Anglia - Szwajcaria NA ŻYWO transmisja z meczu ćwierćfinałowego Euro 2024 dzisiaj 6.07.2024

Mecz Anglia - Szwajcaria wyłoni trzeciego półfinalistę Euro 2024. Po piątkowych meczach w tej fazie są już Hiszpania i Francja, a w sobotę poznamy skład drugiego półfinału. Jako pierwsi na boisko w Dusseldorfie wybiegną Anglicy i Szwajcarzy, którzy przystępują do tego spotkania w nieco innych nastrojach. "Synowie Albionu" już przed turniejem byli wskazywani jako główny faworyt do złota, ale od początku nie zachwycają. W fazie grupowej wygrali jedynie z Serbią (1:0), a z Danią (1:1) i Słowenią (0:0) musieli się zadowolić remisem. Krok od katastrofy byli za to w 1/8 finału - aż do ostatniej minuty doliczonego czasu gry przegrywali ze Słowacją, ale Jude Bellingham uratował Anglię kapitalną przewrotką. W dogrywce awans Anglikom zapewnił Harry Kane, jednak przed ćwierćfinałem ze Szwajcarią nie brakuje znaków zapytania. Szwajcarzy są rewelacją tego turnieju i po wyeliminowaniu obrońców trofeum z Włoch (2:0), postarają się ograć drugiego finalistę ostatniego Euro.

Mecz Anglia - Szwajcaria w ćwierćfinale Euro 2024 odbędzie się w sobotę, 6 lipca. Początek spotkania o godzinie 18:00. Transmisja w TV na kanałach TVP 2 i TVP Sport, a online na stronie sport.tvp.pl. Relację na żywo przeprowadzimy na sport.se.pl! Serdecznie zapraszamy do śledzenia starcia o półfinał razem z nami.