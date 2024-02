Zwycięstwo Mallorki nad Rayo Vallecano dzięki dwóm bramkom

Poprzednie mecze Mallorca - Rayo Vallecano

W ostatnich trzech meczach między Mallorką a Rayo Vallecano zanotowano różne wyniki. Pierwszy mecz odbył się na stadionie Vallecas w miejscowości Madryt 27 sierpnia 2022 roku. W tym spotkaniu Rayo Vallecano nie zdobyło żadnej bramki, a Mallorca wygrała 2:0. Kolejne spotkanie miało miejsce na stadionie Visit Mallorca w Palma de Mallorca 4 czerwca 2023 roku. Tym razem to Mallorca dominowała, zdobywając trzy bramki, podczas gdy Rayo Vallecano nie zdołało strzelić ani jednej. Ostatni mecz odbył się ponownie na stadionie Vallecas w Madrycie 30 września 2023 roku. Tym razem oba zespoły zaprezentowały się równorzędnie, kończąc spotkanie remisem 2:2. Podsumowując, w trzech ostatnich meczach między Mallorką a Rayo Vallecano zanotowano różne wyniki. Pierwsze spotkanie zakończyło się zwycięstwem Mallorki 2:0, drugie spotkanie również należało do Mallorki, która wygrała 3:0, natomiast ostatnie spotkanie zakończyło się remisem 2:2. Stosunek bramek w rozegranych meczach Mallorca: 7, Rayo Vallecano: 2

Przebieg spotkania

Pierwsza połowa dzisiejszego meczu pomiędzy Mallorcą a Rayo Vallecano zakończyła się wynikiem 0:0. Już w pierwszej minucie Nastasic z drużyny Mallorca otrzymała żółtą kartkę za brutalność. W 39 minucie Muriqi również z Mallorki został ukarany żółtą kartką za faulowanie przeciwnika. Kilka minut później, w 41 minucie, Rodriguez również z Mallorki otrzymał żółtą kartkę za brutalność.

W drugiej połowie dzisiejszego meczu Mallorka zmierzyła się z Rayo Vallecano. Po pierwszej połowie, w której żadna z drużyn nie zdobył gola, obie ekipy przystąpiły do drugiej części spotkania.

W 46 minucie trener Mallorki dokonał zmiany w składzie, wprowadzając na boisko Pratsa, który zastąpił Vidala. Dwie minuty później, w 48 minucie, Sanchez strzelił gola dla Mallorki, otwierając wynik spotkania. W 62 minucie trener Mallorki ponownie dokonał zmiany w składzie, tym razem Morlanes wszedł na boisko zastępując Dardera. Również w tej samej minucie trener Rayo Vallecano dokonał dwóch zmian: Trejo wszedł za Cissa, a de Tomas za Camello. W 68 minucie kolejna zmiana w drużynie Rayo Vallecano - Chavarria wszedł na boisko zastępując Espino.

Sześć minut później to Rayo Vallecano zdobył bramkę dzięki Garcia. W 79 minucie trener Mallorki dokonał dwóch zmian: Radonjic wszedł za Mascarella, a Samu Costa za Sancheza. W 84 minucie Lato wszedł na boisko zastępując Costę. W 87 minucie kolejna zmiana w drużynie Rayo Vallecano - Ratiu wszedł na boisko zastępując Chavarrię. W doliczonym czasie gry, w 90+1 minucie, Muriqi strzelił drugiego gola dla Mallorki.

W ostatniej minucie doliczonego czasu gry, czyli w 90+6 minucie, Prats z drużyny Mallorki otrzymał żółtą kartkę za niesportowe zachowanie. Ostateczny wynik meczu to Mallorca: 2, Rayo Vallecano: 1.

Skład meczu z dnia 2024-02-11

Mallorca

J. Aguirre - trener

Predrag Rajković (1) bramkarz

Nacho Vidal (22) obrońca

Giovanni González (20) obrońca

Antonio Raíllo (21) obrońca

Matija Nastasić (2) obrońca

Jaume Costa (11) obrońca

Antonio Sánchez (18) pomocnik

Omar Mascarell (5) pomocnik

Sergi Darder (10) pomocnik

Dani Rodríguez (14) pomocnik

Vedat Muriqi (7) napastnik

Rayo Vallecano

Francisco - trener

Stole Dimitrievski (1) bramkarz

Iván Balliu (20) obrońca

Abdul Mumin (16) obrońca

Florian Lejeune (24) obrońca

Alfonso Espino (12) obrońca

Óscar Valentín (23) pomocnik

Ismaila Ciss (21) pomocnik

Isi Palazón (7) pomocnik

Kike Pérez (14) pomocnik

Álvaro García (18) pomocnik

Sergio Camello (34) napastnik

Statystyki

Mallorca Rayo Vallecano Strzały na bramkę 5 4 Strzały poza światło bramki 2 5 Wszystkie strzały 8 11 Strzały zablokowane 1 2 Faule 17 10 Rzuty rożne 5 1 Spalone 2 0 Posiadanie piłki 49% 51% Żółte kartki 4 0 Czerwone kartki 0 0 Interwencja bramkarza 3 3 Suma podań 401 423 Dokładne podania 281 317 Procent dokładnych podań 70% 75% Gole oczekiwane 0.99 1.60

Pomeczowe podsumowanie

Podsumowując sytuację drużyn Mallorca i Rayo Vallecano, przed meczem Rayo Vallecano zajmowało 14. miejsce w tabeli, a Mallorca 17. miejsce. Rayo Vallecano do tej pory wygrało 5 meczy, zremisowało 9 mecze i przegrało 9 meczy, co daje im sumę punktów wynoszącą 24. Natomiast Mallorca wygrała 3 mecze, zremisowała 11 meczy i przegrała 9 meczy, co daje im sumę punktów wynoszącą 20. W tym konkretnym meczu drużyna Mallorki zdobyła 3 punkty, co sprawia że ich suma punktów wzrosła do wartości 23. Natomiast Rayo Vallecano utrzymało swoją pozycję na szczycie tabeli z sumą punktów wynoszącą nadal 24.

La Liga - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu między Mallorką a Rayo Vallecano, oba zespoły mają już zaplanowane kolejne spotkania. Mecz Mallorki z Realem Sociedad odbędzie się 18 lutego 2024 roku o godzinie 18:30 na stadionie Mallorca Son Moix w Palma de Mallorca. Natomiast Rayo Vallecano zmierzy się z Realem Madryt tego samego dnia o godzinie 14:00 na stadionie Vallecas w Madrycie.