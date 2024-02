Zwycięstwo Atletico Madryt nad Rayo Vallecano w meczu 20. kolejki La Liga

Poprzednie mecze Atletico Madryt - Rayo Vallecano

W ostatnich trzech meczach między Atletico Madryt a Rayo Vallecano zanotowano różne wyniki. Pierwsze spotkanie odbyło się na stadionie Cívitas Metropolitano w miejscowości Madryt 18 października 2022 roku. W tym meczu obie drużyny zdobyły po jednym golu, co skutkowało remisem 1:1. Drugie spotkanie miało miejsce na stadionie Vallecas w Madrycie 9 kwietnia 2023 roku. Tym razem to Atletico Madryt okazało się lepsze, wygrywając 2:1. Rayo Vallecano zdobyło jednego gola, ale nie było to wystarczające do pokonania przeciwnika. Ostatni mecz między tymi drużynami odbył się również na stadionie Vallecas w Madrycie, tym razem 28 sierpnia 2023 roku. Atletico Madryt dominowało nad rywalem i pewnie zwyciężyło aż 7:0. Rayo Vallecano nie zdołało zdobyć żadnego gola, podczas gdy Atletico Madryt było bardzo skuteczne. Podsumowując, w tych trzech ostatnich meczach między Atletico Madryt a Rayo Vallecano zanotowano różne wyniki. Pierwszy mecz zakończył się remisem 1:1, drugi mecz wygrała Atletico Madryt wynikiem 2:1, natomiast ostatni mecz zakończył się wysokim zwycięstwem Atletico Madryt 7:0. Stosunek bramek w rozegranych meczach Atletico Madryt: 10, Rayo Vallecano: 2

Przebieg spotkania

Pierwsza połowa dzisiejszego meczu pomiędzy Atletico Madryt a Rayo Vallecano zakończyła się wynikiem 1:1. W 35 minucie Reinildo, zawodnik Atletico Madryt, strzelił gola dla swojej drużyny. Trzy minuty później Perez z Rayo Vallecano otrzymał żółtą kartkę za trzymanie przeciwnika. Na koniec pierwszej połowy, w 42 minucie, Garcia z Rayo Vallecano zdobył bramkę dla swojego zespołu.

W drugiej połowie dzisiejszego meczu pomiędzy Atletico Madryt a Rayo Vallecano, który odbył się w Madrycie, doszło do kilku zmian personalnych w obu drużynach. W 46 minucie zawodnik Molina wszedł na boisko zastępując Vermeerena w drużynie Atletico Madryt.

W 58 minucie Griezmann zastąpił Correę, a Lino zastąpił Riquelme'a. Tego samego czasu de Paul wszedł na boisko zastępując Llorente. W 61 minucie zawodnik Palazon z drużyny Rayo Vallecano otrzymał żółtą kartkę za faulowanie. W 65 minucie Balliu wszedł na boisko zastępując Ratiu, a Crespo zastąpił Pereza w drużynie Rayo Vallecano. W 70 minucie Koke wszedł na boisko zastępując Nigueza w drużynie Atletico Madryt.

W 76 minucie Trejo wszedł na boisko zastępując Garcię, a de Frutos zastąpił Palazona w drużynie Rayo Vallecano. W 81 minucie Depay strzelił gola dla Atletico Madryt, jednak po sprawdzeniu przez system VAR gol został anulowany ze względu na spalony. W 84 minucie Falcao wszedł na boisko zastępując Camello w drużynie Rayo Vallecano. W doliczonym czasie gry, w 90+1 minucie, Depay strzelił gola dla Atletico Madryt, ustalając wynik na 2:1 dla swojej drużyny. W 90+3 minucie zawodnik Francisco z drużyny Rayo Vallecano otrzymał czerwoną kartkę, a Simeone z Atletico Madryt żółtą kartkę.

W 90+7 minucie Chavarria z Rayo Vallecano również otrzymał żółtą kartkę za niesportowe zachowanie. Cały mecz zakończył się wynikiem: Atletico Madryt: 2, Rayo Vallecano: 1.

Skład meczu z dnia 2024-01-31

Atletico Madryt

D. Simeone - trener

Jan Oblak (13) bramkarz

Axel Witsel (20) obrońca

Mario Hermoso (22) obrońca

Reinildo Mandava (23) obrońca

Marcos Llorente (14) pomocnik

Arthur Vermeeren (18) pomocnik

Pablo Barrios (24) pomocnik

Saúl Ñíguez (8) pomocnik

Rodrigo Riquelme (17) pomocnik

Memphis Depay (9) napastnik

Ángel Correa (10) napastnik

Rayo Vallecano

Francisco - trener

Stole Dimitrievski (1) bramkarz

Aridane Hernández (5) obrońca

Florian Lejeune (24) obrońca

Alfonso Espino (12) obrońca

Andrei Rațiu (2) pomocnik

Kike Pérez (14) pomocnik

Óscar Valentín (23) pomocnik

Josep Chavarría (3) pomocnik

Isi Palazón (7) napastnik

Álvaro García (18) napastnik

Sergio Camello (34) napastnik

Statystyki

Atletico Madryt Rayo Vallecano Strzały na bramkę 3 2 Strzały poza światło bramki 2 3 Wszystkie strzały 8 10 Strzały zablokowane 3 5 Faule 11 13 Rzuty rożne 5 5 Spalone 7 0 Posiadanie piłki 54% 46% Żółte kartki 0 3 Czerwone kartki 0 0 Interwencja bramkarza 1 1 Suma podań 486 410 Dokładne podania 402 322 Procent dokładnych podań 83% 79% Gole oczekiwane 0.90 0.41

Pomeczowe podsumowanie

Atletico Madryt jest w dobrej formie i zajmuje 4. miejsce w tabeli przed meczem. Do tej pory drużyna wygrała 14 meczy, zremisowała 2 mecze i przegrała 5 meczy, co daje im sumę 44 punktów. Po wygranej w ostatnim meczu zdobyli dodatkowe 3 punkty, co oznacza, że aktualnie mają 47 punktów. Natomiast Rayo Vallecano zajmowało przed meczem 13. miejsce w tabeli. Do tej pory drużyna wygrała tylko 5 meczy, zremisowała 9 mecze i przegrała 7 mecze, co daje im sumę 24 punktów. W ostatnim meczu nie zdobyli żadnych punktów, więc ich suma pozostaje bez zmian - nadal mają 24 punkty. Podsumowując, Atletico Madryt jest w lepszej sytuacji od Rayo Vallecano zarówno pod względem pozycji w tabeli (4. miejsce vs.13. miejsce), jak i liczby zdobytych punktów (47 vs.24).

La Liga - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu między Atleticiem Madryt a Rayo Vallecano, kolejne spotkania obydwóch zespołów zostały ustalone. Mecz Realu Madryt z Atleticiem Madryt odbędzie się 4 lutego 2024 roku o godzinie 21:00 na stadionie Santiago Bernabéu w Madrycie. Natomiast mecz Rayo Vallecano z Sevillą zostanie rozegrany 5 lutego 2024 roku o godzinie 21:00 na stadionie Vallecas również w Madrycie.