Wyrównany mecz Almerii z Athletic Bilbao zakończony bezbramkowym remisem

Poprzednie mecze Almeria - Athletic Bilbao

W ostatnich trzech meczach między Almerią a Athleticiem Bilbao padło łącznie 9 goli. Pierwszy mecz, rozegrany na stadionie San Mamés Barria w Bilbao, zakończył się wynikiem 4:0 dla Athletic Bilbao. Drugi mecz odbył się na stadionie Power Horse - Los Juegos Mediterráneos w Almeríi, gdzie Almeria przegrała 1:2 z Athleticiem Bilbao. Ostatni mecz, ponownie rozegrany na stadionie San Mamés Barria w Bilbao, zakończył się wynikiem 3:0 dla Athletic Bilbao. Stosunek bramek w rozegranych meczach Almeria: 1, Athletic Bilbao: 9

Przebieg spotkania

Pierwsza połowa dzisiejszego meczu Almerii z Athletic Bilbao zakończyła się bezbramkowym remisem. W 27 minucie zawodnik Almerii, Ramazani, otrzymał żółtą kartkę za trzymanie przeciwnika. Kilka minut później, w 34 minucie, kolejna żółta kartka został pokazana zawodnikowi Almerii, Pubillowi, za przewrócenie rywala. Mimo tych wydarzeń żadna z drużyn nie zdołała zdobyć gola w pierwszej połowie meczu.

W drugiej połowie dzisiejszego meczu Almeria z Athleticiem Bilbao, który odbył się w Almerii, żadna z drużyn nie zdołała zdobyć gola. Wynik 0:0 utrzymał się do końca spotkania.

Pierwszą zmianę w drużynie Athletica Bilbao przeprowadzono w 46 minucie, gdy Garcia wszedł na boisko, zastępując Villalibre'a. Kilka chwil później, w tej samej minucie, Muniain również pojawił się na placu gry, zastępując Gomeza. W 48 minucie trener Almerii dokonał zmiany w swojej drużynie - Melero wszedł na boisko, zastępując Lopy'ego. 53 minuta przyniosła czerwoną kartkę dla Ramazaniego z drużyny Almerii za trzymanie przeciwnika. W 66 minucie trener Almerii dokonał aż czterech zmian - Embarba wszedł na boisko, zastępując Arribasa; Langa zastąpił Centellesa; Milovanovic wszedł za Lozano; a Herrera pojawił się na placu gry, zastępując Vesgę. W tej samej minucie trener Athletica Bilbao również dokonał dwóch zmian - Sancet wszedł za Ruiz de Galarretę; Ares pojawił się na boisku, zastępując Berenguera.

W 84 minucie Sancet otrzymał żółtą kartkę za brutalność, a w 90 minucie Melero z drużyny Almerii został ukarany żółtą kartką za trzymanie przeciwnika. Mecz zakończył się wynikiem: Almeria: 0, Athletic Bilbao: 0.

Skład meczu z dnia 2024-02-12

Almeria

Gaizka Garitano - trener

Luís Maximiano (25) bramkarz

Marc Pubill (18) obrońca

Edgar González (3) obrońca

Aleksandar Radovanović (16) obrońca

Álex Centelles (20) obrońca

Iddrisu Baba (4) pomocnik

Dion Lopy (6) pomocnik

Sergio Arribas (19) pomocnik

Lucas Robertone (5) pomocnik

Largie Ramazani (7) pomocnik

Anthony Lozano (15) napastnik

Athletic Bilbao

Ernesto Valverde - trener

Unai Simón (1) bramkarz

Óscar de Marcos (18) obrońca

Yeray Álvarez (5) obrońca

Aitor Paredes (4) obrońca

Yuri Berchiche (17) obrońca

Iñigo Ruiz de Galarreta (16) pomocnik

Mikel Vesga (6) pomocnik

Iñaki Williams (9) pomocnik

Unai Gómez (30) pomocnik

Álex Berenguer (7) pomocnik

Asier Villalibre (20) napastnik

Statystyki

Almeria Athletic Bilbao Strzały na bramkę 4 4 Strzały poza światło bramki 3 4 Wszystkie strzały 10 12 Strzały zablokowane 3 4 Faule 17 15 Rzuty rożne 4 10 Spalone 2 3 Posiadanie piłki 39% 61% Żółte kartki 4 1 Czerwone kartki 1 0 Interwencja bramkarza 4 4 Suma podań 324 481 Dokładne podania 248 393 Procent dokładnych podań 77% 82% Gole oczekiwane 0.64 0.56

Pomeczowe podsumowanie

Podsumowując sytuację drużyn Almeria i Athletic Bilbao, przed meczem Athletic Bilbao zajmowało 5. miejsce w tabeli, mając na koncie 13 wygranych, 6 remisów i 4 porażki, co dawało im łącznie 45 punktów. Natomiast Almeria znajdowała się na ostatnim miejscu w tabeli (20. miejsce), nie odnosząc jeszcze żadnego zwycięstwa, remisując 6 razy i przegrywając aż 17 meczów, co dawało im zaledwie 6 punktów. W tym konkretnym meczu obie drużyny zdobyły po jednym punkcie, co oznacza, że aktualnie Almeria ma na swoim koncie 7 punktów, a Athletic Bilbao posiada ich już 46.

La Liga - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu pomiędzy Almerią a Athleticiem Bilbao, oba zespoły mają już zaplanowane kolejne spotkania. Almería zmierzy się z Granadą CF 18 lutego 2024 roku o godzinie 16:15 na stadionie Nuevo Los Cármenes w Granadzie. Natomiast Athletico Bilbao podejmie Gironę FC dzień później, czyli 19 lutego 2024 roku o godzinie 21:00 na stadionie San Mamés Barria w Bilbao.