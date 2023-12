Zwycięstwo Fiorentiny nad KRC Genk dzięki dwóm bramkom

Poprzednie mecze Fiorentina - KRC Genk

W ostatnim czasie miały miejsce dwa mecze między Fiorentiną a KRC Genk. Pierwsze spotkanie odbyło się na stadionie Cegeka Arena w miejscowości Genk w dniu 21 września 2023 roku i zakończyło się remisem 2:2. Niestety, nie posiadam informacji o wyniku drugiego meczu.

Przebieg spotkania

Pierwsza połowa wczorajszego meczu Fiorentiny z KRC Genk zakończyła się wynikiem 1:1. W 20 minucie Alieu Fader z drużyny KRC Genk otrzymał żółtą kartkę za faul, a w 28 minucie Lucas Martinez Quarta z Fiorentiny również został ukarany żółtą kartką za faul. W 43 minucie doszło do zmiany w drużynie KRC Genk - Bonsu Baah wszedł na boisko, zastępując Fadera. W doliczonym czasie pierwszej połowy, czyli w 45+4 minucie, bramkę dla Fiorentiny zdobył Martinez Quarta. Jednak już w samej 45 minucie KRC Genk odpowiedział bramką zdobytą przez Kayembe po asyście Baaha.

Dodatkowo, w -5 minucie Patrik Hrosovsky z drużyny KRC Genk otrzymał żółtą kartkę za niesportowe zachowanie.

W drugiej połowie wczorajszego meczu Fiorentina zmierzyła się z KRC Genk. Pierwsza połowa zakończyła się remisem 1:1. Od samego początku drugiej części gry obie drużyny dokonały zmian personalnych. W 46 minucie Kayode wszedł na boisko, zastępując Parisiego w Fiorentinie, a Milenković zastąpił Martineza Quartę. W 58 minucie KRC Genk również dokonało zmiany, Zeqiri wszedł na boisko, zastępując Arokodare'a.

Kilka chwil później, w 59 minucie Arthur pojawił się na boisku w miejsce Duncana, a Beltran zastąpił Baraka w Fiorentinie. W 78 minucie kolejna zmiana w drużynie KRC Genk - El Khannouss wszedł na boisko, zastępując Hrosovsky'ego. W 81 minucie sędzia ukarał żółtą kartką Daniela Munoza z KRC Genk za niesportowe zachowanie. Jednak to Fiorentina zdobyła bramkę otwarcia w drugiej połowie meczu - w 82 minucie Gonzalez wpakował piłkę do siatki rywali. W odpowiedzi na to KRC Genk dokonało kolejnej zmiany - Brekalo wszedł na boisko, zastępując Ikone w 82 minucie.

W końcówce meczu emocje się nasilały, a sędzia ukarał żółtymi kartkami kolejnych zawodników. W 89 minucie Joseph Paintsil z KRC Genk otrzymał żółtą kartkę za niesportowe zachowanie. W doliczonym czasie gry, w 90+2 minucie, zarówno Andi Zeqiri z KRC Genk, jak i Nikola Milenković z Fiorentiny zostali ukarani żółtymi kartkami za niesportowe zachowanie. W kolejnych minutach sędzia kontynuował karanie zawodników - w 90+4 minucie Matias Galarza z KRC Genk otrzymał żółtą kartkę za faul, a w 90+6 minucie Carlos Cuesta również został ukarany żółtą kartką za faul. Na samym końcu meczu, w 90+7 minucie, Christian Kouame z Fiorentiny otrzymał żółtą kartkę za niesportowe zachowanie, a Cristiano Biraghi również został ukarany żółtą kartką za gra na czas.

Cały mecz zakończył się wynikiem: Fiorentina 2 - KRC Genk 1.

