnych podań 83% 80% Gole oczekiwane 2.54 1.21

Pomeczowe podsumowanie

Statystyki obu zespołów po ich wspólnym meczu wyglądają w sposób następujący:

Zespół Molde rozegrał 5 meczów w fazie grupowej Ligi Europy. Wygrali 2 z nich, zremisowali 1 i przegrali 2. Łącznie zdobyli 11 goli, z czego 8 na swoim boisku i 3 na wyjazdach. Najwyższy wynik jaki osiągnęli na własnym boisku to 5-1, a na wyjazdach to 1-3. Średnia ilość zdobywanych przez nich goli na mecz wynosi 2.2. Zespół Qarabag rozegrał 9 meczów w ramach Ligi Europy, w tym 5 w fazie grupowej i 4 we wcześniejszych fazach. Wygrali 5 z nich, zremisowali 2 i przegrali również 2. Łącznie zdobyli 12 goli, z czego tylko po jednym na swoim boisku i wyjazdach.

Najwyższy wynik jaki osiągnęli na własnym boisku to zwycięstwo 2-1, a na wyjazdach to zwycięstwo bez straty bramki (0-2). Średnia ilość zdobywanych przez nich goli na mecz wynosi natomiast 1.3.

Tabela Grupa H:

Drużyna Wygrane Remisy Przegrane Strzelone Bramki Stracone Bramki Różnica Bramek Punkty 1 Bayer Leverkusen 5 0 0 14 2 12 15 2 Molde 2 1 2 11 7 4 7 3 Qarabag 2 1 2 5 8 -3 7 4 BK Hacken 0 0 5 2 15 -13 0

Liga Europy - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu między Molde a Qarabag, już wiemy, kiedy odbędą się kolejne spotkania obydwóch zespołów. Mecz Bayernu Leverkusen z Molde zaplanowano na 14 grudnia 2023 roku o godzinie 18:45 na stadionie Bayarena w Leverkusen. Natomiast Qarabag zmierzy się z BK Hacken tego samego dnia o tej samej godzinie na stadionie Tofiq Bəhramov Adına Respublika w Baku.