Wyrównany remis Podbeskidzia Bielsko-Biała z Resovią Rzeszów

Poprzednie mecze Podbeskidzie Bielsko-Biała - Resovia Rzeszów

W ostatnich trzech meczach między Podbeskidziem Bielsko-Biała a Resovią Rzeszów padły liczne gole. Pierwsze spotkanie odbyło się na stadionie Stal w Rzeszowie 5 listopada 2022 roku i zakończyło się remisem 2:2. Drugi mecz miał miejsce na stadionie Miejskim w Bielsku-Białej 3 czerwca 2023 roku, a wynik tego pojedynku to zwycięstwo Podbeskidzia Bielsko-Biała 4:3. Ostatnie starcie miało miejsce na stadionie Stal w Rzeszowie 7 sierpnia 2023 roku i zakończyło się remisem 1:1. Stosunek bramek w rozegranych meczach Podbeskidzie Bielsko-Biała: 7, Resovia Rzeszów: 6

Przebieg spotkania

Pierwsza połowa dzisiejszego meczu Podbeskidzia Bielsko-Biała z Resovią Rzeszów zakończyła się wynikiem 1:0 dla gospodarzy. W 7 minucie Abate strzelił gola dla Podbeskidzia Bielsko-Biała, dając swojej drużynie prowadzenie. W 14 minucie Bida otrzymał żółtą kartkę, a w 44 minucie Lusiusz również został ukarany żółtą kartką, obaj gracze reprezentujący Podbeskidzie Bielsko-Biała.

W drugiej połowie dzisiejszego meczu Podbeskidzie Bielsko-Biała z Resovią Rzeszów, który odbył się w Bielsku-Białej, doszło do wielu emocjonujących wydarzeń. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 1:0 dla Podbeskidzia Bielsko-Biała. Jednak w drugiej połowie obie drużyny zdołały zdobyć po dwie bramki, co ostatecznie doprowadziło do remisu 2:2.

Na początku drugiej połowy, w 46 minucie, trener Resovii Rzeszów dokonał dwóch zmian w swojej drużynie. Gracz Ciepiela wszedł na boisko, zastępując Urynowicza, a Lempereur zastąpił Eizencharta. W 51 minucie Podbeskidzie Bielsko-Biała miało szansę na zdobycie gola z rzutu karnego wykonanego przez Siverio Toro, jednak piłka nie trafiła do bramki. Jednak już w 53 minucie to Resovia Rzeszów wyszła na prowadzenie dzięki goli strzelonemu przez Kanacha. W odpowiedzi na stratę bramki, trener Podbeskidzia Bielsko-Biała dokonał dwóch zmian w swojej drużynie w 56 minucie.

Gracz Kisiel wszedł na boisko za Bidę, a Sitek zastąpił Lusiusza. W 57 minucie Resovia Rzeszów podwyższyła prowadzenie dzięki goli strzelonemu przez Muratovica. W 63 minucie Muratovic otrzymał żółtą kartkę, a w 69 minucie Ziolkowski z Podbeskidzia Bielsko-Biała również został ukarany żółtą kartką. Jednak w 73 minucie Podbeskidzie Bielsko-Biała zdołało zdobyć bramkę, której autorem był Sitek. W odpowiedzi na to, trener Podbeskidzia Bielsko-Biała dokonał zmiany w swojej drużynie w 74 minucie.

Gracz Senic wszedł na boisko, zastępując Jodlowca. W 76 minucie trener Resovii Rzeszów dokonał zmiany, wprowadzając Lyszczarza za Mazka. W końcowych minutach meczu obie drużyny otrzymały żółte kartki - Ciepiel z Resovii Rzeszów w 86 minucie oraz Mikolajewski z Podbeskidzia Bielsko-Biała w doliczonym czasie gry (90+3). Ostatecznie mecz zakończył się remisem 2:2 między Podbeskidziem Bielsko-Biała a Resovią Rzeszów.

Pomeczowe podsumowanie

Podbeskidzie Bielsko-Biała i Resovia Rzeszów to drużyny, które przed meczem zajmowały niskie pozycje w tabeli. Resovia Rzeszów była na 16. miejscu, a Podbeskidzie Bielsko-Biała na 17. miejscu. Do tej pory Resovia Rzeszów wygrała 5 meczy, zremisowała 3 mecze i przegrała 11 meczy, co daje im sumę punktów wynoszącą 18. Z kolei Podbeskidzie Bielsko-Biała wygrało 3 mecze, zremisowało 7 meczy i przegrało 8 meczy, co daje im sumę punktów wynoszącą 16. W tym konkretnym meczu obydwie drużyny zdobyły po jednym punkcie. Po dodaniu tych punktów aktualnie Podbeskidzie Bielsko-Biała ma 17 punktów, a Resovia Rzeszów ma 19 punktów.

I Liga - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu między Podbeskidziem Bielsko-Biała a Resovią Rzeszów, oba zespoły mają już zaplanowane kolejne spotkania. Mecz Podbeskidzia Bielsko-Biała z Odrą Opole odbędzie się 24 lutego 2024 roku o godzinie 12:40 na stadionie Miejskim w Bielsku-Białej. Natomiast Resovia Rzeszów zmierzy się z Zagłębiem Sosnowiec dzień później, czyli 25 lutego 2024 roku o godzinie 18:00 na stadionie Stal w Rzeszowie.