Skład meczu z dnia 2023-11-30

Fiorentina

V. Italiano - trener

Oliver Christensen (53) bramkarz

Fabiano Parisi (65) obrońca

Yerry Mina (26) obrońca

Lucas Martínez Quarta (28) obrońca

Cristiano Biraghi (3) obrońca

Antonín Barák (72) pomocnik

Maxime López (8) pomocnik

Alfred Duncan (32) pomocnik

Jonathan Ikoné (11) napastnik

Christian Kouamé (99) napastnik

Nicolás González (10) napastnik

KRC Genk

W. Vrancken - trener

Hendrik Van Crombrugge (1) bramkarz

Daniel Muñoz (23) obrońca

Carlos Cuesta (46) obrońca

Mujaid Sadick (3) obrońca

Joris Kayembe Ditu (18) obrońca

Joseph Paintsil (28) pomocnik

Matias Galarza (25) pomocnik

Patrik Hrošovský (17) pomocnik

Bryan Heynen (8) pomocnik

Tolu Arokodare (99) napastnik

Alieu Fadera (7) napastnik

Statystyki

Fiorentina KRC Genk Strzały na bramkę 8 2 Strzały poza światło bramki 9 1 Wszystkie strzały 24 4 Strzały zablokowane 7 1 Faule 15 15 Rzuty rożne 11 5 Spalone 0 1 Posiadanie piłki 53% 47% Żółte kartki 4 7 Czerwone kartki 0 0 Interwencja bramkarza 1 5 Suma podań 391 364 Dokładne podania 318 282 Procent dokładnych podań 81% 77% Gole oczekiwane 2.49 0.43

Pomeczowe podsumowanie

Statystyki obu zespołów po ich wspólnym meczu wyglądają w sposób następujący:

Zespół Fiorentina rozegrał łącznie 7 meczów w ramach Ligi Konferencji Europy, z czego 5 miało miejsce w fazie grupowej, a 2 we wcześniejszych fazach. W sumie wygrali 4 mecze, zremisowali 2 i przegrali 1. Zdobyli w sumie 15 goli, z czego na swoim boisku zdobyli ich 12. Najwyższy wynik jaki udało im się osiągnąć na własnym boisku to zwycięstwo 6-0. Na wyjazdach rozegrali 3 mecze i zdobyli na nich tylko 3 gole.

Najwyższy wynik jaki udało im się osiągnąć na wyjazdach to zwycięstwo 0-1. Średnia ilość zdobywanych przez Fiorentinę goli na mecz wynosiła 2.1. Zespół Genk również rozegrał w ramach Ligi Konferencji Europy 7 meczów, z czego 5 miało miejsce w fazie grupowej, a 2 we wcześniejszych fazach. Wygrali tylko dwa mecze, zremisowali trzy i przegrali dwa. Zdobyli w sumie tylko osiem goli, z czego na swoim boisku zdobyli ich cztery. Najwyższy wynik jaki udało im się osiągnąć na własnym boisku to zwycięstwo 2-1.

Na wyjazdach rozegrali 4 mecze i zdobyli na nich również cztery gole. Najwyższy wynik jaki udało im się osiągnąć na wyjazdach to zwycięstwo 0-2. Średnia ilość zdobywanych przez Genk goli na mecz wynosiła 1.1.

Tabela Grupa F:

Drużyna Wygrane Remisy Przegrane Strzelone Bramki Stracone Bramki Różnica Bramek Punkty 1 Fiorentina 3 2 0 13 5 8 11 2 Ferencvarosi TC 2 3 0 8 5 3 9 3 KRC Genk 1 3 1 6 5 1 6 4 Cukaricki 0 0 5 2 14 -12 0

Liga Konferencji Europy - Następne mecze obydwóch zespołów:

Fiorentina po rozegranym meczu z KRC Genk ma już zaplanowane kolejne spotkania. Ich następny mecz odbędzie się 14 grudnia 2023 roku o godzinie 18:45 na stadionie Groupama Aréna w Budapeszcie. Przeciwnikiem Fiorentiny będzie Ferencvarosi TC. Natomiast KRC Genk również nie zwalnia tempa i tego samego dnia o tej samej godzinie, czyli 18:45, zmierzy się z Cukarickim na stadionie Cegeka Arena w Genk.